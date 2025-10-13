Exclusive: BMSD 2025 जीतने के बाद बोली Team OG, 'अब फोकस सिर्फ Global Championship पर है'
हैदराबाद में रोमांचक मुकाबले के बाद ऑरंगुटान ने BMSD 2025 जीता और टीम इंडिया को ग्लोबल चैंपियनशिप का टिकट दिला दिया.
Published : October 13, 2025 at 2:28 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 2:55 PM IST
देवेश झा की रिपोर्ट
हैदराबाद: अगर आप बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई के फैन हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले तीन दिनों से BGMI Showdown 2025 (BMSD 2025) का ग्रैंड फाइनल्स चल रहा था. तीन दिनों तक चले इस घमासान मुकाबले में आखिरकार Team ORANGUTAN यानी Team OG चैंपियन बनी. अब टीम ओजी ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रजेंट करेगी, जहां भारत की मुकाबला जापान और कोरिया की टीम से होगा.
इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन के बाद टीम ओजी के फाइनल पॉइंट्स 147 थे, जबिक दूसरे नंबर K9 Esports की टीम 142 पॉइंट्स के साथ रही.
नंबर तीन पर भारत की सबसे लोकप्रिय ईस्पोर्ट्स टीम्स में से एक Team Soul रही. इन तीनों टीमों को बीजीएमआई शोडाउन में टॉप-3 स्थान हासिल करने पर शानदार इनाम मिलें.
टीम ओजी ने फर्स्ट प्राइज जीतते हुए 30,00,000 रुपये का सबसे बड़ा इनाम और चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की. इसके साथ-साथ उसने ग्लोबल चैंपियनशिप का टिकट भी पक्का किया. वहीं, K9 Esports टीम को दूसरे स्थान पर रहने की वजह से 15 लाख रुपये का इनाम मिला, जबकि टीम सोल ने 10 लाख रुपये का प्राइज अपने नाम किया.
आपको बता दें कि, इस टूर्नामेंट का असली मज़ा तो सिर्फ टॉप तीन में नहीं था. टॉप आठ टीमें अब BGMI International Cup (BMIC) में हिस्सा लेंगी, जहां उन्हें कोरिया और जापान जैसी अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ मुकाबला करना होगा.
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी रहा शानदार
इस टूर्नामेंट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपने पर्सनल परफॉर्मेंस से भी लोगों का दिल जीता और उन्हें उसके लिए अवॉर्ड भी मिला. OnePlusK9Njboi को टूर्नामेंट का MVP चुना गया और ₹2 लाख का पुरस्कार मिला.
M4xSNoWJoD ने फाइनल्स MVP का अवॉर्ड लिया और ₹1 लाख के साथ-साथ Best Clutch Award के लिए ₹50,000 भी जीते.
iQOOxOGAARU यानी अरमान को Best IGL का अवॉर्ड मिला और ₹75,000 अपने नाम किए.
GxdLJonaThan03 को फैंस ने Fan Favorite Player चुना और ₹50,000 का इनाम मिला.
Team OG के लीडर से एक्सक्लूसिव बातचीत
टीम ओजी ने इस टूर्नामेंट में पहले दो दिन हुए मैचों के बाद उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन तीसरे यानी निर्णायक दिन के शुरुआती कुछ मैचों में टीम ओजी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था और वो लीडिंग पॉइंट्स खोते जा रहे थे. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद Team K9 या Team Soul भी चैंपियन बन सकती है, लेकिन आखिरी दिन के आखिरी दो मैचों में टीम ओजी ने एक बार फिर दमदार वापसी की और फिर जीत हासिल कर ली.
इसके बारे में टीम ओजी के लीडर और BGMI Showdown 2025 में बेस्ट इन-गेम लीडर यानी Best IGL का अवॉर्ड जीतने वाले अरमान यानी आरू (iQOOxOGAARU) ने अपनी टीम की शानदार जीत के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया,
"हमें आज (टूर्नामेंट के आखिरी दिन) शुरुआत में खराब लग रहा था, क्योंकि हमारे पास लीड थी और वो हमने आज खो दी थी. लेकिन हमें उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है.उन्होंने आगे बताया, मीरामार (Miramar Map) वाले एक मैच में पूरा ज़ोन बन गया था और टीम सोल हमसे लीड पर थी, लेकिन हम उन सभी चीजों के बारे सोचते नहीं है. रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना होता है. हमने कमबैक करने के लिए अपना माइंडसेट काफी स्ट्रॉग रखा था."
ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी
बीजीएमआई शोडाउन 2025 में चैंपियन बनने के बाद टीम ओजी ने ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में भारत को रिप्रजेंट करने का टिकट पक्का कर लिया है, जो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर के यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की टक्कर जापान और कोरिया की टीम के साथ होगी. ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारियों के बारे में जब ईटीवी भारत ने उसने पूछा कि क्या वो वर्ल्ड चैंपियन बनने की तैयारी पहले से ही शुरू कर चुके हैं तो उन्होंने बताया,
"हम ग्लोबल चैंपियशिप 2025 के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं. मैं बाहर (जापान, कोरिया और बाकी देशों की टीमों के मैच) देखता था. अब हमें जितना टाइम मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि बाहर के गेम्स को देखें और उसके हिसाब से अपने गेमप्ले में जो बदलाव करने होंगे, वो हम करेंगे."
इसके अलावा आरू ने अब इंटरनेशनल टीम्स से होने वाली टक्कर के बारे में बताया, "भारत में उनकी टीम यानी टीम ओजी और Team Soul दो सबसे अच्छी टीम है, जो विदेशी टीम्स की प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से उन्हें टक्कर दे सकती है.मौजूदा प्लेस्टाइल के मुताबिक, हम दोनों टीम बाहर की टीम्स को सबसे कड़ी टक्कर दे सकते हैं."
|पोजिशन
|टीम
|टोटल पॉइंट्स
|1
|OG
|147
|2
|K9
|142
|3
|SOUL
|134
|4
|TR
|123
|5
|NBE
|120
|6
|GDR
|120
|7
|M4
|119
|8
|MAD
|112
|9
|FS
|104
|10
|8BIT
|99
|11
|AX
|95
|12
|VS
|93
|13
|GODL
|87
|14
|CK
|87
|15
|WW
|86
|16
|VE
|66