BMW Motorrad की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ इजाफा, 3.13 लाख तक हुईं महंगी
BMW Motorrad India ने अपनी बड़ी बाइक्स की कीमतों में GST 2.0 के चलते बढ़ोतरी कर दी है. कीमतों में 3.13 लाख रुपये बढ़े हैं.
Published : September 26, 2025 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: स्पोर्ट्स बाइक और प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad India के पास भारतीय बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिलों का एक विशाल पोर्टफोलियो है, जिनमें से अधिकांश बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलें हैं, जिन पर अब भारी टैक्स लगाया जा रहा है. कंपनी की पूरी रेंज में से केवल दो मॉडल, BMW G 310 R और BMW C 400 GT, की कीमतों में कटौती की गई है. इसके अलावा इसकी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 95,000 रुपये से लेकर 3.13 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
GST 2.0 के बाद BMW Motorrad की बाइक्स की कीमतें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BMW Motorrad India का 350cc से ऊपर का व्यापक पोर्टफोलियो ट्विन-सिलेंडर BMW F 900 रेंज से शुरू होता है. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा समय में यह लिस्टेड BMW F 900 XR एक पुराना मॉडल है. इस बाइक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया गया है, हालांकि यह मोटरसाइकिल अभी तक यहां नहीं आई है, यही कारण है कि इसकी संशोधित कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.
वहीं दूसरी ओर, BMW F 900 GS एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है, जिसे पिछले साल के अंत में भारतीय बाज़ार में उतारा गया था. इसकी कीमत में सबसे कम 95,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत 14.85 लाख रुपये हो गई है. कंपनी की ज्यादा, दमदार बाइक, BMW F 900 GS Adventure की कीमत 1.04 लाख रुपये बढ़ाकर 16.14 लाख रुपये कर दी गई है.
|BMW Motorrad की बाइक्स की कीमतें
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|कीमत में अंतर
|BMW F 900 GS
|13.90 लाख रुपये
|14.85 लाख रुपये
|95,000 रुपये
|BMW F 900 GS Adventure
|15.10 लाख रुपये
|16.14 लाख रुपये
|1.04 लाख रुपये
|BMW R 1300 GS
|21.20 लाख रुपये
|22.66 लाख रुपये
|1.46 लाख रुपये
|BMW R 1300 GS Adventure
|23.35 लाख रुपये
|24.95 लाख रुपये
|1.60 लाख रुपये
|BMW R 12
|20.10 लाख रुपये
|21.48 लाख रुपये
|1.38 लाख रुपये
|BMW R 12 nineT
|21.10 लाख रुपये
|22.55 लाख रुपये
|1.45 लाख रुपये
|BMW R 18 Transcontinental
|32.50 लाख रुपये
|34.73 लाख रुपये
|2.23 लाख रुपये
|BMW K 1600 GTL
|33.33 लाख रुपये
|35.62 लाख रुपये
|2.29 लाख रुपये
|BMW R 1250 RT
|24.95 लाख रुपये
|26.66 लाख रुपये
|1.71 लाख रुपये
|BMW K 1600 B
|33.33 लाख रुपये
|35.62 लाख रुपये
|2.29 लाख रुपये
|BMW S 1000 R
|19.90 लाख रुपये
|21.27 लाख रुपये
|1.37 लाख रुपये
|BMW S 1000 RR
|21.30 लाख रुपये
|22.76 लाख रुपये
|1.46 लाख रुपये
|BMW S 1000 RR Pro
|23.80 लाख रुपये
|25.44 लाख रुपये
|1.64 लाख रुपये
|BMW S 1000 RR Pro M Sport
|26.05 लाख रुपये
|27.84 लाख रुपये
|1.79 लाख रुपये
|BMW S 1000 XR
|उपलब्ध नहीं
|24.53 लाख रुपये
|उपलब्ध नहीं
|BMW M 1000 XR Competition
|45.50 लाख रुपये
|48.63 लाख रुपये
|3.13 लाख रुपये
इसके अलावा, अपडेटेड BMW S 1000 R को इस महीने की शुरुआत में भारत में 19.90 लाख रुपये में लॉन्च किया गया था, और इसकी कीमत में 1.37 लाख रुपये बढ़ाकर 21.27 लाख रुपये हो गई है. कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा कीमत में बढ़ोतरी BMW M 1000 XR Competition में की गई है. इसकी कीमत 3.13 लाख रुपये बढ़ी है और अब इसकी नई कीमत 48.63 लाख रुपये हो गई है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि BMW M 1000 R और M 1000 RR जैसे अन्य 'M' मॉडल की कीमतें वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई हैं. वहीं, BMW S 1000 XR, जो GST से पहले की कीमतों के संकलन के समय वेबसाइट पर अस्थायी रूप से लिस्ट नहीं किया गया था, अब फिर से इसे 24.53 लाख रुपये में लिस्ट किया गया है.