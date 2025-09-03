हैदराबाद: अगर आज आपने चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया है और वो जवाब नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि समस्या आपके चैटजीपीटी अकाउंट या सिस्टम में नहीं बल्कि चैटजीपीटी के सर्वर में है. चैटजीपीटी का सर्वर आज सुबह से ही डाउन है. भारत समेत पूरी दुनिया के यूज़र्स चैटजीपीटी के डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं.
चैटजीपीटी डाउन
डाउनडिटेक्टर ने भी ओपनएआई की इस सर्विस में अचानक एक बड़ा स्पाइक दिखाया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत और ग्लोबल लेवल पर चैटजीपीटी की सर्विस डाउन हुई है. डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, चैटजीपीटी सर्वर डाउन की समस्या सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई और इसके बाद हर कुछ मिनट में बढ़ती रही है. इस ख़बर को लिखते वक्त भी कई लोगों ने सर्वर डाउन की रिपोर्ट की थी.
हालांकि, डाउनडिटेक्टर पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स दोपहर करीब 12:50 से 1:30 के बीच दर्ज की गई है. हमने भी 2 बजे के करीब चैटजीपीटी डाउन की समस्या का सामना किया था. हालांकि, 3.30 बजे के करीब जब हमने चैटजीपीटी से कुछ सवाल पूछे तो उसने ठीक तरीके से रिस्पॉन्स किया और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन डाउनडिटेक्टर पर कुछ लोग अभी भी शिकायत कर रहे थे.
अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन यूज़र्स को भी परेशानी
चैटजीपीटी डाउन की रिपोर्ट सिर्फ भारतीय यूज़र्स ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों के यूज़र्स ने भी की है. अमेरिका में 1,200 से भी ज्यादा यूज़र्स ने चैटजीपीटी आउटेज का सामना किया है. आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ओपनएआई के सर्वर पर लगातार आउटेज की रिपोर्ट की जा चुकी है. अप्रैल से अगस्त के आखिर तक कई बार सर्विस में कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक की समस्या देखने को मिली है.
चैटजीपीटी डाउन होने के बाद सोशल मीडिया पर गज़ब का रिएक्शन देखने को मिला है. कई यूज़र्स ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर मज़ाकिया और तंज कसने वाले अंदाज में पोस्ट किया है. आइए हम आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं.
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, हर कोई ये देखने के लिए X (Twitter) पर दौड़ रहा है कि कहीं ChatGPT डाउन तो नहीं हो गया.
Everyone running to X to see if ChatGPT is down. pic.twitter.com/9DX2fXlQAE— Heisenberg (@rovvmut_) September 3, 2025
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, क्या कोई और भी ChatGPT के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है? सारे जवाब जैसे गायब हो गए हैं!
Anybody else facing this with ChatGPT?— Rajiv Verma | The Full-Stack Guy 🧑💻 (@hackernewbie) September 3, 2025
All the responses seem to be gone?#openai #ChatGPTdown pic.twitter.com/OWTaeccqVf
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, ChatGPT डाउन है या फिर ये मुझे इग्नोर कर रहा है?
Is ChatGPT down, or is he ghosting me? pic.twitter.com/kU5Ry9td50— BunBrida (@BunBrida) September 2, 2025
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, ChatGPT पूरी दुनिया में डाउन हो गया है, लाखों यूजर्स अपने AI असिस्टेंट के बिना फंसे रह गए हैं. लेकिन ये आउटेज सिर्फ एक तकलीफ़ नहीं… इससे कहीं ज़्यादा है.
🚨 Global Outage Alert 🚨— Pankaj Agrawal (@iampankaj_007) September 3, 2025
ChatGPT is down worldwide millions of users left stranded without their AI assistant.
But this outage is more than just an inconvenience… 👇 pic.twitter.com/F9YN2f48vn
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, ChatGPT डाउन है और अब मुझे अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
ChatGPT is down and I’m forced to use my own brain. pic.twitter.com/3s0zaWZUiW— يوسف (@BasYaWad) September 3, 2025
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, इस वक्त सभी ये सब सोच रहे हैं.
Everyone Right Now#ChatGPTdown #ChatGPT pic.twitter.com/xIIiy6u2nD— LiNkAN (@linkanpatidar0) September 3, 2025
इस पोस्ट में यूज़र ने लिखा, चैटजीपीटी डाउन हो गया है.
#ChatGPT— Rohan Rg (@RohanRg28794853) September 3, 2025
Chat gpt is down pic.twitter.com/LgVvSBMZq5
इस पोस्ट में यूज़र बताना चाह रहा है कि कोई लोग चैटजीपीटी डाउन होने के बाद सोच रहे हैं कि आज उन्हें काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए.
Is chatgpt still down? pic.twitter.com/dthLUp3Guu— Jay Moh (@jay_moh254) September 3, 2025