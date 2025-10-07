ETV Bharat / technology

EV चार्जिंग में सफलता: कॉम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मर-मुक्त मेगावाट कन्वर्टर्स अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग में सक्षम

एक अभूतपूर्व EV चार्जिंग तकनीक, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग प्रदान करने के लिए कॉम्पैक्ट, ट्रांसफार्मर-मुक्त मेगावाट-स्केल कन्वर्टर्स का उपयोग करती है.

Laboratory scale prototype developed for experimental validation
प्रायोगिक सत्यापन के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर प्रोटोटाइप विकसित किया गया (फोटो - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 2:52 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते चलन के साथ, फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के लिए अब एक मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, जो 1,000 घरों को बिजली देने के बराबर है. पारंपरिक स्टेशन भारी-भरकम, तांबे और लोहे की खपत वाले लाइन-फ़्रीक्वेंसी ट्रांसफ़ॉर्मर (एलएफ़टी) और कई एसी-डीसी रूपांतरण चरणों पर निर्भर करते हैं, जिससे लागत, सामग्री का उपयोग, ऊर्जा की हानि और फ़ुटप्रिंट बढ़ जाता है.

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सहयोग से एक कैस्केडेड एच-ब्रिज (सीएचबी) मल्टीपोर्ट डीसी कनवर्टर विकसित किया है, जो सीधे मध्यम-वोल्टेज एसी ग्रिड से जुड़ता है, जिससे बड़े एलएफटी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

IEEE ट्रांजेक्शन ऑन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित इस कार्य से मेगावाट पैमाने पर 3-5 प्रतिशत दक्षता में वृद्धि प्रदर्शित होती है - जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा, लागत और सामग्री में महत्वपूर्ण बचत होती है.

यह सॉलिड-स्टेट सिस्टम कई इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत कर सकता है, स्थानीय स्तर पर ऊर्जा का भंडारण कर सकता है, और अपनी बाय-डायरेक्शन डिज़ाइन के माध्यम से, चरम मांग या बिजली कटौती के दौरान ग्रिड को बिजली वापस भेज सकता है, जिससे अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण फेसेलिटी को संभावित रूप से मदद मिल सकती है. IISc के एसोसिएट प्रोफेसर कौशिक बसु ने कहा कि, "हमने भारी-भरकम ट्रांसफार्मरों को एक कॉम्पैक्ट, सॉलिड-स्टेट समाधान से बदल दिया है."

पारंपरिक प्रणालियों में, कई पावर-रूपांतरण चरण दक्षता कम करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते हैं. नया तरीका इन अतिरिक्त चरणों को हटाकर पावर डिलीवरी को सुव्यवस्थित करता है, जिससे एक हल्का, अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल चार्जिंग समाधान प्राप्त होता है.

CHB-आधारित मल्टीपोर्ट DC कनवर्टर किस प्रकार भिन्न है?
ETV Bharat से बातचीत करते हुए प्रोफेसर कौशिक बसु ने इस अभिनव दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की. जब उनसे पूछा गया कि CHB-आधारित मल्टीपोर्ट डीसी कनवर्टर पारंपरिक ट्रांसफार्मर-आधारित चार्जिंग सिस्टम से कैसे अलग है, तो बसु ने कहा कि, "थर्मल प्लांट उच्च वोल्टेज पर बिजली संचारित करते हैं, जिसे ट्रांसफार्मर घरेलू उपयोग के लिए लगभग 230 वोल्ट तक कम कर देते हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों में, बैटरी पेट्रोल टैंक की तरह होती है, जो ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहीत करती है. चार्जिंग की गति चार्जर की शक्ति पर निर्भर करती है."

उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा डीसी फ़ास्ट चार्जर आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में 30-60 मिनट का समय लेते हैं. यह पेट्रोल टैंक भरने की तुलना में बहुत धीमी प्रक्रिया है, जिसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं. उन्होंने दो प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, "तेज़ी से चार्ज करने के लिए, आपको उतनी ही ऊर्जा ज़्यादा करंट या ज़्यादा पावर पर देनी होगी."

उन्होंने आगे कहा कि, "उदाहरण के लिए, एक चार पहिया वाहन की बैटरी क्षमता किलोवाट-घंटे (kWh) में मापी जाती है. अगर हम इसे 50 kW, यानी लगभग '1°C' चार्जिंग पर चार्ज करते हैं, तो इसमें लगभग एक घंटा लगता है. 350-500 kW के अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जर से, वही बैटरी 15-20 मिनट में 80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है, हालांकि वास्तविक चार्जिंग गति बैटरी के रसायन विज्ञान, तापमान और चार्जिंग की स्थिति पर निर्भर करती है."

पहला, बैटरी तकनीक स्वयं तापीय बाधाओं और सेल रसायन विज्ञान के कारण सुरक्षित चार्जिंग गति को सीमित करती है. दूसरा, चार्जर को भी बहुत अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए. 500 किलोवाट की आपूर्ति के लिए पर्याप्त ग्रिड क्षमता की आवश्यकता होती है, जो एक छोटे व्यावसायिक भवन या कई आवासीय ब्लॉकों की तात्कालिक मांग के बराबर होती है.

The New Lab facility at IISc is under development in collaboration with Delta Electronics India
IISc में नई प्रयोगशाला फेसेलिटी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है (फोटो - ETV Bharat)

बसु ने कहा कि पर्याप्त ग्रिड अवसंरचना के बिना, इससे ओवरलोड हो सकता है, उन्होंने कहा कि कुछ चार्जिंग स्टेशन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ इस समस्या का समाधान करते हैं, वे ग्रिड से बैटरियों को धीरे-धीरे चार्ज करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तेजी से EV में डिस्चार्ज कर देते हैं, हालांकि यह दृष्टिकोण अभी भी व्यापक होने के बजाय उभर रहा है.

अस्पताल या व्यावसायिक परिसर जैसे बड़े उपभोक्ता उच्च वोल्टेज पर पावर खींचते हैं, जो भारत में आमतौर पर 11 kV है, क्योंकि 230 V पर 500 kW की आपूर्ति के लिए बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मर इस 11 kV आपूर्ति को 400 V (तीन-चरण) या 230 V प्रति एकल-चरण तक कम कर देते हैं, जो फिर अलग-अलग EV चार्जरों को आपूर्ति करता है.

इस पारंपरिक व्यवस्था में दो बड़ी कमियां
भारी-भरकम और महंगे ट्रांसफार्मर: ये मुख्यतः तांबे और लोहे से बने होते हैं, जो दोनों ही भारी और महंगे होते हैं, और तांबे की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं.

कम दक्षता: ग्रिड से मुख्य स्टोरेज बैटरी को धीमी गति से चार्ज करना और फिर स्टोरेज बैटरी से ऊर्जा को कई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में स्थानांतरित करना, कई विद्युत रूपांतरण चरणों से होकर गुजरता है, जिससे दक्षता कम हो जाती है.

IISc का इनोवेशन - CHB - आधारित मल्टीपोर्ट DC कनवर्टर — दोनों ही समस्याओं का समाधान करता है. यह सीधे मध्यम-वोल्टेज (11 kV) आपूर्ति से जुड़ता है, जिससे बड़े ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. उच्च आवृत्तियों पर संचालित होने के कारण, यह कनवर्टर कॉम्पैक्ट और हल्का हो जाता है. यह कई पृथक आउटपुट पोर्ट भी प्रदान करता है, जिससे कई वाहनों को समानांतर रूप से चार्ज किया जा सकता है.

प्रयोगशाला प्रोटोटाइप और दक्षता मील का पत्थर
1.2 किलोवाट का एक प्रयोगशाला प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, और यह 95 प्रतिशत से अधिक दक्षता पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए DC पावर की आपूर्ति कर सकता है, अब टीम का लक्ष्य इसे मेगावाट स्तर तक बढ़ाना है.

प्रोटोटाइप को 1.2 किलोवाट से मेगावाट स्तर तक बढ़ाने में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करते हुए, प्रोफेसर बसु ने बताया कि यह अवधारणा मूलतः एक सॉलिड-स्टेट ट्रांसफार्मर है, जहां अर्धचालकों का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज स्तर तक पावर परिवर्तित करने के लिए किया जाता है.

पारंपरिक प्रणाली में, 11 kV को 400 V तक कम किया जाता है और फिर एक चार्जर को आपूर्ति की जाती है, जो कार की बैटरी को चार्ज करता है. इस प्रकार का ट्रांसफार्मर अत्यधिक कुशल होता है. हालांकि, जब आवृत्ति को 50 Hz से 100 kHz तक बदलने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ी संख्या में अर्धचालक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे दक्षता प्रभावित होती है. उन्होंने दो मुख्य बाधाओं का उल्लेख किया:

एक तो लागत है, क्योंकि तांबा महंगा है, लेकिन सिलिकॉन प्रसंस्करण में सुधार के साथ अर्धचालक - आधारित समाधानों की लागत धीरे-धीरे कम हो रही है. हालांकि, शुरुआत में इन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर निर्माण महंगा होता है.

दूसरा है उच्च आवृत्तियों पर होने वाली हानियां. ट्रांसफार्मर को छोटा बनाने के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उस आवृत्ति को बढ़ा देते हैं, जिसे ट्रांसफार्मर देखता है—उदाहरण के लिए, 100 kHz तक. इससे ट्रांसफार्मर का आकार तो कम हो जाता है, लेकिन अतिरिक्त पावर रूपांतरण चरण भी जुड़ जाते हैं, जिससे हानियां बढ़ सकती हैं.

Kaushik Basu, Associate Professor, IISc
कौशिक बसु, एसोसिएट प्रोफेसर, IISc (फोटो - ETV Bharat)

प्रोफ़ेसर बसु ने कहा कि, "यह अवधारणा नई नहीं है. दुनिया भर के शोधकर्ता इस बात पर काम कर रहे हैं कि अत्याधुनिक पारंपरिक ट्रांसफ़ॉर्मरों की दक्षता की बराबरी कैसे की जाए या उससे बेहतर कैसे किया जाए. हमारा शोध दर्शाता है कि पारंपरिक प्रणालियों की कमियों को पूरा करना या उनसे भी बेहतर करना संभव है."

IISc की टीम इस तकनीक का 1.2 किलोवाट के प्रोटोटाइप पैमाने पर पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन इसे मेगावाट स्तर तक बढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण है. बसु ने कहा कि, "इस अवधारणा का छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जा चुका है, और अगला कदम इसे उच्च-शक्ति प्रणाली में बदलना है."

नई प्रयोगशाला सुविधा
बसु ने आगे कहा कि, "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) से प्राप्त धनराशि और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में, हम IISc में 2,500 से 3,000 वर्ग फुट की एक प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि, "यह प्रयोगशाला डेल्टा-IISc का मध्यम-वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र होगा. हम 250 किलोवाट से 500 किलोवाट (आधा मेगावाट) की क्षमता वाला एक सिस्टम बनाने और कार एमुलेटर का इस्तेमाल करके उसका परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं."

डेल्टा, जो ईवी बैटरियों और चार्जरों के परीक्षण के लिए ऐसे सिस्टम बनाती है, हमारी परियोजना के लिए एमुलेटर प्रदान कर रही है. इस फेसेलिटी का इस्तेमाल एक मेगावाट-स्तरीय कनवर्टर का प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा, जो 11kV ग्रिड लाइन से सीधे 200 किलोवाट की बस और 50 किलोवाट की कार को एक साथ चार्ज करने में सक्षम है.”

व्यावसायिक पायलट प्रोजेक्ट की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, प्रोफेसर बसु ने कहा कि प्रयोगशाला एक महीने के भीतर तैयार हो जाएगी, और लगभग एक साल में इसके क्षेत्रीय परीक्षण होने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के अलावा, यह तकनीक मध्यम वोल्टेज पर सीधे उच्च-दक्षता रूपांतरण को सक्षम करके अगली जनरेशन के डेटा केंद्रों, पवन ऊर्जा प्रणालियों और रेलवे ट्रैक्शन को भी ऊर्जा प्रदान कर सकती है.

बसु ने कहा कि बड़े AI-संचालित डेटा केंद्रों में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा होती है. बाहर वोल्टेज कम करने और ट्रांसमिशन में 2-3 प्रतिशत की कमी करने के बजाय, हमारा सिस्टम इमारत के अंदर 11kV से सीधे कम वोल्टेज DC में परिवर्तित हो जाता है - जिससे भारी ट्रांसफार्मर के लिए जगह खत्म हो जाती है और चार्जर या सर्वर तक बिजली कहीं ज़्यादा कुशलता से पहुंचती है.

भारत के बाहर व्यापक रूप से अपनाने के लिए आईपी संरक्षण और लाइसेंसिंग के बारे में बोलते हुए, प्रोफेसर ने कहा कि, "डेल्टा के साथ मिलकर, हमने कई पेटेंट दायर किए हैं - कुछ पहले से ही अन्य देशों में विस्तारित हैं - और कई और पाइपलाइन में हैं, क्योंकि यह वास्तव में अत्याधुनिक तकनीक है."

भारत की EV नीति के साथ संरेखण
यह कार्य भारत की राष्ट्रीय EV नीति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि, "सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों को उच्च-शक्ति वाले EV चार्जिंग स्टेशनों से सुसज्जित करना है. हमारे इनोवेशन, अपने अनेक बंदरगाहों के साथ, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को इस नेटवर्क में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है."

पावर के बुनियादी ढांचे पर इस तकनीक के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में अपनी सबसे रोमांचक बात का जवाब देते हुए, प्रोफ़ेसर ने कहा कि, "इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्देश्य पेट्रोल के इस्तेमाल और उसके हानिकारक उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन उन्हें कोयला-आधारित बिजली से चार्ज करने से प्रदूषण केवल दूसरी जगहों पर ही फैलता है."

उन्होंने कहा कि, "वास्तविक सफलता चार्जिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने से मिलेगी - जो कि दोनों पक्षों के लिए एक जीत है. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ, हमें स्वदेशी तकनीकों पर निर्भर रहना चाहिए और अगली जनरेशन को, विशेष रूप से विद्युत इंजीनियरिंग में, इनोवेशन करने और इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए."

बसु ने आगे कहा कि, "5-10 सालों के भीतर, वाहन 10 मिनट से भी कम समय में चार्ज हो सकेंगे. जैसे-जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन और खपत में विस्तार होगा, दक्षता बढ़ेगी और कन्वर्टर्स कम होंगे, जिससे पूरी तरह से नवीकरणीय, कम कार्बन वाली ऊर्जा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRIC VEHICLEFAST CHARGING TECHNOLOGYEV CHARGING TECHNOLOGYBREAKTHROUGH IN EV CHARGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.