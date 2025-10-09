ETV Bharat / technology

BGMI के नए फेस बने टाइगर श्रॉफ, गेम में आया एक्शन का तड़का

BGMI में टाइगर श्रॉफ की एंट्री ( फोटो क्रेडिट: Krafton India )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 9, 2025 at 7:05 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: अगर आप बीजीएमआई खेलने के शौकीन हैं और बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो यह ख़बर आपको काफी खुश कर सकती है. दरअसल, BGMI यानी Battlegrounds Mobile India ने टाइगर श्रॉफ को अपना ऑफिशियल फेस बना लिया है. इसका मतलब है कि अब बीजीएमआई में सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि टाइगर का स्टाइल भी दिखाई देगा. बीजीएमआई के लेटेस्ट 4.0 अपडेट में एक शानदार गोल्ड स्पिन लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए प्लेयर्स को टाइगर थिम्ड वाले एक्सक्लूसिव आइटम्स मिलेंगे. आइए हम आपको बताते हैं कि आपको बीजीएमआई में टाइगर श्रॉफ की थीम्ड वाले क्या-क्या आइटम्स मिलेंगे: Tiger Set: एकदम sleek आर्मी स्टाइल आउटफिट

Voice Pack: जिसमें खुद टाइगर की आवाज़ सुनाई देगी

CyberFang Suit: व्हाइट टाइगर थीम में फ्यूचरिस्टिक लुक

Jungle Core Backpack और Sky Striker Parachute: सफेद बाघ से इंस्पायर्ड डिज़ाइन

Chrome Claw P90 और Claw Burst Grenade: स्पेशल वेपन स्किन्स