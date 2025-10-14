ETV Bharat / technology

BMIC 2025: BGMI इंटरनेशनल कप में खेलेंगी ये 16 टीम्स, जानें नाम, शेड्यूल, वेन्यू और बाकी डिटेल्स

हैदराबाद: Battlegrounds Mobile International Cup (BMIC) 2025 इस साल यानी 2025 में एशिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है. इस टूर्नामेंट में हाल ही में खत्म हुए BGMI Showdown 2025 (BMSD 2025) की टॉप-8 टीम्स शामिल होंगी. जहां वे कोरिया और जापान की एलिट टीमों के साथ मिलकर चैंपियनशिप टाइटल और PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 के स्लॉट्स के लिए मुकाबला करेंगी. आइए हम आपको आने वाले इन टूर्नामेंट्स के सभी शेड्यूल बताते हैं.

BMIC 2025 में पार्टिशिपेट करने वाली टीम्स

BGMI Showdown 2025 भारत की सबसे टॉप बीजीएमआई स्क्वॉड्स को चुनने वाला एक शानदार टूर्नामेंट बना. इस टूर्नामेंट की टॉप 8 टीम्स ने BGMI International Cup 2025 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जो भारत की ईस्पोर्ट्स पावर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेज़ेंट करेंगी. भारत की इन 8 टीम्स के साथ दक्षिण कोरिया (South Korea) और जापान (Japan) की 4-4 टीमों ने भी अपने-अपने देश की लीग्स के जरिए BMIC 2025 के लिए क्वालिफाई किया है. आइए हम आपको भारत समेत तीनों देशों के सभी टीम्स के नाम बताते हैं.

भारत (India)