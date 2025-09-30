ETV Bharat / technology

CMF Headphone Pro हुआ लॉन्च, मिलेगा दमदार साउंड और 100 घंटे की बैटरी

CMF Headphone Pro में स्मार्ट कंट्रोल और पर्सनल साउंड प्रोफाइल मिलते हैं. ( फोटो क्रेडिट: CMF )

अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं. इसमें 40mm के ड्राइवर्स लगे हैं, जो nickel-plated diaphragm के साथ आते हैं. इसका मतलब शोर शराबा कम और क्लैरिटी ज्यादा मिलती है. इसके अंदर 16.5mm का Copper Voice Coil, precision bass duct और dual-chamber design है, जो आपको एकदम शानदार एक्सपीरियंस देगा.

सबसे पहले बात करते हैं लुक की. ये हेडफोन तीन कलर ऑप्शन में आते हैं: Dark Grey, Light Green और Light Grey. और अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो इसके साथ मिलने वाले इंटरचेंजेबल कुशन से आप अपने मूड के हिसाब से लुक बदल सकते हैं. Orange और Light Green शेड्स में ये cushions मिलते हैं.

हैदराबाद: अगर आप उन लोगों में से हैं जो म्यूजिक सुनते-सुनते टाइम भूल जाते हैं, तो CMF का नया Headphone Pro आपके लिए ही बना है. कंपनी ने पहली बार अपने ऑडियो लाइनअप में ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन लॉन्च किए हैं. और भाईसाहब, फीचर्स ऐसे हैं कि दिल खुश हो जाए.

इसमें ANC यानी Active Noise Cancellation भी है, जो 40dB तक का एएनसी सपोर्ट करता है. इसमें Hybrid ANC फीचर के ज़रिए आप तीन लेवल्स में Noise Control सेट कर सकते हैं. चाहे ऑफिस का शोर हो या ट्रेन की आवाज़, सब म्यूट हो जाएगा.

इसके कंट्रोल्स भी बड़े स्मार्ट हैं. Roller Dial से आप volume, ANC और music control कर सकते हैं. Energy Slider से bass और treble को अपने हिसाब से सेट करो. और एक कस्टमाइज़ेबल बटन भी है, जिससे आप Spatial Audio या AI Assistant को झट से ऑन कर सकते हैं.

बैटरी की बात करें तो CMF दावा करता है कि ये हेडफोन 100 घंटे तक चलेंगे. और अगर ANC ऑन कर दिया तो भी 50 घंटे का playback टाइम मिलेगा. Quick charge से सिर्फ 5 मिनट में 5 घंटे की बैटरी मिल जाती है. USB Type-C पोर्ट से चार्जिंग और ऑडियो दोनों सपोर्ट करता है.

प्राइस की बात करें तो US में ये $99 (लगभग ₹8,000) में मिलेगा. जबकि यूरोप और UK में थोड़ा महंगा है. इंडिया में कब आएगा, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है. अगर आप एक ऐसे हेडफोन की तलाश में हैं जो स्टाइलिश भी हो, स्मार्ट भी और साउंड में दमदार भी - तो CMF Headphone Pro को विशलिस्ट में डाल दीजिए.