Citroen Basalt X भारत में लॉन्च, जानें मल्टीपल इंजन्स वाली गाड़ी की कीमत और फीचर्स

बेसाल्ट X तीन इंजन विकल्पों में आता है: एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक टर्बो पेट्रोल इंजन, और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ.

The French automaker plans to expand its dealership network from 88 to 150 soon.
फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी डीलरशिप नेटवर्क को जल्द ही 88 से बढ़ाकर 150 करने की योजना बना रही है. (फोटो क्रेडिट: Citroen)
Published : September 6, 2025 at 4:20 PM IST

हैदराबाद: Citroen ने भारत में अपनी कूप SUV लाइनअप को एक्सपैंड करते हुए एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम Citroen Basalt X है. यह नया मॉडल स्टैंडर्ड Citroen Basalt के टॉप-स्पेक Max वेरिएंट पर आधारित है. इस गाड़ी में कंपनी ने कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, जैसे- 360-डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, ESP आदि. इस नई गाड़ी के डिजाइन में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं.

इस गाड़ी को कंपनी ने कई इंजन ऑप्शन्स और वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. कंपनी ने अपनी डीलरशिप नेटवर्क को 88 से बढ़ाकर जल्द ही 150 तक पहुंचाने की योजना का ऐलान भी किया है. आइए हम आपको इस गाड़ी की कीमत से लेकर इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स तक की पूरी जानकारी देते हैं.

Citroen Basalt X के वेरिएंट्स और कीमत

  • Citroen Basalt X की कीमत 7.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस कीमत में आपको इस गाड़ी का You वेरिएंट मिलेगा.
  • इस गाड़ी के Plus वेरिएंट को कंपनी ने दो इंजन ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी कीमत 9.42 लाख रुपये है. इसका दूसरा ऑप्शन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जिसकी कीमत 10.82 लाख रुपये है.
  • Citroen Basalt X का टॉप वेरिएंट Max+ है. इसमें 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसकी मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन की कीमत ₹11.62 लाख और ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत ₹12.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.
  • अगर आप इस नई गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आप Citroen की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर खरीद सकते हैं.

Citroen Basalt X: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

इस गाड़ी का बेस डिज़ाइन स्टैंडर्ड Basalt मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसके एक्सटीरियर पर नया ‘X’ बैज दिया गया है. इसका डैशबोर्ड नया और क्लीन लेआउट में आता है. इस गाड़ी के Max+ वेरिएंट में ड्यूल-टोन थीम दी गई है जिसमें बेज और ब्लैक शेड्स के साथ प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है.

इस गाड़ी में कंपनी ने एक इन-कार असिस्टेंट फीचर भी दिया है, जिसका नाम Cara है. यह वॉयस कमांड से बातचीत कर सकता है और नेविगेशन, सर्विस हिस्ट्री, रूट सिलेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आदि से जुड़ी कई टास्क्स को हैंडल कर सकता है.

Citroen की इस नई एसयूवी में यूज़र्स को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए कई खास फीचर्स दिए गए हैं. उदाहरण के तौर पर इसमें क्रूज़ कंट्रोल, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, डैशबोर्ड पर लेदर फिनिश, ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट है, 7-इंच का कलर TFT डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल आदि फीचर्स शामिल हैं.

इस गाड़ी में यूज़र की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए छह एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) समेत कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं.

  • Citroen Basalt X तीन इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है. पहला इंजन है 1.2L Puretech 82 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 80.87 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क देता है. यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 18 kmpl की माइलेज क्लेम करता है.
  • दूसरा इंजन है 1.2L Puretech 110 टर्बो पेट्रोल, जो 108.49 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 19.5 kmpl की माइलेज देता है.
  • तीसरा इंजन भी 1.2L Puretech 110 टर्बो पेट्रोल है, लेकिन इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यह 108.49 bhp की पावर और 205 Nm का टॉर्क (1,750–2,500 rpm) देता है और इसकी माइलेज 18.7 kmpl बताई गई है.
वेरिएंट नामइंजन टाइपट्रांसमिशनपावर (bhp @ rpm)टॉर्क (Nm @ rpm)माइलेज (kmpl)कीमत (₹, एक्स-शोरूम)
You1.2L Puretech 82 NA पेट्रोल5-स्पीड MT80.87 @ 5750115 @ 375018.0₹7.95 लाख
Plus (NA)1.2L Puretech 82 NA पेट्रोल5-स्पीड MT80.87 @ 5750115 @ 375018.0₹9.42 लाख
Plus (Turbo)1.2L Puretech 110 टर्बो पेट्रोल6-स्पीड MT108.49 @ 5500190 @ 175019.5₹10.82 लाख
Max+ (MT)1.2L Puretech 110 टर्बो पेट्रोल6-स्पीड MT108.49 @ 5500190 @ 175019.5₹11.62 लाख
Max+ (AT)1.2L Puretech 110 टर्बो पेट्रोल6-स्पीड AT108.49 @ 5500205 @ 1750–250018.7₹12.89 लाख
