हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपनी BMW 3 Series की 50वीं सालगिरह को मनाने के लिए BMW 330li M Sport (लॉन्ग व्हीलबेस) और BMW M 340i के '50 Jahre एडिशन को लॉन्च लॉन्च किया है. दोनों मॉडल कंपनी के चेन्नई प्लांट में बनाए गए हैं, और प्रत्येक मॉडल सिर्फ 50 यूनिट तक ही सीमित रहेंगे, जो विशेष रूप से BMW ऑनलाइन शॉप के माध्यम से बेचे जाएंगे.

BMW 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन को कंपनी ने 64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जबकि BMW M340I 50 Jahre एडिशन को 76.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. हर कार एक लेजर-उत्कीर्ण '1/50' प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, जो इसके यूनिट नबंर को प्रदर्शित करेगा. BMW M340i के खरीदारों को एक स्मारक टोकन के रूप में BMW 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल भी दिया जाएगा.

BMW 3 Series 50 LWB Jahre एडिशन (फोटो - BMW India)

BMW 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन का एक्सटीरियर

BMW 330li M Sport स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ग्रिल, विंडो सराउंड, डिफ्यूज़र और टेलपाइप्स पर BMW के M हाई-ग्लॉस शैडोलाइन के साथ एक गहरा एक्सटीरियर फिनिश दिया गया है. इसके अलावा कार में एडाप्टिव LED हेडलाइट्स और 18-इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

BMW 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन का इंटीरियर

वहीं इस कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, इसमें कार्बन-फाइबर ट्रिम्स, एक BMW वाइडस्क्रीन घुमावदार डिस्प्ले, 3D ऑगमेंटेड दृश्य के साथ एक हेड-अप डिस्प्ले, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कम्फर्ट सीट्स, और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

BMW 3 Series 50 LWB Jahre एडिशन (फोटो - BMW India)

BMW 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन का पावरट्रेन

इसमें मिलने वाली अपहोल्स्ट्री की बात करें तो कार में वर्नस्का लेदर में फिनिश किया गया है, जिसमें कॉग्नैक और ब्लैक कलर मिलता है. कार एक इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट के साथ BMW के ऑपरेटिंग सिस्टम 8.5 के साथ आती है. इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 254 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

BMW M 340i 50 Jahre एडिशन का एक्सटीरियर

M340i 50 Jahre एडिशन के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ग्रिल, टेलगेट और व्हील हबकैप, ब्लैक-आउट M बैज और ग्लॉस ब्लैक रियर बैजिंग पर विशिष्ट स्मारक प्रतीक दिया गया है. यह रेड M Sport ब्रेक के साथ 19-इंच के जेट ब्लैक अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है और शैडोलाइन हेडलाइट्स के साथ एक रियर स्पॉइलर के साथ आता है.

BMW 3 Series 50 LWB Jahre एडिशन (फोटो - BMW India)

BMW M 340i 50 Jahre एडिशन का इंटीरियर

वहीं इस कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें मिलने वाली स्पोर्ट सीटों को वर्नस्का लेदर में M स्टिचिंग के साथ आती है. इसके अलावा इंटीरियर में एक रेड 12-o'Clock स्टीयरिंग मार्कर, कार्बन-फाइबर इंटीरियर ट्रिम और एन्थ्रेसाइट हेडलाइनर के साथ फिनिश किया गया है.

BMW M 340i 50 Jahre एडिशन का पावरट्रेन

परफॉर्मेंस के लिए इस कार में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 369 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसे BMW के XDrive ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह सेडान 4.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड हासिल कर सकती है, और इसमें M Sport रियर डिफरेंशियल, M-Sport सस्पेंशन से 10 मिमी और M-Sport एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया गया है.

BMW 3 Series 50 LWB Jahre एडिशन (फोटो - BMW India)

BMW ने कहा कि BMW 3 Series, अब अपनी सातवीं-जनरेशन में, इसके सबसे सफल वैश्विक मॉडल में से एक है. कंपनी ने कहा कि '50 Jahre' एडिशन का उद्देश्य सेडान की विरासत के पांच दशकों का जश्न मनाना और भारतीय ग्राहकों को एक सीमित कलेक्टर की पसंद की पेशकश करना है.