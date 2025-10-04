ETV Bharat / technology

Citroen Aircross X भारत में लॉन्च, अब 10.25-इंच टचस्क्रीन और CARA वॉइस असिस्टेंट के साथ

इस गाड़ी में 360° कैमरा फीचर दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Citroen )

Stellantis इंडिया के Kumar Priyesh का कहना है, “Aircross X SUV इंडिया के फैमिली ड्राइव की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, जिसमें इसकी स्पेस, कम्फ़र्ट, सेफ्टी और स्मार्ट इनोवेशन शामिल हैं. CARA वॉइस असिस्टेंट के साथ ये कार रोज़मर्रा की ड्राइव को और ज्यादा इंट्यूटिव और पर्सनल बनाती है.”

इस गाड़ी को कंपनी ने डीप फोरेस्ट ग्रीन कलर एडिशन में लॉन्च किया है, जिसके साथ ऑप्शनल तौर पर ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ भी मिलता है. इस रूफ के लिए लोगों को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे. इस कार के अगले हिस्से में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLs, पीछे Aircross X बैज और ब्लैक एक्सेंट्स भी दिए गए हैं, जिससे इस गाड़ी का लुक काफी धांसू लगता है.

हैदराबाद: Citroen ने भारत में अपनी एक्स-सीरीज की एक नई गाड़ी लॉन्च की है, जिसका नाम Citroen Aircross X है. यह एसयूवी पहले से मौजूद C3 X और Basalt X को आगे बढ़ाने का काम करेगी. कंपनी का फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि उनकी कार सिर्फ ड्राइविंग का मज़ा ही ना दे, बल्कि ओनरशिप का एक्सपीरियंस भी स्मूथ और कम्फ़र्टेबल बने. इस नई गाड़ी की कीमत 8.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस गाड़ी की बुकिंग्स देशभर के डीलरशिप्स और ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं.

हालांकि, इस एसयूवी के अंदरूनी हिस्से में बड़ा बदलाव किया गया है. इसके केबिन में डीप ब्राउन कलर, गोल्ड एक्सेंट्स, सॉफ्ट-टच लेदर और नया लेदर अपहोल्स्ट्री दिया गया है. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25-इंच का बेज़ल-लेस टचस्क्रीन दी गई है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट दिया गया है. इसमें 7-इंच डिजिटल क्लस्टर भी दी गई है, जो इस गाड़ी को और भी स्मार्ट बनाती है. इसके साथ इसमें एम्बिएंट और फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है.

कंवीनियंस फीचर्स में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो IRVM शामिल हैं. Aircross X में HALO 360° कैमरा के साथ सैटेलाइट व्यू भी मिलेगा, जिसके लिए लोगों को 25,000 रुपये एक्सट्रा खर्च करने होंगे. इस गाड़ी में मौजूद CARA वॉइस असिस्टेंट भारत और विश्व भर की कुल 52 भाषाओं में बोल पाएगा.

सेफ्टी फीचर्स

इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर और कुल मिलाकर 40+ एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. हाल ही में Bharat NCAP से इस गाड़ी को 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इस गाड़ी के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल दोनों ही उपलब्ध हैं. पहले वर्जन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है, जबकि टर्बो वर्जन में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं.