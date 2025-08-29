हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने बीजीएमआई यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में आज कुछ नए रिडीम कोड्स को रिलीज किया है. इन कोड्स के जरिए गेमर्स को रिवॉर्ड के रूप में Savage Totem Backpack मिल सकता है. यह बैकपैक दिखने में काफी शानदार है. यह गेम्प्ले के दौरान आपको एक योद्धा जैसा लुक देगा. इसमें बोल्ड डिज़ाइन और अटरैक्टिव लुक दिया गया है. इन कोड्स के लिए एक खास कंडीशन है कि इनकी वैधता सिर्फ 10 यूज़र्स तक की है. इसका मतलब है कि जो पहले 10 यूज़र्स इन कोड्स को रिडीम करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ही मुफ्त रिवॉर्ड मिलेगा. आइए हम आपको बीजीएआई द्वारा रिलीज़ किए गए रिडीम कोड्स दिखाते हैं.
बीजीएमआई द्वारा जारी किए गए नए रिडीम कोड्स
- EKZBZAC5WVA8KPUU
- EKZCZUPR9RSW3AJU
- EKZDZKASC4DCJME7
- EKZEZNT8AV6QQHFA
- EKZFZ5QQSHCS9QRR
- EKZGZKJAANQXEQ7G
- EKZHZK89A3BM48N3
- EKZIZFH6KC76UPXF
- EKZJZF4GSHMHHQHA
- EKZKZFEUJMRKNH3P
- EKZLZDCFN659N3KS
- EKZMZXR83XUAGA9U
- EKZNZMX6JKGAUMDT
- EKZOZEMB4R4A33A7
- EKZPZHUU64MVSXHM
- EKZQZKMGPVF8RB4A
- EKZRZDK3EJEMJW9S
- EKZVZURMURTX4G64
- EKZTZN8EVPRSU7NP
- EKZUZFVQ6VDTNUF5
- EKZBAZGPBB4PA8C4
- EKZBBZ9MEHFU4HK3
- EKZBCZSWQHXPDHEK
- EKZBDZCBNMBMWWUA
- EKZBEZKNQNXPCMFF
- EKZBFZEGBHKTVB7P
- EKZBGZDDHX4QRW4W
- EKZBHZ5TEH6P6W6F
- EKZBIZJ5ACXH9HN7
- EKZBJZE3GTR65MXB
- EKZBKZUVJTN5CFNX
- EKZBLZPV7BEQ993E
- EKZBMZNPBMQ6B7B8
- EKZBNZ8EDUSTDP65
- EKZBOZN65QPESWA9
- EKZBPZTN637QG8QU
- EKZBQZUWKVCAHSS8
- EKZBRZT8UTWB3H6W
- EKZBVZ9A9BQ7WVS3
- EKZBTZAUHC8HSNB8
- EKZBUZ6AUFUTJKJ3
- EKZCAZ6H34FPSFAU
- EKZCBZBWEVNEVCDQ
- EKZCCZEGF5TAWGKN
- EKZCDZABCRSRBHM9
- EKZCEZSFJPFK9GFV
- EKZCFZHPCX737UUH
- EKZCGZPAKJBNR6FR
- EKZCHZPAN3CEUCX3
- EKZCIZ9A3G8CRPA4
इन कोड्स को रिडीम कैसे करें?
स्टेप 1: इन कोड्स को रिडीम करने के लिए सबसे पहले आपको बीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
स्टेप 2: वहां आपको अपना कैरेक्टर आईडी डालना होगा.
स्टेप 3: उसके बाद रिडीम कोड और कैप्चा भरकर कोड को सबमिट करना होगा.
स्टेप 4: अगर आपने सही समय यानी कोड के इनवैलिड होने से पहले इस प्रोसेस को फॉलो किया तो आपकी स्क्रीन पर "Code redeemed successfully" का मैसेज मिलेगा.
स्टेप 5: उसके बाद आपके इन-गेम मेल सेक्शन में आपको मुफ्त में Savage Totem Backpack मिल जाएगा.
इन बातों का रखें ध्यान
- रिडीम कोड्स की वैधता 12 सितंबर 2025 तक है.
- हर कोड को सिर्फ एक बार ही रिडीम किया जा सकता है.
- अगर आप पहले 10 यूज़र्स में से एक नहीं है तो आपके स्क्रीन पर कोड एक्सपायर होने का नोटिफिकेशन आएगा.
- इस बैकपैक को एक बार रिडीम करने के बाद 7 दिन में क्लेम करना होगा, वरना वो इन-गेम मेल एक्सपायर हो जाएगा.