त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

BMW Motorrad India ने हाल ही में अपनी फेयर्ड स्पोर्ट बाइक BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन बाजार में उतारा है.

BMW G 310 RR Limited Edition
BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन (फोटो - BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने हाल ही में अपनी फेयर्ड स्पोर्ट बाइक BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन बाजार में उतारा है. पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार इस मोटरसाइकिल के टीजर जारी कर रही थी. अगर आप इस त्योहारी सीजन मोटरसाइकिल के लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां इसके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं.

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन की कीमत
कंपनी ने इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल को 2.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस लिमिटेड एडिशन को BMW G 310 RR के स्टैडर्ड मॉडल से करीब 18,000 रुपये ज्यादा कीमत पर उतारा गया है. हालांकि इस मोटरसाइकिल में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है . इस लिमिटेड एडिशन को भारत में G 310 RR की लॉन्च के बाद से 10,000 यूनिट बिकने के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन के कलर और डिजाइन
ज़्यादातर लिमिटेड एडिशन वाले मॉडलों की तरह ही, ये अपडेट भी केवल कॉस्मेटिक तौर पर किए गए हैं. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को दो मूल कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, जिनमें ब्लैक और व्हाइट शामिल हैं. इन दोनों कलर ऑप्शन्स के साथ बाइक पर रेड और ब्लू कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसके अलावा दोनों व्हील्स पर टेप के रूप में रिम ​​के लिए एक जैसे कलर और फ्यूल टैंक के ऊपर '1/310' बैज इसकी दृश्य अपील को और बढ़ाते हैं.

BMW G 310 RR Limited Edition
BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन (फोटो - BMW Motorrad India)

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन का पावरट्रेन
बाइक के लिमिटेड एडिशन वर्जन में स्टैंडर्ड मॉडल में मिलने वाला 312cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, जो 9,700 आरपीएम पर 34 bhp की पावर और 7,700 आरपीएम पर 27.3 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

BMW G 310 RR लिमिटेड एडिशन के फीचर्स
इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, फुल-एलईडी लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. BMW G 310 RR भारत में BMW Motorrad की सबसे सस्ती फुल-फेयर्ड मोटरसाइकिल है.

इस मोटरसाइकिल को TVS Motor Company के सहयोग से विकसित किया गया है, और यह TVS Apache RR 310 के समान ही है. BMW की डिज़ाइन लैंग्वेज और प्रीमियम ब्रांड पोज़िशनिंग के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाती है.

