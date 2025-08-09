Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने बनाया एक सेल्फ-क्लीनिंग ग्लास, जो मात्र 10 सेकंड में अपने-आप हो जाएगा साफ - SELF CLEANING GLASS TECHNOLOGY

चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पारदर्शी सेल्फ-क्लीनिंग ग्लास विकसित किया है, जो सिर्फ 10 सेकंड में बिना पानी के खुद को साफ कर सकता है.

Image for representational purpose
यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल इमेज है (इमेज क्रेडिट: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: आजकल शहरों और खासतौर पर बड़े शहरों में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स काफी ज्यादा बनने लगी है और उन बिल्डिंग्स में ग्लास का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में ग्लास वाली ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स काफी ज्यादा बनने लगी हैं. उन बिल्डिंग्स में बड़े-बड़े शीशे वाली खिड़कियां देखने में तो काफी शानदार लगती हैं, लेकिन उन्हें साफ करना उतना ही मुश्किल काम होता है.

खासतौर पर ट्रॉपिकल इलाकों में, जहां धूल और पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और उनके कारण ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के शीशों पर धूल-मिट्टी काफी जल्दी जम जाते हैं. ऐसी बिल्डिंग्स के शीशों को साफ करना काफी महंगा होता और इसके लिए काफी स्किल्ड लेबर और स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि ऊंचाई पर लटकर शीशों को साफ करने में लेबर की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण विषय होती है. इस काम में काफी रिस्क होता है. इस रिस्क को कम या खत्म करने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्लास ढूंढा है, जो अपने-आप ही साफ हो जाता है. है न कमाल की बात! आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

अपने-आप साफ हो जाएंगे ग्लास

जर्नल एडवांस साइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सेल्फी क्लीनिंग ग्लास तैयार किया है, जो सिर्फ 10 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अपनी सतह पर जमी धूल को हटा सकता है. इस रिसर्च के काफी सारे फायदे हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर धूप में रखी जाने वाली सोलर पैनल पर भी काफी धूल जम जाती है, जिसके कारण उनकी पावर आउटपुट कम हो जाती है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोलर पैनल्स पर जमी धूल भी बिना पानी और मेहनत के साफ हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस ग्लास को किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्फेस पर लगाया जा सकता है और वो अपनी फंक्शनिंग को बिना डिस्टर्ब किए अपने-आप ही खुद को साफ कर सकता है. इसके लिए किसी लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी. इस टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के ग्लास के साथ-साथ गाड़ियां और यहां तक कि मंगल ग्रह पर चलने वाले रोवर्स के सोलर पैनल्स भी बिना पानी के साफ रह सकते हैं.

यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

रिसर्चर्स ने इस सेल्फी-क्लीनिंग ग्लास को एक सैंडविच स्ट्रक्चर में बनाया है. इसमें ग्लास सब्सट्रेट, इंडियन टिन ऑक्साइड (ITO)इलेक्ट्रोड्स और PET फिल्म शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ITO और PET की लेयर को लगाने से ग्लास की थोड़ी बहुत लाइट ट्रांसमिटेंस कम होती है, खासकर इंफ्रारेड रेंज में, हालांकि, विज़िबल लाइट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है. इस कारण यह ग्लास सोलर पैनल्स के लिए भी परफेक्ट है.

वैज्ञानिकों ने जब इस ग्लास पर 5 किलोवोल्ट और 10 हर्ट्ज की स्क्वायर वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाली, तो सिर्फ 10 सेकंड में इसने 97.79 g/m² धूल को घटाकर सिर्फ 2.45 g/m² कर दिया. इसका मतलब है कि इस ग्लास की सेल्फ-क्लीनिंग एफिशिएंसी 97.5% है. चीन के वैज्ञानिकों का इस ग्लास की नई टेक्नोलॉजी मौजूदा इलेक्ट्रिक-फील्ड क्लीनिंग डिवाइसेज़ से ज्यादा पतली, ज्यादा फास्ट और ज्यादा अडैप्टेबल है.

हैदराबाद: आजकल शहरों और खासतौर पर बड़े शहरों में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स काफी ज्यादा बनने लगी है और उन बिल्डिंग्स में ग्लास का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में ग्लास वाली ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स काफी ज्यादा बनने लगी हैं. उन बिल्डिंग्स में बड़े-बड़े शीशे वाली खिड़कियां देखने में तो काफी शानदार लगती हैं, लेकिन उन्हें साफ करना उतना ही मुश्किल काम होता है.

खासतौर पर ट्रॉपिकल इलाकों में, जहां धूल और पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और उनके कारण ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के शीशों पर धूल-मिट्टी काफी जल्दी जम जाते हैं. ऐसी बिल्डिंग्स के शीशों को साफ करना काफी महंगा होता और इसके लिए काफी स्किल्ड लेबर और स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि ऊंचाई पर लटकर शीशों को साफ करने में लेबर की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण विषय होती है. इस काम में काफी रिस्क होता है. इस रिस्क को कम या खत्म करने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्लास ढूंढा है, जो अपने-आप ही साफ हो जाता है. है न कमाल की बात! आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

अपने-आप साफ हो जाएंगे ग्लास

जर्नल एडवांस साइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सेल्फी क्लीनिंग ग्लास तैयार किया है, जो सिर्फ 10 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अपनी सतह पर जमी धूल को हटा सकता है. इस रिसर्च के काफी सारे फायदे हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर धूप में रखी जाने वाली सोलर पैनल पर भी काफी धूल जम जाती है, जिसके कारण उनकी पावर आउटपुट कम हो जाती है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोलर पैनल्स पर जमी धूल भी बिना पानी और मेहनत के साफ हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस ग्लास को किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्फेस पर लगाया जा सकता है और वो अपनी फंक्शनिंग को बिना डिस्टर्ब किए अपने-आप ही खुद को साफ कर सकता है. इसके लिए किसी लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी. इस टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के ग्लास के साथ-साथ गाड़ियां और यहां तक कि मंगल ग्रह पर चलने वाले रोवर्स के सोलर पैनल्स भी बिना पानी के साफ रह सकते हैं.

यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

रिसर्चर्स ने इस सेल्फी-क्लीनिंग ग्लास को एक सैंडविच स्ट्रक्चर में बनाया है. इसमें ग्लास सब्सट्रेट, इंडियन टिन ऑक्साइड (ITO)इलेक्ट्रोड्स और PET फिल्म शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ITO और PET की लेयर को लगाने से ग्लास की थोड़ी बहुत लाइट ट्रांसमिटेंस कम होती है, खासकर इंफ्रारेड रेंज में, हालांकि, विज़िबल लाइट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है. इस कारण यह ग्लास सोलर पैनल्स के लिए भी परफेक्ट है.

वैज्ञानिकों ने जब इस ग्लास पर 5 किलोवोल्ट और 10 हर्ट्ज की स्क्वायर वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाली, तो सिर्फ 10 सेकंड में इसने 97.79 g/m² धूल को घटाकर सिर्फ 2.45 g/m² कर दिया. इसका मतलब है कि इस ग्लास की सेल्फ-क्लीनिंग एफिशिएंसी 97.5% है. चीन के वैज्ञानिकों का इस ग्लास की नई टेक्नोलॉजी मौजूदा इलेक्ट्रिक-फील्ड क्लीनिंग डिवाइसेज़ से ज्यादा पतली, ज्यादा फास्ट और ज्यादा अडैप्टेबल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CLEANING GLASS WITH ELECTRICITYWINDOW GLASS CLEANINGSOLAR PANEL CLEANINGSELF CLEANING GLASSSELF CLEANING GLASS TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

दशहरा-दिवाली-छठ में घर जानेवाले लोगों के लिए खुशखबरी, टिकट पर रेलवे दे रहा 20% छूट

कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा भी शुरू, माल लेकर अनंतनाग पहुंची ट्रेन, ट्रांसपोर्टर नाराज

रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.