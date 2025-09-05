ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Citroen Basalt X, कंपनी ने एसयूवी की कीमत में भी कटौती - CITROEN BASALT X LAUNCHED IN INDIA

Citroen ने अपनी कूपे-एसयूवी Citroen Basalt का नया Basalt X वेरिएंट बाजार में उतारा है. इसकी कीमत 7.95 लाख रुपये रखी गई है.

Citroen Basalt X
नई Citroen Basalt X भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Citroen India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen ने अपनी कूपे-एसयूवी Citroen Basalt का नया Basalt X वेरिएंट बाजार में उतारा है. कंपनी ने इसके टॉप-स्पेक Max ट्रिम लेवल में नए फीचर्स जोड़े हैं और इसके साथ ही इसकी पूरी रेंज की कीमतों में भी कटौती की है. Citreon Basalt X की शुरुआती कीमत 7.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Citroen Basalt X की प्री-बुकिंग 22 अगस्त से शुरू की जा चुकी है, और इसे 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.

2025 Citroen Basalt X की कीमत और वेरिएंट्स
नई Citroen Basalt X Max ट्रिम लाइन की कीमत 13.87 लाख रुपये से घटाकर 12.90 लाख रुपये कर दी गई है, जिसके चलते अब यह लगभग एक लाख रुपये सस्ती हो गई है. वहीं Citroen C3 X की तरह ही, Basalt की शुरुआती कीमत भी 37,000 रुपये कम कर दी गई है.

Citroen Basalt X
Citroen Basalt X का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Citroen India)

2025 Citroen Basalt X का एक्सटीरियर डिजाइन
भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च की गई Citroen C3 X की तरह ही, Citroen Basalt X में भी टेलगेट पर एक नया 'X' प्रतीक लगाया गया है, और इसे छोड़कर इसके एक्सटीरियर डिजाइन में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किया गया है.

2025 Citroen Basalt X का इंटीरियर
Citroen Basalt X Max के इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड पर तिरछे पैटर्न, ब्रॉन्ज कलर के ट्रिम पीस और नए टैन-एंड-ब्लैक अपहोल्स्ट्री जैसे बदलाव देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, ज़्यादा प्रीमियम फील के लिए डैशबोर्ड को लेदरेट से ढका गया है.

2025 Citroen Basalt X के फीचर्स
Basalt X Max का सबसे बेहतरीन पहलू इसमें मिलने वाले बेहतरीन फीचर्स हैं. इसमें मुख्य आकर्षण है Cera, जो Citroen द्वारा विकसित एक नया इन-कार कन्वर्सेशनल असिस्टेंट है, जो रियल टाइम में ड्राइव की स्थिति पर नज़र रखने, राइड शेड्यूल के अनुसार ट्रैफ़िक और रूट ऑप्टिमाइज़ेशन का फीचर मिलता है.

Citroen Basalt X
Citroen Basalt X का रियर प्रोफाइल (फोटो - Citroen India)

इसके अलावा इसमें व्हीकल की हेल्थ कंडीशन अपडेट, मल्टीमीडिया सपोर्ट, कॉलिंग और एसओएस, स्मार्ट रिमाइंडर आदि जैसे फीचर्स शामिल हैं. Cera केवल Citroen Basalt X Max के ऑटोमैटिक वेरिएंट में ही पेश किया गया है.

इसके अलावा, Citroen Basalt X Max वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज़ कंट्रोल, की-लेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, एलईडी फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM और वैकल्पिक 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Citroen Basalt X
Citroen Basalt X का साइड प्रोफाइल (फोटो - Citroen India)

2025 Citroen Basalt X का इंजन और गियरबॉक्स
Citroen Basalt X ट्रिम एसयूवी के Max वेरिएंट के जैसा ही है, जिसके इंजन विलक्पों की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जोकि 109 bhp की पावर देता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

इसके अलावा, एंट्री-लेवल Citroen Basalt X वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 81 bhp की पावर प्रदान करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है.

