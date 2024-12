ETV Bharat / technology

Nothing Phone 2 सीरीज में आया 'सर्किल टू सर्च' AI Feature, ऐसे चेक करें अपना फोन - NOTHING PHONE 2A CIRCLE TO SEARCH

Nothing Phone 2 सीरीज के फोन्स में एआई-पॉवर्ड सर्किल-टू-सर्च फीचर शामिल किया गया है. ( फोटो - Nothing )

हैदराबाद: Nothing अपने स्मार्टफोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई-बेस्ड सर्किल टू सर्च फीचर रोल आउट करने वाला है. कंपनी ने इस बात का ऐलान बीते गुरुवार को अपने कम्यूनिटी प्लेटफॉर्म के जरिए किया है. गूगल के द्वारा तैयार किया गया अनोखा एआई फीचर्स सर्किल-टू-सर्च अब Nothing Phone 2a Plus, Nothing Phone 2a, और Nothing Phone 2 में भी देखने को मिलेगा.

नथिंग अपने लेटेस्ट अपडेट Nothing OS 3.0 के जरिए इन स्मार्टफोन्स में सर्किल टू सर्च एआई फीचर को शामिल करेगा. नथिंग के फोन्स में Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.0 आएगा, जिसके साथ कई सारे नए फीचर्स भी फोन में आएंगे और उनमें से एक खास फीचर सर्किल-टू-सर्च होगा. कंपनी ने कहा था कि एक एडिशनल टेस्टिंग में पास होने के बाद इस नए एआई फीचर्स को लेटेस्ट अपडेट के साथ नथिंग के उपयुक्त स्मार्टफोन में उपलब्ध करा दिया जाएगा.

नथिंग कम्यूनिटी पर इस ख़बर के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल टेस्टिंग में पास होने के बाद Nothing Phone 2a Plus, Nothing Phone 2a, और Nothing Phone 2 में एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.0 अपडेट के साथ सर्किल-टू-सर्च फीचर को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है.

सर्किल टू सर्च के लिए सेटिंग्स

Settings > Special features > Gestures > Navigation mode > Circle to Search पर जाएं.

इस तरह से आप सेटिंग्स के अंदर सर्किल टू सर्च फीचर को ढूंढ सकते हैं. आप 3 बटन नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आपको होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. जेश्चर नेविगेशन के जरिए भी आप सर्किल टू सर्च फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आपको नेविगेशन बार पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. हालांकि, इसके लिए आप सुनिश्चित करें कि नेविगेशन बार छुपा हुआ न हो. सर्किल टू सर्च फीचर का फायदा उठाने के लिए आपको कंफर्म करना होगा कि आपका डिवाइस नथिंग ओएस के लेटेस्ट वर्ज़न 3.0 पर है, जिसका बिल्ड नंबर यह होना चाहिए: