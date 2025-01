ETV Bharat / technology

AI स्क्रीन के साथ सैमसंग ने पेश की कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, घर की देखभाल भी करेगा टीवी डिस्प्ले - CES 2025 SAMSUNG ANNOUNCEMENTS

1. 8K AI Upscaling Pro: लो-रेज़ोल्यूशन कंटेंट को 8K क्वालिटी तक अपस्केल करता है, हर फ्रेम में शानदार डिटेल और क्लैरिटी सुनिश्चित करता है.

2. Auto HDR Remastering Pro: हर फ्रेम का विश्लेषण करके सीन-अडैप्टिव कलर एक्सपैंशन लागू करता है, जिससे डार्क सीन में भी विजुअल्स रियलिस्ट और नेचुरल लगते हैं.

3. Adaptive Sound Pro: साउंड के अलग-अलग कंपोनेंट्स (जैसे स्पीच, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स) को अलग करता है और क्लियर और बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस प्रदान करता है.

4. Color Booster Pro: सीन एनालिसिस और इमेज प्रोसेसिंग को AI के जरिए एनहांस करके कलर एक्सप्रेशन को बेहतर बनाता है.

5. AI Mode: कंटेंट रिकग्निशन और टीवी एरिया एनालिसिस का उपयोग करके पिक्चर और साउंड को एडेप्टिवली ऑप्टिमाइज़ करता है. एआई मोड किसी भी सेटिंग में बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है.

स्लिम और स्टाइलिश डिज़ाइन

QN990F का अल्ट्रा-स्लिम, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन इसे टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है. यह न सिर्फ विजुअल्स बल्कि आपके लिविंग स्पेस के स्टाइल को भी बेहतर बनाता है. सैमसंग का कहना है कि उनका यह प्रीमियम डिवाइस एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ एक असाधारण एंटरटेनमेंट अनुभव प्रदान करता है.

Samsung Art Store: आर्ट का नया विज़न

सैमसंग ने आर्ट और टेक्नोलॉजी को जोड़ने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए Samsung Art Store का विस्तार किया है और The Frame Pro को लॉन्च किया है. आइए हम आपको इसकी डिटेल्स और खास बातें बताते हैं.

Samsung Art Store का विस्तार

सैमसंग आर्ट स्टोर में अब MoMA, Magritte, और Basquiat जैसे प्रतिष्ठित ग्लोबल पार्टनर्स से चुने गए 3,000 से अधिक आर्ट वर्क शामिल किए गए हैं.

2025 में, यह एक्सपेंडेड आर्ट क्लेक्शन, The Frame, MICRO LED, Neo QLED, और QLED मॉडलों पर उपलब्ध होगा.

यूज़र्स अपनी स्क्रीन को व्यक्तिगत आर्ट गैलरी में बदल सकते हैं, जो एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है.

The Frame Pro: नई टेक्नोलॉजी और आर्ट का संगम

सैमसंग ने The Frame लाइनअप में The Frame Pro पेश किया है, जो एडवांस Neo QLED पिक्चर क्वालिटी के साथ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का अनुभव बेहतर बनाता है.

इसकी मुख्य विशेषताएं:

1. ब्राइटर कलर्स और शार्पर कॉन्ट्रास्ट: बेहतर लोकल डिमिंग के साथ गहरे ब्लैक्स प्रदान करता है.

2. NQ4 Gen3 AI Processor: कला और वीडियो दोनों के लिए बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी सुनिश्चित करता है.

3. Wireless One Connect: यह इनोवेटिव फीचर अधिक फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन की सुविधा देता है, जो स्क्रीन को इसके परिवेश में आसानी से घुलने-मिलने में मदद करता है.

Art Basel के साथ साझेदारी

सैमसंग ने कला की दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत करते हुए, Art Basel के साथ साझेदारी की है. The Frame को इस ग्लोबल आर्ट इवेंट का आधिकारिक आर्ट डिस्प्ले बनाया गया है. Art Basel की चीफ ग्रोथ ऑफिसर Hayley Romer ने कहा, "सैमसंग के साथ हमारी साझेदारी ने फिज़िकल और डिजिटल लिमिटेशन्स को खत्म कर दिया है, जिससे ज्यादातर लोग आर्ट का अनुभव नए और प्रभावशाली तरीकों से कर सकते हैं."

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का फ्यूचर

सैमसंग स्क्रीन टेक्नोलॉजी में नए माइलस्टोन्स हासिल करते हुए सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी ही पेश नहीं कर रहा बल्कि लोगों को पर्सनल और इनोवेटिव एक्सपीरियंस भी प्रदान कर रहा है.

First Look 2025 में The Premiere 5 लॉन्च: The Premiere 5, इंडस्ट्री का पहला इंटरएक्टिव ट्रिपल-लेज़र अल्ट्रा-शॉर्ट-थ्रो (UST) प्रोजेक्टर है, जिसे कंपनी ने First Look 2025 इवेंट में पेश किया है.

इसके खास फीचर्स:

इंटरएक्टिव टच फीचर: यूज़र्स स्क्रीन के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे होम एंटरटेनमेंट का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है. यह प्रोजेक्टर हाई क्वालिटी वाले प्रोजेक्शन को वर्साटाइल फंक्शन्स के साथ जोड़ता है, जो घरेलू मनोरंजन को एक नए और अलग लेवल पर लेकर जाता है.

यूज़र्स स्क्रीन के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे होम एंटरटेनमेंट का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है. यह प्रोजेक्टर हाई क्वालिटी वाले प्रोजेक्शन को वर्साटाइल फंक्शन्स के साथ जोड़ता है, जो घरेलू मनोरंजन को एक नए और अलग लेवल पर लेकर जाता है. Samsung LightWARP टेक्नोलॉजी: यह टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की चीजों पर इमेज प्रोजेक्ट कर क्रिएटिव और इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है.

MICRO LED Beauty Mirror

सैमसंग ने MICRO LED Beauty Mirror भी पेश किया, जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को बेहतर करने के प्रयासों को दिखाता है. यह मिरर डिस्प्ले पर्सनालाइज़्ड ब्यूटी इनसाइट्स के साथ आता है. यह यूज़र्स की स्किन के प्रकार का विश्लेषण करता है और कोरिया की लीडिंग कॉस्मेटिक्स कंपनी Amorepacific द्वारा डेवलप किए गए सॉल्यूशन्स के आधार पर प्रोडक्ट्स की सिफारिश भी करता है.

सैमसंग ने CES 2025 में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिवील की है. (फोटो - Samsung)

सैमसंग के The Premiere 5 और MICRO LED Beauty Mirror जैसे इनोवेशन यह साबित करते हैं कि सैमसंग की इनोवेटिव और एडवांस स्क्रीन टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की व्यक्तिगत देखभाल और डेली लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में भी मददगार हो सकती है.