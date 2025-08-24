हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen अपने भारतीय पोर्टफोलियो में अपनी कारों के स्पेशल एडिशन पेश कर रहा है. इसी क्रम में Citroen ने सितंबर में लॉन्च से पहले, अपनी कूपे-एसयूवी Citroen Basalt X की पहली तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही इस कूपे-एसयूवी के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है.

जिस तरह Citreon C3 के स्पेशल C3 X एडिशन को इसके स्टैंडर्ड मॉडल के साथ बेचा जा रहा है, उसी तरह Citroen Basalt X को भी इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ ही बेचा जा सकता है. देखने में Citroen Basalt X, स्टैंडर्ड मॉडल से कुछ अलग नहीं है, हालांकि मुख्य बदलाव इसके केबिन के अंदर दिखाई देते हैं. कार को 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.

Citroen Basalt X (फोटो - Citroen India)

Citroen Basalt X का एक्सटीरियर और इंटीरियर

इस कार के एक्सटीरियर की बात करें तो Citroen Basalt X को सिर्फ एक ब्लैक कलर ऑप्शन में फिनिश किया जाएगा. इसमें मौजूदा मॉडल जैसे ही डिज़ाइन के अलॉय व्हील लगाए गए हैं.

Citroen Basalt X (फोटो - Citroen India)

वहीं इंटीरियर की बात करें तो टीज़र इमेज में मुख्य रूप से ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है, जिसमें कुछ जगहों पर ब्राउन/कॉपर कलर के इन्सर्ट दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि Basalt X शुरू से ही डार्क एडिशन वेरिएंट के साथ आ सकता है. हालांकि, टीज़र तस्वीरों को गौर से देखने पर इसमें कई बदलाव दिखाई देते हैं.

Citroen Basalt X का डैशबोर्ड

इसके डैशबोर्ड में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें डुअल-टोन फिनिश और ऊपरी डैशबोर्ड पैनल के किनारों पर पैटर्न वाली फिनिश दी गई है. कार के सेंटर कंसोल को भी नए, स्लीक एयर-कंडीशनिंग वेंट्स, कॉन्ट्रास्ट ट्रिम इंसर्ट और एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स के साथ नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अब सेंटर स्टैक पर ऊपर की ओर दिए गए हैं.

Citroen Basalt X (फोटो - Citroen India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि हैज़र्ड लाइट स्विच को भी सेंटर कंसोल के बेस से हटाकर एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के बीच में लगा दिया गया है. इसके अलावा, कूपे-एसयूवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी जा सकती है, हालांकि यह सिर्प इसके टॉप वेरिएंट में ही इस्तेमाल की जा सकती है.

फीचर्स की बात करें तो, Basalt X में नए C3 X वाले कुछ फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि बिना-की के गाड़ी चलाना, 360-डिग्री कैमरा और कई अन्य फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. मैकेनिकल तौर पर, Citroen Basalt X में कोई बदलाव होने किए जाने संभावना नहीं है.

Citroen Basalt X (फोटो - Citroen India)

इस कार में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया जाएगा. Citroen Basalt X में स्टैंडर्ड तौर पर मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा, जबकि Basalt X में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प दिए जा सकते हैं.