BMIC 2025: BGMI इंटरनेशनल कप में खेलेंगी ये 16 टीम्स, जानें नाम, शेड्यूल, वेन्यू और बाकी डिटेल्स
BGMI International Cup 2025 में भारत की 8, साउथ कोरिया की 4 और जापान की 4 टीम्स हिस्सा लेंगी.
Published : October 14, 2025 at 4:47 PM IST
हैदराबाद: Battlegrounds Mobile International Cup (BMIC) 2025 इस साल यानी 2025 में एशिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है. इस टूर्नामेंट में हाल ही में खत्म हुए BGMI Showdown 2025 (BMSD 2025) की टॉप-8 टीम्स शामिल होंगी. जहां वे कोरिया और जापान की एलिट टीमों के साथ मिलकर चैंपियनशिप टाइटल और PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 के स्लॉट्स के लिए मुकाबला करेंगी. आइए हम आपको आने वाले इन टूर्नामेंट्स के सभी शेड्यूल बताते हैं.
BMIC 2025 में पार्टिशिपेट करने वाली टीम्स
BGMI Showdown 2025 भारत की सबसे टॉप बीजीएमआई स्क्वॉड्स को चुनने वाला एक शानदार टूर्नामेंट बना. इस टूर्नामेंट की टॉप 8 टीम्स ने BGMI International Cup 2025 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जो भारत की ईस्पोर्ट्स पावर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेज़ेंट करेंगी. भारत की इन 8 टीम्स के साथ दक्षिण कोरिया (South Korea) और जापान (Japan) की 4-4 टीमों ने भी अपने-अपने देश की लीग्स के जरिए BMIC 2025 के लिए क्वालिफाई किया है. आइए हम आपको भारत समेत तीनों देशों के सभी टीम्स के नाम बताते हैं.
भारत (India)
- iQOO Orangutan
- OnePlus K9 Esports
- iQOO SOUL
- Infinix True Rippers
- OnePlus Gods Reign
- Nebula Esports
- Mysterious 4
- MADKINGS
कोरिया (Korea)
- DPLUS
- NS Redforce
- Jecheon Phalanx
- DRX
जापान (Japan)
- REJECT
- REIGNITE
- MAKING The Road
- CAG OSAKA
BMIC 2025 का फॉर्मेट और वेन्यू
BMIC 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 के बीच में दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीम्स हिस्सा लेंगी, जिनमें से 8 टीम भारत से और 4-4 टीम्स साउथ कोरिया और जापान से होंगी.
PMGC 2025 में जाने का रास्ता
BGMI International Cup 2025 गेमर्स के लिए पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप (PMGC 2025) में जाने का एक रास्ता है. इस टूर्नामेंट की टॉप-2 टीम्स PMGC 2025 के लिए क्वालिफाई होंगी. इस कारण से भारत की गेमिंग इंडस्ट्री और ईस्पोर्ट्स कम्यूनिटी के लिए बीजीएमआई इंटरनेशनल कप 2025 एक खास और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, क्योंकि इससे भारतीय ईस्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर पहचान और मान्यता मिलेगी.