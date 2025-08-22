नई दिल्ली: जर्मन लग्ज़री ऑटोमोबाइल निर्माता BMW Group India ने शुक्रवार को घोषणा की है कि कंपनी ने 5,000 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय लग्ज़री कार कंपनी बन गई है. कार निर्माता कंपनी ने यह भी कहा कि उसने देश भर में उत्तर से दक्षिण तक 4,000 किलोमीटर लंबे एक हाई-पावर चार्जिंग कॉरिडोर का उद्घाटन किया है.
यह कॉरिडोर, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तथा प्रत्येक 300 किलोमीटर पर चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे रेंज या चार्जिंग उपलब्धता की चिंता किए बिना सुचारू इलेक्ट्रिक आवागमन सुनिश्चित होगा.
कार निर्माता ने कहा कि यह मार्ग रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई-पुणे-हुबली-बेंगलुरु-कोयंबटूर-मदुरै जैसे प्रमुख शहरों को कवर करता है. ई-मोबिलिटी को अपनाने और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, BMW Group India ने देश के सभी EV कंपनियों के ग्राहकों के लिए पहुंच खोल दी है.
BMW Group India के अध्यक्ष और सीईओ विक्रम पावाह ने कहा कि, "BMW Group India को 5,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी का उल्लेखनीय माइलस्टोन पार करने वाली पहली लग्जरी कार निर्माता कंपनी बनने पर बेहद गर्व है. यह उपलब्धि सिर्फ़ एक संख्या नहीं है. यह ई-मोबिलिटी के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता और प्रीमियम EV क्षेत्र में अग्रणी भावना को दर्शाती है."
उन्होंने आगे कहा कि "BMW Group India में, लग्ज़री और परफॉर्मेंस को स्थायित्व के साथ सहजता से प्रदान किया जाता है, और हमारे इलेक्ट्रिक उत्पाद इसी फिलॉसिफी के अनुरूप चलते हैं." इन-ऐप और इन-कार डिजिटल इंटीग्रेशन से लाइव चार्जर स्टेटस, चार्जिंग पार्टनर की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, क्षमता के आधार पर चार्जर फ़िल्टर करना, आस-पास की फेसेलिटी की जानकारी और बहुत कुछ मिलेगा.
स्टेशन की क्षमता 120 किलोवाट से लेकर 720 किलोवाट तक होगी. BMW India ने कहा कि, "इन स्थानों का चयन सोच-समझकर किया गया है, जहां ग्राहक अपनी गाड़ी चार्ज होने के दौरान आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर कॉफ़ी या गर्म भोजन के लिए रुक सकते हैं या फिर BMW EV की इन-कार मनोरंजन फीचर्स का आनंद ले सकते हैं." चार्जिंग स्टेशनों का संचालन स्टैटिक और जियोन जैसे अग्रणी ऑपरेटरों के साथ साझेदारी में किया जाएगा.
प्रीमियम होटलों, रिसॉर्ट्स और मॉल्स में लगभग 300 BMW डेस्टिनेशन चार्जर्स के साथ, यह नया कॉरिडोर अंतर-शहर और शहर के भीतर यात्रा के लिए BMW के सार्वजनिक चार्जिंग इकोसिस्टम का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करेगा. कुल मिलाकर, BMW Group India भारत के कुछ सबसे बड़े सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से 6,000 से अधिक सुविधाजनक चार्जिंग पॉइंट प्रदान करता है.