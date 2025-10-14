ChatGPT से अब सीधे होगी UPI पेमेंट और शॉपिंग, क्या आपका बैंक पासवर्ड और UPI PIN सेफ रहेगा?
चैटजीपीटी से अब यूज़र्स डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट करके शॉपिंग कर पाएंगे, लेकिन क्या आपका यूपीआई पिन और बैंकिंग डिटेल्स सेफ रहेंगी? आइए जानते हैं.
हैदराबाद: आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभर हर क्षेत्र में हो रहा है. अब एआई टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम में भी एंट्री करने वाली है. भारत में भी डिजिटल पेमेंट की कहानी अब एक नए मोड़ और नए एंगल में पहुंचने वाली है. इस कड़ी में NPCI (National Payments Corporation of India), फिनटेक कंपनी Razorpay और Microsoft-backed OpenAI के साथ मिलकर एक ऐसा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो ChatGPT के जरिए सीधे यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देगा.
इसका मतलब है कि आप चैटजीपीटी से बातचीत करते हुए, उसे चैट के अंदर प्रोडक्ट्स सर्च भी कर पाएंगे, उन्हें खरीद भी पाएंगे और उनके लिए पेमेंट्स भी कर पाएंगे. इसके लिए चैटजीपीटी से किसी भी दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए हम आपको चैटजीपीटी में आने वाले इस पेमेंट फीचर के बारे में बताते हैं.
ChatGPT बनेगा शॉपिंग एंड पेमेंट असिस्टेंट
चैटजीपीटी की इस नई पहल में ओपनएआई की Agentic AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी इंटेलीजेंस है, जो कई स्टेप्स वाले काम खुद ही कर सकती है और इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को इंसानों के बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत भी नहीं है. यह टेक्नोलॉजी इंसानों के बहुत कम इनपुट्स के साथ भी पेमेंट्स कर सकता है.
अब आप चैटजीपीटी से बात करते हुए किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद उसी चैट में पेमेंट का प्रोसेस भी पूरा कर सकते हैं. आप सिर्फ चैटजीपीटी के चैटबॉक्स से अपनी पूरी शॉपिंग कर पाएंगे. उदाहरण के तौर पर आप चैटजीपीटी से कहेंगे, "मुझे BigBasket से कूकिंग ऑयल और आटा ऑर्डर करना है," उसके बाद चैटजीपीटी खुद आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा, डील्स सजेस्ट करेगा और आप जिस प्रोडक्ट को चुनेंगे उसके फिक्स करके आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट सिस्टम तक पहुंचा देगा और इसके लिए आपको ऐप बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
इसे Agentic AI कहा जा रहा है, जो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस है, जो मल्टी-स्टेप टास्क्स को खुद कर सकता है. इंसानों को इसके लिए सिर्फ फाइनल कंफर्मेशन देना होगा. इसका मतलब है कि चैटजीपीटी अब सिर्फ सवालों का जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं रहा, बल्कि शॉपिंग और पेमेंट असिस्टेंट बन चुका है.
Razorpay के CEO Harshil Mathur ने कहा,
“Agentic Payments एआई इनोवेशन के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है. हम AI असिस्टेंट्स को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि पूरा शॉपिंग असिस्टेंट बना रहे हैं.”
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चैटजीपीटी को आपका यूपीआई पिन पता होगा? इसका जवाब है - नहीं. इस सिस्टम में चैटजीपीटी को किसी भी यूज़र का UPI PIN या पासवर्ड पता नहीं होगा. पेमेंट की ऑथेंटिकेशन के लिए उसी पुराने सिक्योरिटी लेयर वाले सिस्टम यानी आपके बैंकिंग ऐप या UPI ID से सीधे बायोमेट्रिक या PIN वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा.
चैटजीपीटी के इस नए फीचर में नया रोल UPI का ‘Reserve Pay’ फीचर निभा रहा है. इस फीचर के जरिए पैसे किसी स्पेसिफिक मर्चेंट के लिए पहले से रिज़र्व हो जाते हैं. इसका फायदा यह है कि आपका बैंक पासवर्ड या यूपीआई पिन हमेशा सुरक्षित रहता है और पेमेंट तभी फाइनल होती है, जब आप कंफर्मेशन देते हैं.
यह एक तरह से यूपीआई वॉलेट की तरह ही है, जिसमें यूज़र्स पहले से कुछ पैसे डालकर रखते हैं और उसके बाद उन्हें पेमेंट करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, रिज़र्व पेय फीचर थोड़ा अलग है, जिसका इस्तेमाल करके चैटजीपीटी यूज़र्स को शॉपिंग और पेमेंट की सुविधा देगा.
फिलहाल Axis Bank और Airtel Payments Bank इस पायलट के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर हैं, जबकि Bigbasket पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसने इसे अपने पेमेंट सिस्टम में शामिल किया है.
AI और UPI का मिलन
OpenAI के इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी डायरेक्टर ओलिवर जे ने कहा, “हम NPCI के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. ये प्रयोग दिखाएगा कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम में AI कितनी स्मूदली फिट हो सकता है.”
ये प्रोजेक्ट इस बात को परखेगा कि कन्वर्सेशनल AI किस हद तक ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान बना सकता है, जबकि सिक्योरिटी का लेवल UPI जितना ही मजबूत रहे.
भारत में शुरू हुई “AI-पेमेंट रेस”
इस ख़बर में दिलचस्प बात ये है कि Razorpay के ठीक बाद Cashfree ने भी अपने “Agentic AI Payments” सॉल्यूशन का ऐलान कर दिया है. इसका मतलब है कि अब भारत में AI-पावर्ड पेमेंट्स की एक नई रेस शुरू हो चुकी है.
अगर यह पायलट प्रोग्राम सफल रहता है, तो यह पार्टनरशिप ChatGPT को सिर्फ एक सवालों के जवाब देने वाला टूल ही नहीं बल्कि रियल डिजिटल असिस्टेंट बना सकती है, जो न सिर्फ सवालों के जवाब देगा, बल्कि असली पेमेंट्स भी हैंडल करेगा. इसमें खास बात है कि चैटजीपीटी आपके बैंक पासवर्ड या पिन का एक्सेस नहीं रखेगा.
ChatGPT में अब “Apps” भी
आपको बता दें कि हाल ही में ओपनएआई ने चैटजीपीटी में ऐप्स फीचर भी लॉन्च किया था. इस फीचर के जरिए यूज़र्स चैटजीपीटी में ही ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. उसके लिए उन्हें चैटजीपीटी बंद करके किसी दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं होगी. ओपनएआई ने इस फीचर की शुरुआत चैटजीपीटी में Booking.com, Canva, Coursera, Spotify, Zillow कुछ ऐप्स को जोड़कर की है.
इस फीचर को समझने के लिए मान लीजिए, यूजर्स सिर्फ चैट में कमांड देंगे “Spotify, make a playlist for my party”. उसके बाद ChatGPT ऑटोमैटिकली ऐप को एक्टिवेट कर देगा. पहली बार कनेक्ट करते समय, ChatGPT यूज़र से परमिशन भी मांगेगा कि कौन सा डेटा शेयर होगा.
अब जब ChatGPT में Apps और UPI पेमेंट दोनों एक साथ आएंगे, तो ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा डिजिटल साथी बन जाएगा जो आपकी ज़रूरत समझकर सुझाव, खरीदारी और पेमेंट सब कुछ एक ही जगह पर कर सकेगा.