Citroen Basalt X के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

Citroen India ने Citroen Basalt X को लॉन्च किया था. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

Citroen Basalt X
Citroen Basalt X के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स (फोटो - Citroen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 5:39 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen India ने इसी महीने Citroen Basalt के वेरिएंट लाइनअप में बदलाव किए हैं, और कंपनी ने इसमें X प्रत्यय जोड़ा है और इसके साथ ही नए फीचर्स भी जोड़े हैं. अब कंपनी ने इस कार को Citroen Basalt X के नाम से पेश किया है. नई कारों पर नई GST दरों के कारण, इस कूपे SUV की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है.

Citroen Basalt X के इंजन और गियरबॉक्स विकल्प
Basalt X में मिलने वाले इंजन विकल्पों की बात करें तो इस कार में दो इंजन मिलते हैं, जिनमें पहला 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 81 bhp की पावर प्रदान करता है. वहीं दूसरा इंजन, 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 109 bhp की पावर प्रदान करता है. इसके NA इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

वहीं टर्बो-पेट्रोल इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. इसके NA पेट्रोल इंजन को कार You और Plus ट्रिम्स के साथ पेश किया जाता है, लेकिन ग्राहक इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन को इसके Plus ट्रिम में भी खरीद सकते हैं. हालांकि, टॉप-स्पेक Max वेरिएंट केवल टर्बो संस्करण में ही उपलब्ध है.

Citroen Basalt X की प्राइस लिस्ट

Citroen Basalt X की कीमतें (एक्स-शोरूम)
Basalt X के वेरिएंटकीमत
You MT7.95 लाख रुपये
Plus MT9.42 लाख रुपये
Plus Turbo MT10.82 लाख रुपये
Max Turbo MT11.62 लाख रुपये
Max Turbo MT डुअल टोन11.83 लाख रुपये
Plus Turbo AT12.07 लाख रुपये
Max Turbo AT12.89 लाख रुपये
Max Turbo AT डुअल टोन13.10 लाख रुपये
Turbo Max MT Dark एडिशन12.80 लाख रुपये
Turbo AT Max Dark एडिशन14.10 लाख रुपये

Citroen Basalt X You के फीचर्स

  • 6 एयरबैग
  • EBD के साथ ABS
  • ESP
  • हिल होल्ड
  • सभी सीटों के लिए 3 पॉइंट सीटबेल्ट
  • ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज
  • रिवर्स पार्किंग सेंसर
  • ग्रिल के लिए क्रोम इन्सर्ट
  • हैलोजन हेडलाइट्स
  • फ्रंट फेंडर पर टर्न इंडिकेटर
  • साइड बॉडी क्लैडिंग
  • 15-इंच के स्टील व्हील
  • की-लेस एंट्री
  • एक टच अप/डाउन फ़ंक्शन वाली फ्रंट पावर विंडो
  • 12V फ्रंट चार्जिंग सॉकेट
  • मैनुअल एसी
  • इंटीग्रेटेड सीट हेडरेस्ट

Citroen Basalt X Plus के फीचर्स
You ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स

  • एंटी-थेफ्ट अलार्म
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल
  • एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL)
  • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
  • बॉडी कलर्ड डोर हैंडल
  • ग्लॉसी ब्लैक कलर के आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ORVM) इंडिकेटर्स के साथ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट
  • व्हील आर्च क्लैडिंग
  • व्हील कवर
  • ऑटो अनलॉक पैसिव एंट्री
  • पेंटेड अंदरूनी दरवाज़े के हैंडल
  • स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल
  • 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले
  • 10.2-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले
  • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
  • 4 -स्पीकर
  • फ्रंट यूएसबी टाइप ए पोर्ट
  • ऑटो एसी
  • एसी वेंट पर साटन क्रोम एक्सेंट
  • फुटवेल लैंप
  • एम्बिएंट लाइट्स
  • पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
  • मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर (IRVM)
  • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट एडजस्टमेंट
  • मैन्युअल रूप से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट
  • बीच में लाल एक्सेंट कंसोल
  • फ्रंट कंसोल स्लाइडिंग आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ
  • ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट के पीछे की पॉकेट
  • रियर एसी वेंट
  • 2 रियर टाइप C फ़ास्ट चार्जर
  • एक टच अप/डाउन फ़ंक्शन वाली रियर पावर विंडो
  • कप होल्डर के साथ रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट
  • रियर डिफॉगर
  • पार्सल ट्रे

Citroen Basalt X Plus टर्बो के फीचर्स
Plus ट्रिम के फीचर्स से अतिरिक्त

  • एलईडी फ़ॉग लैंप
  • आगे और पीछे स्किड प्लेट
  • ORVM के लिए ऑटो फोल्ड फ़ंक्शन
  • इंजन ऑटो स्टार्ट/स्टॉप
  • क्रूज़ कंट्रोल (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

Citroen Basalt X Max के फीचर्स
Plus ट्रिम के फीचर्स के अतिरिक्त

  • 360-डिग्री कैमरा सेटअप
  • शार्क फिन एंटीना
  • क्रोम इन्सर्ट के साथ डोर मोल्डिंग
  • 16-इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील
  • 'ब्राउन मार्से' लेदरेट अपहोल्स्ट्री
  • इनसाइड डोर हैंडल्स के लिए क्रोम फ़िनिश
  • सेंटर कंसोल पर गोल्ड एक्सेंट
  • लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
  • ऑटो IRVM
  • वायरलेस चार्जर
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (कूल्ड)
  • गियर लीवर ग्लॉसी ब्लैक फ़िनिश
  • 2-टर
  • बूट लैंप

Citroen Basalt X Max टर्बो पेट्रोल के फीचर्स
Max ट्रिम के फीचर्स के अतिरिक्त

  • क्रूज़ कंट्रोल (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)
  • कनेक्टेड कार फ़ीचर्स (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

कौन सा फीचर्स खरीदने के लिए है सही
इस कूपे SUV में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और हिल होल्ड जैसे फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, लेकिन ग्राहक इसके संतुलित फ़ीचर सेट के लिए मिड-स्पेक Citroen Basalt X Plus टर्बो ट्रिम की ओर रुख कर सकते हैं. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, जिसमें एक्सेलरेटर रिस्पॉन्स और गियर रेशियो का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है.

वहीं इसके टॉप-स्पेक Max टर्बो ट्रिम, जो केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेचा जा रहा है, इसकी तुलना में Plus टर्बो में मैन्युअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है. इतना ही नहीं, Basalt Plus टर्बो AT ट्रिम को 12.07 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रही है, वहीं Basalt Plus टर्बो AT ट्रिम की कीमत 12.89 लाख रुपये है, जो Max टर्बो AT की तुलना में 82,000 रुपये की कम कीमत पर आता है.

