ChatGPT से अब सीधे होगी UPI पेमेंट और शॉपिंग, क्या आपका बैंक पासवर्ड और UPI PIN सेफ रहेगा?

इस सिस्टम के लिए चैटजीपीटी यूपीआई के रिज़र्व पे फीचर का यूज़ करेगा. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभर हर क्षेत्र में हो रहा है. अब एआई टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम में भी एंट्री करने वाली है. भारत में भी डिजिटल पेमेंट की कहानी अब एक नए मोड़ और नए एंगल में पहुंचने वाली है. इस कड़ी में NPCI (National Payments Corporation of India), फिनटेक कंपनी Razorpay और Microsoft-backed OpenAI के साथ मिलकर एक ऐसा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो ChatGPT के जरिए सीधे यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देगा.

इसका मतलब है कि आप चैटजीपीटी से बातचीत करते हुए, उसे चैट के अंदर प्रोडक्ट्स सर्च भी कर पाएंगे, उन्हें खरीद भी पाएंगे और उनके लिए पेमेंट्स भी कर पाएंगे. इसके लिए चैटजीपीटी से किसी भी दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए हम आपको चैटजीपीटी में आने वाले इस पेमेंट फीचर के बारे में बताते हैं.

ChatGPT बनेगा शॉपिंग एंड पेमेंट असिस्टेंट

चैटजीपीटी की इस नई पहल में ओपनएआई की Agentic AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी इंटेलीजेंस है, जो कई स्टेप्स वाले काम खुद ही कर सकती है और इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को इंसानों के बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत भी नहीं है. यह टेक्नोलॉजी इंसानों के बहुत कम इनपुट्स के साथ भी पेमेंट्स कर सकता है.

अब आप चैटजीपीटी से बात करते हुए किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद उसी चैट में पेमेंट का प्रोसेस भी पूरा कर सकते हैं. आप सिर्फ चैटजीपीटी के चैटबॉक्स से अपनी पूरी शॉपिंग कर पाएंगे. उदाहरण के तौर पर आप चैटजीपीटी से कहेंगे, "मुझे BigBasket से कूकिंग ऑयल और आटा ऑर्डर करना है," उसके बाद चैटजीपीटी खुद आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा, डील्स सजेस्ट करेगा और आप जिस प्रोडक्ट को चुनेंगे उसके फिक्स करके आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट सिस्टम तक पहुंचा देगा और इसके लिए आपको ऐप बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसे Agentic AI कहा जा रहा है, जो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस है, जो मल्टी-स्टेप टास्क्स को खुद कर सकता है. इंसानों को इसके लिए सिर्फ फाइनल कंफर्मेशन देना होगा. इसका मतलब है कि चैटजीपीटी अब सिर्फ सवालों का जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं रहा, बल्कि शॉपिंग और पेमेंट असिस्टेंट बन चुका है.

Razorpay के CEO Harshil Mathur ने कहा,

“Agentic Payments एआई इनोवेशन के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है. हम AI असिस्टेंट्स को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि पूरा शॉपिंग असिस्टेंट बना रहे हैं.”

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चैटजीपीटी को आपका यूपीआई पिन पता होगा? इसका जवाब है - नहीं. इस सिस्टम में चैटजीपीटी को किसी भी यूज़र का UPI PIN या पासवर्ड पता नहीं होगा. पेमेंट की ऑथेंटिकेशन के लिए उसी पुराने सिक्योरिटी लेयर वाले सिस्टम यानी आपके बैंकिंग ऐप या UPI ID से सीधे बायोमेट्रिक या PIN वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा.

चैटजीपीटी के इस नए फीचर में नया रोल UPI का ‘Reserve Pay’ फीचर निभा रहा है. इस फीचर के जरिए पैसे किसी स्पेसिफिक मर्चेंट के लिए पहले से रिज़र्व हो जाते हैं. इसका फायदा यह है कि आपका बैंक पासवर्ड या यूपीआई पिन हमेशा सुरक्षित रहता है और पेमेंट तभी फाइनल होती है, जब आप कंफर्मेशन देते हैं.

यह एक तरह से यूपीआई वॉलेट की तरह ही है, जिसमें यूज़र्स पहले से कुछ पैसे डालकर रखते हैं और उसके बाद उन्हें पेमेंट करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, रिज़र्व पेय फीचर थोड़ा अलग है, जिसका इस्तेमाल करके चैटजीपीटी यूज़र्स को शॉपिंग और पेमेंट की सुविधा देगा.