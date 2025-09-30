ETV Bharat / technology

Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Citroen C3 Aircross को मिले 5-स्टार, देखें वीडियो

एडल्ट पैसेंजर के लिए Citroen C3 Aircross की सेफ्टी रेटिंग C3 Aircross, Basalt के बाद BNCAP द्वारा क्रैश-टेस्ट की गई दूसरी Citroen कार है. और इसने कूपे-एसयूवी से बेहतर स्कोर किया है. C3 Aircross ने 27.05/32 का AOP स्कोर हासिल किया, जबकि फ्रंटल ऑफसेट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में क्रमशः 11.05/16 और 16/16 स्कोर प्राप्त किया.

हैदराबाद: Bharat NCAP ने Citroen C3 Aircross के लिए सेफ्टी रेटिंग जारी की है. एजेंसी ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है और इस एसयूवी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. Citroen C3 Aircross को कंपनी 5 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेच रही है. इस कार को जहां एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 5 स्टार मिले, वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 4 स्टार मिले हैं. बता दें कि यह रेटिंग C3 Aircross के 5-सीटर वेरिएंट के 1.2-लीटर पेट्रोल (83bhp) और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (109bhp) वर्जन के लिए है.

सुरक्षा एजेंसी ने यह भी बताया कि ड्राइवर और आगे बैठे यात्री के डमी में उनकी कमर, पैरों और छाती की सुरक्षा मामूली से लेकर अच्छी थी, और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी C3 Aircross को 'ठीक' रेटिंग दी गई. संयोगवश, Citroen Aircross ने BNCAP के AOP परीक्षणों में Basalt की तुलना में 0.86 अंक अधिक स्कोर किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि इसे 5-स्टार रेटिंग मिली, जबकि Citroen Basalt की AOP रेटिंग 4-स्टार है.

चाइल्ड पैसेंजर के लिए Citroen C3 Aircross की सेफ्टी रेटिंग

COP परीक्षण की बात करें, Citroen C3 Aircross को 49 में से 40 अंक मिले, जिससे इसने 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. इस SUV ने डायनामिक (24/24) और CRS इंस्टॉलेशन परीक्षणों (12/12) में पूरे अंक प्राप्त किए, लेकिन व्हीकल मूल्यांकन में इसे केवल 4/13 अंक मिले.

Citroen C3 Aircross का क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)

दिलचस्प बात यह है कि C3 Aircross का प्रदर्शन Citroen Basalt से बेहतर रहा, जिसने 35.9 अंक हासिल किए, फिर भी दोनों को COP श्रेणी में 4-स्टार रेटिंग मिली. स्टैंडर्ड तौर पर, C3 Aircross के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.