ChatGPT में आया Parental Control फीचर, अब बच्चों की एक्टिविटीज़ पर होगी पैरेंट्स की पैनी नज़र

ओपनएआई यूज़र्स की उम्र पता लगाने वाले सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

आपको बता दें कि ये सभी फीचर्स ऑप्शनल हैं, यानी पैरेंट अपनी फैमिली की जरूरत के हिसाब से सेटिंग्स को एडस्ट कर सकते हैं.

इस फीचर को सेट करना काफी आसान है. इसके लिए या तो पैरेंट्स अपने बच्चों को इनवाइट भेज सकते हैं या बच्चे अपने पैरेटेंस को इनवाइट भेज सकते हैं. अपने बच्चों के चैटजीपीटी अकाउंट से अपने चैटजीपीटी अकाउंट के लिंक होने के बाद, पैरेंट्स एक सिंपल कंट्रोल पेज से काफी कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं. पैरेंटल कंट्रोल के कुछ खास फीचर्स इस प्रकार हैं:

पैरेंट्स अपने बच्चों के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: OpenAI)

ओपनएआई ने हाल ही में चैटजीपीटी के इस नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर को लॉन्च किया है, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों की एआई के साथ होने वाली बातचीत को थोड़ा गाइड और कंट्रोल कर पाएंगे. दरअसल, एआई का यूज़ अब लगभग हर घर, स्कूल और मोबाइल फोन में होने लगा है, तो बच्चों के लिए एक सेफ और उनकी उम्र के हिसाब वाला एक्सपीरियंस देना काफी जरूरी हो गया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओपनएआई ने इस नए फीचर को लॉन्च किया है.

हैदराबाद: AI के जमाने में लोगों को जितनी सुविधाएं मिली हैं, उतनी ही असुविधाएं भी मिल रही है. खासतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चिंता में रहते हैं कि वो एआई का क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं. अगर आपके घर में भी बच्चे या टीनएजर्स चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक जरूरी ख़बर है. OpenAI ने ChatGPT में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से मां-बाप और पेरेंट्स जान पाएंगे कि उनके बच्चे चैटजीपीटी पर क्या-क्या कर रहे हैं. ओपनएआई के इस नए फीचर का नाम Parental Controls है. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

टीन्स के लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स

जिन टीनेज अकाउंट को पैरेंट्स के अकाउंट के साथ लिंक किया जाएगा, उन पर डिफॉल्ट सेफ्टी सेटिंग्स ऑन रहेंगी, इस सेटिंग्स में कम ग्राफिक कंटेंट होंगे, कोई भी सेक्सुल या हिंसक रोलप्ले नहीं होगा, रोमांटिक चैट्स का कंट्रोल होगा और अनरियलिस्टिक ब्यूटी आइडियल्स से दूरी भी होगी. पैरेंट्स चाहे तो इन सेटिंग्स को बदल भी सकते हैं, लेकिन बच्चे खुद इन सेटिंग्स में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं.

इमोशनल सेफ्टी भी जरूरी

ओपनएआई ने एक नई नोटिफिकेशन सिस्टम को भी चैटजीपीटी में शामिल किया है. यह नोटिफिकेशन सिस्टम तब एक्टिव होता है, जब कोई टीनेजर चैटजीपीटी से बात करते हुए खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करता है. इस केस में चैटजीपीटी अपनी एक ट्रेंड टीम को अलर्ट करता है, जो इस परिस्थिति का रिव्यू कर सके. रिव्यू करने के बाद अगर चैटजीपीटी की टीम को लगेगा कि यह मामला गंभीर है तो तुरंत उनके पैरेंट्स को ईमेल, एसएमएस और फोन नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी.

इसके अलावा अगर ओपनएआई को लगेगा कि टीन एजेर्स की जान को खतरा है और उनके पैरेंट्स नोटिफिकेशन भेजे जाने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो ओपनआई पुलिस या इमरजेंसी सर्विस को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है. हालांकि, ओपनएआई पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज़ के साथ भी यूज़र्स की सिर्फ उतनी ही जानकारी शेयर करेगा, जितनी जरूरी हो.

बच्चों के किसी भी गंभीर चैट्स को पहचानने पर ओपनएआई तुरंत उनके पैरेंट्स को नोटिफिकेशन भेजेगा. (फोटो क्रेडिट: OpenAI)

इस फीचर की जरूरत

आजकल इस फीचर की काफी जरूरत है. आजकल बच्चे एआई से अपने किसी खास या जिग्री दोस्त की तरह बातें कर रहे हैं. वह स्कूलवर्क, पर्सनल बातें, या कभी-कभी बच्चे कुछ ऐसी बातें भी चैटजीपीटी से करते हैं, जो वो किसी भी इंसान से कहने में हिचकिचाते हैं. ऐसे में बच्चों को पैरेंट्स का गाइडेंस मिलना काफी जरूरी होता है.

इस कारण ओपनएआई ने एक पैरेंट रिसोर्स पेज भी बनाया है, जहां पैरेंट्स को सारी जानकारियां मिलेंगी. पैरेंट्स को इस पेज से पता चलेगा कि चैटजीपीटी कैसे काम करता है, क्या लिमिट्स हैं, और कैसे बच्चे इसे पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं.

ओपनएआई का फ्यूचर प्लान

ओपनएआई एआई से बच्चों को होने वाले सभी संभावित खतरों को कम करने के लिए तेजी से काम कर रहा है. पैरेंटल कंट्रोल फीचर को लॉन्च करने के बाद ओपनएआई यूज़र्स की उम्र का अनुमान (age prediction system) लगाने वाले सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो ऑटोमैटिकली समझ पाएगा कि यूज़र्स 18 साल से छोटा है या नहीं, और फिर उसी हिसाब से उसके चैटजीपीटी अकाउंट की सेटिंग्स लागू की जाएगी.