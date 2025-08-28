ETV Bharat / technology

Total Lunar Eclipse 2025: कब, कहां और कैसे देखें ‘Blood Moon’, जब लाल रंग में चमकेगा चांद! - BLOOD MOON 2025 DATE AND TIME

7-8 सितंबर की रात आसमान में खूबसूरत ब्लड मून दिखेगा. भारत के कई शहरों से चंद्रमा लाल-तांबे की रोशनी में नहाया नजर आएगा.

The Blood Moon will be clearly visible from several cities across India.
भारत के कई शहरों से ब्लड मून का साफ नज़ारा देखने को मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: X/raphaelmiguel)
Published : August 28, 2025 at 8:57 PM IST

हैदराबाद: अगर आप रात के वक्त आसमान निहारना और चांद को देखना पसंद करते हैं तो 7-8 सितंबर की रात आपके लिए काफी खास होने वाली है. इस रात ब्लड मून (Blood Moon) यानी एक पूरा चंद्रग्रहण (Total Lunar Eclipse) देखने को मिलेगा. इसमें चांद लाल और तांबे जैसे रंगों में चमकेगा. यह नज़ारा पूरे 82 मिनट तक देखने को मिलेगा. आइए हम आपको बताते हैं कि इस लाल रंग वाले चांद को कब और कहां से देख सकते हैं और भारत के किन-किन शहरों से ब्लड मून साफ दिखाई देगा.

इस बार का ब्लड मून को एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल साफ-साफ देखा जा सकेगा. इसके अलावा भारत के भी कई शहरों से चंद्रग्रहण यानी लाल रंग वाले चांद को देखने को मौका मिलेगा. दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ और हैदराबाद से ब्लड मून का नज़ारा बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा. हालांकि, मौसम साफ होना चाहिए. अगर इन शहरों में बादल छाए रहेंगे, बारिश हो रही होगी या प्रदूषण ज्यादा होगा तो फिर ब्लड मून का नज़ारा दिखाई नहीं देगा.

आखिर होता क्या है ये Blood Moon?

जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो सूर्य की रोशनी के कारण पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और इसे ही पूर्ण चंद्रग्रहण (Total Lunar Eclipse) कहते हैं. इसमें खास बात है कि पृथ्वी की छाया पड़ने के बाद चांद पूरी तरह से डार्क नहीं होता है बल्कि वो गहरे लाल रंग या तांबे (Copper) के कलर में ग्लो करने लगता है.

चांद पर यह गहरा लाल रंग पृथ्वी के वातावरण से आता है, जो सूर्य की रोशनी को फिल्टर करती है. इस प्रोसेस को Rayleigh scattering कहते हैं. इसमें नीली और छोटी वेवलेंथ्स बिखर जाती है और लाल या नारंगी की रोशनी चांद तक पहुंच जाती है.

Blood Moon 2025 की टाइमिंग

ब्लड मून के स्टेज का नामसमय (भारतीय समय अनुसार)
प्रारंभ (आंशिक छाया शुरू)रात 9:57 बजे, 7 सितंबर
पूर्णता की शुरुआतरात 11:00 बजे, 7 सितंबर
अधिकतम (Blood Moon का पीक)रात 11:41 बजे, 7 सितंबर
पूर्णता समाप्तरात 12:22 बजे, 8 सितंबर
समापन (चंद्रग्रहण समाप्त)रात 1:25 बजे, 8 सितंबर

बीबीसी नाइट स्काई मैग्ज़िन के द्वारा की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इस ब्लड मून की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 8:58 PM IST को शुरू होगी. उसके बाद टोटल फेज़ रात करीब 11 बजे से 8 सितंबर 2025 की मिडनाइट 12:22 AM IST तक दिखाई देगा. वहीं, इस चंद्रग्रहण का अंत 8 सितंबर 2025 की मिडनाइट 1:25 PM IST पर होगा. इसका मतलब है कि आप ब्लड मून को 11:00 PM से 12:22 AM के बीच बिल्कुल साफ देख पाएंगे.

बिना किसी खतरे के कैसे देखें नज़ारा?

  • Solar eclipse की तरह इसमें कोई खतरा नहीं है. आप इसे नंगी आंखों (Naked Eyes) से देख सकते हो
  • अगर आपके पास binoculars या telescope है, तो एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार हो जाएगा.
  • ब्लड मून को साफ देखने के लिए आपको किसी खुले और प्रदूषण-फ्री वाले इलाके में जाना होगा, जहां आसमान साफ़ हो.
  • इसे देखने के लिए किसी भी खास एक्यूपमेंट की जरूरत नहीं है. इसमें बस थोड़ी जिज्ञासा और धैर्य की जरूरत पड़ती है.
यह भी पढ़ें: Ultramassive Blackhole: वैज्ञानिकों ने खोजा 36 अरब सूरज जितना बड़ा ब्लैक होल, जानें यह पृथ्वी से कितना दूर है

