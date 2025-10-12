BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें
BMW Group India ने पिछली तीन तिमाही में कंपनी ने 11,978 कारों और एसयूवी की बिक्री की है. यह 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW Group India ने कैलेंडर वर्ष 2025 में अपनी मज़बूत वृद्धि दर जारी रखी है. बीते सितंबर माह में खत्म हुई तीन तिमाही में कंपनी ने 11,978 कारों और एसयूवी की बिक्री के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है.
यह पिछले साल की इसी नौ महीने की अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी दिखाता है, जिससे कंपनी बिक्री के मामले में एक और सर्वश्रेष्ठ वर्ष दर्ज करने की स्थिति में पहुंच गई है. कैलेंडर वर्ष 2024 में कंपनी ने 15,721 कारों और एसयूवी की बिक्री की थी.
बिक्री के विभाजन की बात करें तो BMW कारों और एसयूवी की नौ महीनों में 11,510 यूनिट्स बिकीं, जबकि MINI India की 468 यूनिट्स बिकीं. 2025 की तीसरी तिमाही में यह बिक्री 4,204 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा है, और BMW ने GST 2.0 सुधारों के बाद मांग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है.
बीती तिमाही के लिए कंपनी की व्यक्तिगत बिक्री 4,033 BMW कारों की रही, जबकि MINI की 171 यूनिट्स बेची गईं. BMW India ने सितंबर 2025 के लिए अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री की भी सूचना दी, हालांकि कोई बिक्री आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए.
इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत मांग
BMW Group India ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत मांग की रिपोर्ट जारी रखी है और सितंबर 2025 तक BMW और MINI ब्रांडों की 2,509 यूनिट्स की बिक्री हुई है. यह साल-दर-साल 246 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है, और अब तक कैलेंडर वर्ष में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 21 प्रतिशत है.
जुलाई-सितंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल 1,187 यूनिट्स की दर्ज की गई है. BMW Group India ने यह भी बताया कि 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 5,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर जाएगी.
सबसे ज्यादा बिकी BMW 3 Series सेडान
BMW ने 3 Series, 5 Series, 7 Series/i7 और BMW iX1 सहित अपनी लंबी व्हीलबेस कारों की रेंज की मांग में भी वृद्धि दर्ज की है. कंपनी ने बताया कि 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी कारों में लंबी व्हीलबेस मॉडल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत होगी, जो 2025 की दूसरी तिमाही के अंत तक 47 प्रतिशत थी.
2025 के नौ महीनों में कुल बिक्री 5,720 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 169 प्रतिशत ज्यादा है. सेडान बाज़ार में, BMW 3 Series, BMW 5 Series की जगह कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया है. कंपनी की साल भर में बिकने वाली सभी कारों में BMW 3 Series की 16 प्रतिशत हिस्सेदारी रही. इससे पहले, 2025 की पहली छमाही तक BMW के सेडान बिक्री चार्ट में BMW 5 Series सबसे आगे थी.