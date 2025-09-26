ETV Bharat / technology

BMW Motorrad की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ इजाफा, 3.13 लाख तक हुईं महंगी

BMW Motorrad India ने अपनी बड़ी बाइक्स की कीमतों में GST 2.0 के चलते बढ़ोतरी कर दी है. कीमतों में 3.13 लाख रुपये बढ़े हैं.

BMW F 900 GS
BMW F 900 GS (फोटो - BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 2:09 PM IST

हैदराबाद: स्पोर्ट्स बाइक और प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad India के पास भारतीय बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिलों का एक विशाल पोर्टफोलियो है, जिनमें से अधिकांश बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलें हैं, जिन पर अब भारी टैक्स लगाया जा रहा है. कंपनी की पूरी रेंज में से केवल दो मॉडल, BMW G 310 R और BMW C 400 GT, की कीमतों में कटौती की गई है. इसके अलावा इसकी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 95,000 रुपये से लेकर 3.13 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

GST 2.0 के बाद BMW Motorrad की बाइक्स की कीमतें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BMW Motorrad India का 350cc से ऊपर का व्यापक पोर्टफोलियो ट्विन-सिलेंडर BMW F 900 रेंज से शुरू होता है. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा समय में यह लिस्टेड BMW F 900 XR एक पुराना मॉडल है. इस बाइक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया गया है, हालांकि यह मोटरसाइकिल अभी तक यहां नहीं आई है, यही कारण है कि इसकी संशोधित कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

BMW R 12
BMW R 12 (फोटो - BMW Motorrad India)

वहीं दूसरी ओर, BMW F 900 GS एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है, जिसे पिछले साल के अंत में भारतीय बाज़ार में उतारा गया था. इसकी कीमत में सबसे कम 95,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत 14.85 लाख रुपये हो गई है. कंपनी की ज्यादा, दमदार बाइक, BMW F 900 GS Adventure की कीमत 1.04 लाख रुपये बढ़ाकर 16.14 लाख रुपये कर दी गई है.

BMW R 1250 RT
BMW R 1250 RT (फोटो - BMW Motorrad India)
BMW Motorrad की बाइक्स की कीमतें
मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंकीमत में अंतर
BMW F 900 GS13.90 लाख रुपये14.85 लाख रुपये95,000 रुपये
BMW F 900 GS Adventure15.10 लाख रुपये16.14 लाख रुपये1.04 लाख रुपये
BMW R 1300 GS21.20 लाख रुपये22.66 लाख रुपये1.46 लाख रुपये
BMW R 1300 GS Adventure23.35 लाख रुपये24.95 लाख रुपये1.60 लाख रुपये
BMW R 1220.10 लाख रुपये21.48 लाख रुपये1.38 लाख रुपये
BMW R 12 nineT21.10 लाख रुपये22.55 लाख रुपये1.45 लाख रुपये
BMW R 18 Transcontinental32.50 लाख रुपये34.73 लाख रुपये2.23 लाख रुपये
BMW K 1600 GTL33.33 लाख रुपये35.62 लाख रुपये2.29 लाख रुपये
BMW R 1250 RT24.95 लाख रुपये26.66 लाख रुपये1.71 लाख रुपये
BMW K 1600 B33.33 लाख रुपये35.62 लाख रुपये2.29 लाख रुपये
BMW S 1000 R19.90 लाख रुपये21.27 लाख रुपये1.37 लाख रुपये
BMW S 1000 RR21.30 लाख रुपये22.76 लाख रुपये1.46 लाख रुपये
BMW S 1000 RR Pro23.80 लाख रुपये25.44 लाख रुपये1.64 लाख रुपये
BMW S 1000 RR Pro M Sport26.05 लाख रुपये27.84 लाख रुपये1.79 लाख रुपये
BMW S 1000 XRउपलब्ध नहीं24.53 लाख रुपयेउपलब्ध नहीं
BMW M 1000 XR Competition45.50 लाख रुपये48.63 लाख रुपये3.13 लाख रुपये
BMW S 1000 RR
BMW S 1000 RR (फोटो - BMW Motorrad India)

इसके अलावा, अपडेटेड BMW S 1000 R को इस महीने की शुरुआत में भारत में 19.90 लाख रुपये में लॉन्च किया गया था, और इसकी कीमत में 1.37 लाख रुपये बढ़ाकर 21.27 लाख रुपये हो गई है. कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा कीमत में बढ़ोतरी BMW M 1000 XR Competition में की गई है. इसकी कीमत 3.13 लाख रुपये बढ़ी है और अब इसकी नई कीमत 48.63 लाख रुपये हो गई है.

BMW R 18 Transcontinental
BMW R 18 Transcontinental (फोटो - BMW Motorrad India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि BMW M 1000 R और M 1000 RR जैसे अन्य 'M' मॉडल की कीमतें वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई हैं. वहीं, BMW S 1000 XR, जो GST से पहले की कीमतों के संकलन के समय वेबसाइट पर अस्थायी रूप से लिस्ट नहीं किया गया था, अब फिर से इसे 24.53 लाख रुपये में लिस्ट किया गया है.

