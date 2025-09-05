ETV Bharat / technology

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen ने अपनी कूपे-एसयूवी Citroen Basalt का नया Basalt X वेरिएंट बाजार में उतारा है. कंपनी ने इसके टॉप-स्पेक Max ट्रिम लेवल में नए फीचर्स जोड़े हैं और इसके साथ ही इसकी पूरी रेंज की कीमतों में भी कटौती की है. Citreon Basalt X की शुरुआती कीमत 7.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Citroen Basalt X की प्री-बुकिंग 22 अगस्त से शुरू की जा चुकी है, और इसे 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.

2025 Citroen Basalt X की कीमत और वेरिएंट्स

नई Citroen Basalt X Max ट्रिम लाइन की कीमत 13.87 लाख रुपये से घटाकर 12.90 लाख रुपये कर दी गई है, जिसके चलते अब यह लगभग एक लाख रुपये सस्ती हो गई है. वहीं Citroen C3 X की तरह ही, Basalt की शुरुआती कीमत भी 37,000 रुपये कम कर दी गई है.

Citroen Basalt X का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Citroen India)

2025 Citroen Basalt X का एक्सटीरियर डिजाइन

भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च की गई Citroen C3 X की तरह ही, Citroen Basalt X में भी टेलगेट पर एक नया 'X' प्रतीक लगाया गया है, और इसे छोड़कर इसके एक्सटीरियर डिजाइन में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किया गया है.

2025 Citroen Basalt X का इंटीरियर

Citroen Basalt X Max के इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड पर तिरछे पैटर्न, ब्रॉन्ज कलर के ट्रिम पीस और नए टैन-एंड-ब्लैक अपहोल्स्ट्री जैसे बदलाव देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, ज़्यादा प्रीमियम फील के लिए डैशबोर्ड को लेदरेट से ढका गया है.