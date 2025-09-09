ETV Bharat / technology

Citroen Basalt X के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

Citroen Basalt X के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स ( फोटो - Citroen India )

September 9, 2025

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen India ने इसी महीने Citroen Basalt के वेरिएंट लाइनअप में बदलाव किए हैं, और कंपनी ने इसमें X प्रत्यय जोड़ा है और इसके साथ ही नए फीचर्स भी जोड़े हैं. अब कंपनी ने इस कार को Citroen Basalt X के नाम से पेश किया है. नई कारों पर नई GST दरों के कारण, इस कूपे SUV की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है. Citroen Basalt X के इंजन और गियरबॉक्स विकल्प

Basalt X में मिलने वाले इंजन विकल्पों की बात करें तो इस कार में दो इंजन मिलते हैं, जिनमें पहला 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 81 bhp की पावर प्रदान करता है. वहीं दूसरा इंजन, 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 109 bhp की पावर प्रदान करता है. इसके NA इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. वहीं टर्बो-पेट्रोल इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. इसके NA पेट्रोल इंजन को कार You और Plus ट्रिम्स के साथ पेश किया जाता है, लेकिन ग्राहक इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन को इसके Plus ट्रिम में भी खरीद सकते हैं. हालांकि, टॉप-स्पेक Max वेरिएंट केवल टर्बो संस्करण में ही उपलब्ध है. Citroen Basalt X की प्राइस लिस्ट Citroen Basalt X की कीमतें (एक्स-शोरूम) Basalt X के वेरिएंट कीमत You MT 7.95 लाख रुपये Plus MT 9.42 लाख रुपये Plus Turbo MT 10.82 लाख रुपये Max Turbo MT 11.62 लाख रुपये Max Turbo MT डुअल टोन 11.83 लाख रुपये Plus Turbo AT 12.07 लाख रुपये Max Turbo AT 12.89 लाख रुपये Max Turbo AT डुअल टोन 13.10 लाख रुपये Turbo Max MT Dark एडिशन 12.80 लाख रुपये Turbo AT Max Dark एडिशन 14.10 लाख रुपये Citroen Basalt X You के फीचर्स