BMW Motorrad की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ इजाफा, 3.13 लाख तक हुईं महंगी

BMW F 900 GS ( फोटो - BMW Motorrad India )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 26, 2025 at 2:09 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: स्पोर्ट्स बाइक और प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad India के पास भारतीय बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिलों का एक विशाल पोर्टफोलियो है, जिनमें से अधिकांश बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलें हैं, जिन पर अब भारी टैक्स लगाया जा रहा है. कंपनी की पूरी रेंज में से केवल दो मॉडल, BMW G 310 R और BMW C 400 GT, की कीमतों में कटौती की गई है. इसके अलावा इसकी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 95,000 रुपये से लेकर 3.13 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. GST 2.0 के बाद BMW Motorrad की बाइक्स की कीमतें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BMW Motorrad India का 350cc से ऊपर का व्यापक पोर्टफोलियो ट्विन-सिलेंडर BMW F 900 रेंज से शुरू होता है. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा समय में यह लिस्टेड BMW F 900 XR एक पुराना मॉडल है. इस बाइक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया गया है, हालांकि यह मोटरसाइकिल अभी तक यहां नहीं आई है, यही कारण है कि इसकी संशोधित कीमत का खुलासा नहीं किया गया है. BMW R 12 (फोटो - BMW Motorrad India)