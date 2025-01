ETV Bharat / technology

Citroen Basalt की कीमतों में हुआ इजाफा, जानें कितनी हुई है कीमत - CITROEN BASALT PRICE HIKED

Citroen Basalt को तीन ट्रिम्स - You, Plus और Max में बेचा जा रहा है. जहां इसके एंट्री लेवल You ट्रिम को केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ बेचा जा रहा है, वहीं इसके टॉप-स्पेक Max वेरिएंट को केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ बेचा जा रहा है. इसका मिड वेरिएंट Plus नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल दोनों के साथ आता है.

इसके बेस You वेरिएंट की कीमत में 26,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब इसके बेस वेरिएंट की कीमत 8.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि पहले इसे 7.99 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा था. इसके मिड-स्पेक Plus 1.2 MT की कीमत 9.99 लाख रुपये ही है. हालांकि, Plus 1.2 टर्बो MT और प्लस 1.2 टर्बो AT वेरिएंट की कीमत में 28,000 रुपये (एक्स-शोरुम) की बढ़ोतरी हुई है.

टॉप-स्पेक Max 1.2 टर्बो MT वेरिएंट और इसके डुअल-टोन समकक्ष की कीमत में 21,000 रुपये (एक्स-शोरूम) की समान बढ़ोतरी हुई है. आखिर में, Citroen Basalt के Max 1.2 टर्बो AT वेरिएंट और इसके डुअल-टोन समकक्ष हैं, जो 17,000 रुपये (एक्स-शोरूम) महंगे हुए हैं.