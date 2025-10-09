ETV Bharat / technology

BGMI के नए फेस बने टाइगर श्रॉफ, गेम में आया एक्शन का तड़का

BGMI में टाइगर श्रॉफ की एंट्री से मिलेगा एक्शन-पैक्ड गेमप्ले, एक्सक्लूसिव आउटफिट्स और उनकी आवाज़ वाला खास वॉइस पैक अनुभव मिलेगा.

BGMI x Tiger Shroff Collaboration
BGMI में टाइगर श्रॉफ की एंट्री (फोटो क्रेडिट: Krafton India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: अगर आप बीजीएमआई खेलने के शौकीन हैं और बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो यह ख़बर आपको काफी खुश कर सकती है. दरअसल, BGMI यानी Battlegrounds Mobile India ने टाइगर श्रॉफ को अपना ऑफिशियल फेस बना लिया है. इसका मतलब है कि अब बीजीएमआई में सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि टाइगर का स्टाइल भी दिखाई देगा.

बीजीएमआई के लेटेस्ट 4.0 अपडेट में एक शानदार गोल्ड स्पिन लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए प्लेयर्स को टाइगर थिम्ड वाले एक्सक्लूसिव आइटम्स मिलेंगे. आइए हम आपको बताते हैं कि आपको बीजीएमआई में टाइगर श्रॉफ की थीम्ड वाले क्या-क्या आइटम्स मिलेंगे:

  • Tiger Set: एकदम sleek आर्मी स्टाइल आउटफिट
  • Voice Pack: जिसमें खुद टाइगर की आवाज़ सुनाई देगी
  • CyberFang Suit: व्हाइट टाइगर थीम में फ्यूचरिस्टिक लुक
  • Jungle Core Backpack और Sky Striker Parachute: सफेद बाघ से इंस्पायर्ड डिज़ाइन
  • Chrome Claw P90 और Claw Burst Grenade: स्पेशल वेपन स्किन्स
आइटम का नामविवरण
Tiger Setग्लोइंग एक्सेंट्स वाला स्टाइलिश आर्मी-सूट, जो बोल्ड एनर्जी को दर्शाता है
Tiger Shroff Voice Packटाइगर श्रॉफ की ओरिजिनल आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए यूनिक इन-गेम वॉइस लाइंस
CyberFang Suitव्हाइट टाइगर थीम पर आधारित, साइबर स्टाइल में बना फ्यूचरिस्टिक आउटफिट, जो तेजी और ताकत का प्रतीक
Jungle Core Backpackगोल्डन, व्हाइट और ग्रे टोन वाला बैग, जो सफेद बाघ की थीम से इंस्पायर्ड है
Sky Striker Parachuteटाइगर थीम वाला एक्सक्लूसिव पैराशूट, खास तौर पर इस कोलैब के लिए डिज़ाइन किया गया
Chrome Claw P90व्हाइट टाइगर मोटिफ के साथ एक खास P90 गन स्किन, जो बेहद शानदार लुक देती है

बॉलीवुड से बीजीएमआई का डीप कनेक्शन

आपको बता दें कि बीजीएमआई ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ कोलैब किया था और अब टाइगर श्रॉफ को कंपनी ने चेहरा बनाया है. इसका मतलब है कि आप बीजीएमआई खेलते हैं तो आपको जहां रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और गेमिंग दोनों का एकसाथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं.

टाइगर खुद भी इस कोलैब को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने इसके बारे में कहा, “गेमिंग में वही वाइब है जो मेरी फिल्मों में होता है — एक्शन, एनर्जी, और थ्रिल!” वहीं KRAFTON इंडिया ने भी कहा कि इस कोलैब के जरिए यूथ को और ज़्यादा इंटेरेक्टिव और यादगार एक्सपीरियंस मिलेगा.

