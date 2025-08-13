ETV Bharat / technology

केंद्र सरकार ने E20 पेट्रोल का किया बचाव, माइलेज संबंधी चिंताओं पर दिया जवाब

सरकार ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने का बचाव किया है, और उत्सर्जन में कमी, और किसानों के लाभ पर जोर दिया है.

File photo of Hardeep Singh Puri, Union Petroleum and Natural Gas Minister
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की फाइल फोटो (फोटो - ANI Photo)
August 13, 2025

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की प्रभावकारिता, लागत और वाहनों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में बढ़ती जनरुचि को देखते हुए 4 अगस्त को एक व्यापक स्पष्टीकरण जारी किया. यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब E20 पेट्रोल को देश भर में लागू किया जा रहा है और वाहन संचालकों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं और नीति निर्माताओं के बीच इस पर चर्चा काफी तेज हो गई है.

हरित परिवर्तन की गति तीव्र
सरकार ने साल 2070 तक 'नेट ज़ीरो' के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के ऊर्जा परिवर्तन में प्राकृतिक गैस के साथ जैव ईंधन को 'सेतु ईंधन' के रूप में स्थापित किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संदर्भित नीति आयोग के एक अध्ययन से पता चलता है कि गन्ने से प्राप्त इथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 65 प्रतिशत की कमी आती है, जबकि मक्का से प्राप्त इथेनॉल से 50 प्रतिशत की कमी आती है.

उत्सर्जन में कमी के अलावा, मंत्रालय ने ग्रामीण आर्थिक लाभ पर भी प्रकाश डाला. इथेनॉल की खरीद से गन्ने के बकाया भुगतान का भुगतान हुआ है, मक्के की खेती को लाभदायक बनाने में मदद मिली है, और किसानों को सीधी आय प्राप्त हुई है, जिन्हें अब 'अन्नदाता' (खाद्य उत्पादक) और 'ऊर्जादाता' (ऊर्जा उत्पादक) कहा जाता है.

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से जुलाई 2025 तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने विदेशी मुद्रा बचत में 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी की, लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित किया, और लगभग 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी की, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

वर्तमान सम्मिश्रण स्तर पर, मंत्रालय ने अकेले आपूर्ति वर्ष 2024-25 में किसानों को 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान और 43,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत का अनुमान लगाया है.

परफॉर्मेंस और माइलेज: 'चिंताओं का पूर्वानुमान, समाधान'
माइलेज में गिरावट और वाहन को संभावित नुकसान की लगातार शिकायतों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि साल 2020 में ऐसी चिंताओं का अनुमान लगाया गया था और नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसंधान समर्थन के साथ व्यापक रूप से अध्ययन किया गया था.

मंत्रालय का दावा है कि E20, E10 की तुलना में बेहतर त्वरण, बेहतर राइड गुणवत्ता और लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन प्रदान करता है. इथेनॉल की उच्च ऑक्टेन संख्या (~108.5 बनाम पेट्रोल की 84.4) इसे उच्च-संपीड़न इंजनों के लिए आदर्श बनाती है, जिससे एंटी-नॉक परफॉर्मेंस और वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में सुधार होता है.

भारत में नियमित पेट्रोल का रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) बीएस-VI मानदंडों के तहत 88 से बढ़कर 91 हो गया है, और अब E20 मिश्रण के साथ 95 हो गया है, मंत्रालय का कहना है कि इससे इंजन के परफॉर्मेंस में फायदा होता है.

ईंधन दक्षता के संदर्भ में, मंत्रालय ने तर्क दिया कि E10-संगत वाहनों में कोई भी गिरावट मामूली रही है और अक्सर परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी के कारण कम हो जाती है. कुछ वाहन साल 2009 से E20-संगत हैं. मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि, "वाहन का माइलेज टायर के दबाव से लेकर ड्राइविंग शैली तक, कई कारकों से प्रभावित होता है, न कि केवल ईंधन के प्रकार से."

अंतर्राष्ट्रीय तुलना और सुरक्षा
ब्राजील में दशकों से बिना किसी बड़ी समस्या के E27 ईंधन के उपयोग की ओर इशारा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि Toyota, Honda और Hyundai जैसी वैश्विक वाहन निर्माता कंपनियां ब्राजील और भारत दोनों के लिए वाहन बनाती हैं.

BIS स्पेसिफिकेशन और ऑटोमोटिव उद्योग स्टैंडर्ड ने चलाने की क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता और सामग्री अनुकूलता के लिए E20 सुरक्षा मानदंड स्थापित किए हैं. मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ पुराने वाहनों में रबर के पुर्जों या गास्केट को पहले बदलने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसे 'नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से किया जाने वाला सस्ता, एकमुश्त रखरखाव' बताया.

मूल्य निर्धारण विवाद
सबसे लगातार सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक यह भी है कि इथेनॉल की ऐतिहासिक रूप से कम उत्पादन लागत के बावजूद, पंप पर E20 की कीमतें शुद्ध पेट्रोल के बराबर या उससे अधिक रहती हैं.

मंत्रालय ने जवाब दिया कि जब नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में E20 की कीमतों में कटौती की सिफारिश की गई थी, तब इथेनॉल वास्तव में पेट्रोल से सस्ता था. तब से, खरीद लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. 31 जुलाई, 2025 तक, इथेनॉल की औसत खरीद लागत परिवहन और जीएसटी सहित 71.32 रुपये प्रति लीटर है, जो रिफाइंड पेट्रोल की लागत से अधिक है.

सी-हैवी मोलासेस इथेनॉल की कीमतें ESY 2021-22 में 46.66 रुपये से बढ़कर ESY 2024-25 में 57.97 रुपये हो गईं, जबकि मक्का-आधारित इथेनॉल की कीमतें इसी अवधि में 52.92 रुपये से बढ़कर 71.86 रुपये हो गईं. इन बढ़ोतरी के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों ने ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय और स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिश्रण जारी रखा है.

आरटीआई से पुष्टि हुई कि कोलकाता में ईंधन में पूरा E20
IOCL द्वारा हाल ही में दिए गए एक RTI जवाब से पुष्टि हुई है कि कोलकाता में बिकने वाले XP95 प्रीमियम पेट्रोल और नियमित मोटर स्पिरिट, दोनों में अब मात्रा के हिसाब से ठीक 20 प्रतिशत इथेनॉल है. इस पुष्टि ने, वस्तुतः और लाक्षणिक रूप से, इस बात पर सार्वजनिक बहस को और हवा दे दी है कि क्या वाहन चालकों को इस उत्पाद को बाज़ार में उतारने से पहले पर्याप्त जानकारी दी गई थी.

उपभोक्ताओं का डर और गलत सूचना
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को 'पूरी तरह से निराधार' बताते हुए खारिज कर दिया कि बीमा कंपनियां E20 से संबंधित नुकसान के लिए कवरेज देने से इनकार कर देंगी. इसमें एक बीमा कंपनी के स्पष्टीकरण का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि एक गलत व्याख्या वाले ट्वीट का इस्तेमाल डर फैलाने के लिए किया गया था.

मंत्रालय ने कहा कि वाहन निर्माता, आवश्यकतानुसार ट्यूनिंग और पार्ट प्रतिस्थापन की पेशकश करने के लिए अधिकृत सेवा नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं.

E20 से आगे? अभी नहीं
जहां कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भारत तेज़ी से E20 से आगे बढ़ सकता है, मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि उच्च मिश्रणों की ओर किसी भी कदम के लिए 'सावधानीपूर्वक अंशांकन' और व्यापक हितधारक परामर्श की आवश्यकता होगी. मौजूदा रोडमैप में E20 को कम से कम 31 अक्टूबर, 2026 तक राष्ट्रीय मानक माना गया है, और भविष्य के निर्णय IMC की सिफारिशों और आगे के अध्ययनों के आधार पर लिए जाएंगे.

एक दशक में तेजी से वृद्धि
भारत में इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत 2013-14 के मात्र 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 19.3 प्रतिशत हो गया है, जिसके कारण सरकार को 20 प्रतिशत मिश्रण की आवश्यकता का लक्ष्य 2030 से कम करके 2025 कर दिया.

अभी तक, सरकार एक पर्यावरण-अनुकूल उपलब्धि का जश्न मना रही है, जबकि वाहन चालकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं, और पुराने मॉडलों के चालकों ने इथेनॉल मिश्रण के कारण माइलेज में 10-15 प्रतिशत तक की गिरावट (कुछ तो इससे भी बड़ी गिरावट का संकेत दे रहे हैं) की सूचना दी है.

ब्राज़ील से सबक
कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि भारत इथेनॉल मिश्रण के मामले में ब्राज़ील के उदाहरण से सीख सकता है. ब्राज़ील में बड़ी संख्या में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन हैं, जबकि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों से संबंधित सरकारी नीतियों में उपभोक्ता शिक्षा को स्पष्ट मूल्य संकेतों के साथ शामिल किया गया है. भारतीय वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर बहुत कम राहत मिली है और नए ईंधन से संबंधित लाभों और विवरणों को प्रचारित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष अभियान नहीं चलाया गया है.

एक ऊर्जा नीति विश्लेषक ने कहा कि, "सरकार ने कम समय में ईंधन परिवर्तन में अभूतपूर्व काम किया है. लेकिन अगर जनता को आर्थिक परिवर्तन का समर्थन जारी रखना है, तो सरकार को नए ईंधन की कीमतों के बारे में पारदर्शिता और वाहनों की अनुकूलता के बारे में स्पष्टता से जुड़ी धारणा की खाई को पाटना होगा."

लाभ और हानि के बीच संतुलन
फिलहाल, मंत्रालय का रुख स्पष्ट है: E0 पेट्रोल पर वापस लौटने से उत्सर्जन में कटौती, आयात प्रतिस्थापन और ग्रामीण आर्थिक सहायता में 'कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियां' खत्म हो जाएंगी. हालांकि, आलोचक चरणबद्ध उपभोक्ता विकल्प, इथेनॉल उपयोगकर्ताओं के लिए टैक्स छूट और पंपों पर ईंधन लेबलिंग अनिवार्य करने पर ज़ोर दे रहे हैं.

भारत के ईंधन मिश्रण में E20 की गहरी पैठ के साथ, आने वाले महीने इस बात की परीक्षा लेंगे कि क्या सरकार अपने जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों के साथ विश्वास की खाई को पाट पाएगी. अगला बड़ा फैसला, E20 से आगे बढ़ना है या नहीं, कम से कम एक साल बाद होगा.

