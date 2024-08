ETV Bharat / technology

Boat स्मार्टवॉच में यूजर्स को मिलने वाला है यह नया फीचर, बस छूते ही पैसा हो जाएगा ट्रांसफर - Boat Watches to Get Tap and Pay

By ETV Bharat Tech Team Published : 8 hours ago

Boat स्मार्टवॉच में मिलेगा टैप एंड पे का फीचर ( फोटो - Boat Lifestyle )

हैदराबाद: Boat स्मार्टवॉच उपयोगकर्ता अब भारत में पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) टर्मिनलों पर टैप एंड पे फीचर का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे. इस योजना की घोषणा शुक्रवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2024 में की गई. इस कदम को साकार बनाने के लिए भारतीय स्मार्ट वियरेबल ब्रांड Boat ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है, जिससे समर्थित बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भुगतान सेवाएं आसान हो जाएंगी. इस फीचर को मास्टरकार्ड की टोकनाइजेशन क्षमताओं द्वारा सुरक्षित बोट के आधिकारिक एप्लिकेशन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है. Boat स्मार्टवॉच पर टैप एंड पे का फीचर: एक प्रेस विज्ञप्ति में Boat ने घोषणा की कि उसके भुगतान-सक्षम स्मार्टवॉच का उपयोग POS टर्मिनलों पर टैप एंड पे विधि के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जा सकता है.