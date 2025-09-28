ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने हाल ही में अपनी फेयर्ड स्पोर्ट बाइक BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन बाजार में उतारा है. पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार इस मोटरसाइकिल के टीजर जारी कर रही थी. अगर आप इस त्योहारी सीजन मोटरसाइकिल के लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां इसके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं.

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन की कीमत

कंपनी ने इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल को 2.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस लिमिटेड एडिशन को BMW G 310 RR के स्टैडर्ड मॉडल से करीब 18,000 रुपये ज्यादा कीमत पर उतारा गया है. हालांकि इस मोटरसाइकिल में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है . इस लिमिटेड एडिशन को भारत में G 310 RR की लॉन्च के बाद से 10,000 यूनिट बिकने के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन के कलर और डिजाइन

ज़्यादातर लिमिटेड एडिशन वाले मॉडलों की तरह ही, ये अपडेट भी केवल कॉस्मेटिक तौर पर किए गए हैं. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को दो मूल कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, जिनमें ब्लैक और व्हाइट शामिल हैं. इन दोनों कलर ऑप्शन्स के साथ बाइक पर रेड और ब्लू कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसके अलावा दोनों व्हील्स पर टेप के रूप में रिम ​​के लिए एक जैसे कलर और फ्यूल टैंक के ऊपर '1/310' बैज इसकी दृश्य अपील को और बढ़ाते हैं.