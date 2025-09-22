ETV Bharat / technology

Top Phones under 20K: ₹20,000 से कम कीमत वाले फोन, जिनपर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट!

Realme P4 Pro 5G की तस्वीर ( फोटो क्रेडिट: Realme )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 22, 2025 at 8:39 PM IST 7 Min Read

हैदराबाद: भारत में फेस्टिवल सेल (Festival Sale 2025) की शुरुआत हो चुकी है. फ्लिपकार्ट (Flipkart Big Billion Days 2025) और अमेज़न (Amazon Great Indian Festival Sale 2025) समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल की शुरुआत हो चुकी है. इन सेल्स में आपको फोन से लेकर लैपटॉप तक और कपड़ों से लेकर फैशन तक की तमाम कैटेगिरी के कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेंगे. अगर आप इस सेल का फायदा उठाकर 20,000 रुपये से कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आइए हम आपको इस रेंज के टॉप-5 फोन्स के बारे में बताते हैं. Realme P4 Pro 5G इस फोन की एमआरपी 28,999 रुपये है और कंपनी ने इसे 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल में 22,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. इसमें ICICI, SBI, HDFC, AXIS, और KOTAK बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 3,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इस फोन की कीमत सिर्फ 19,799 रुपये रह जाएगी. इसके अलावा इस फोन को आप 7,667 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. हालांकि, ऐसे में आपको फोन की कुल कीमत 22,999 रुपये की पड़ेगी. इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें Snapdragon 7 Gen 4 मोबाइल ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.8 GHz है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन के अगले हिस्से पर भी 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. इन दोनों कैमरों से 4K Video Recording की जा सकती है. इस फोन में 6.8 इंच की 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 4D कर्व्ड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसीक पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 1000 से ज्यादा लोगों ने औसतन 4.4 रेटिंग दी है. Motorola Edge 60 Fusion इस लिस्ट में दूसरे फोन का नाम Motorola Edge 60 Fusion है. इस फोन की एमआरपी 25,999 रुपये है और इसे कंपनी ने 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब फ्लिपकार्ट सेल में इस फोन को 20,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. इसके अलावा इसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये का छूट मिल रही है. इस डिस्काउंट को मिलाकर आप इस फोन को कम से कम 18,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस फोन पर 3,500 रुपये की 6 महीने वाली नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है, लेकिन इससे फोन की कुल कीमत 20,999 रुपये ही पड़ेगी. Motorola Edge 60 Fusion (फोटो क्रेडिट: Motorola) इस फोन में 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.5 GHz क्लॉक स्पीड, 50MP + 13MP कैमरा सेटअप, 32MP का फ्रंट कैमरा, 6.67 इंच की सुपर एचडी प्लस 1.5K डिस्प्ले, 5500mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 56,000 से भी ज्यादा लोगों ने औसतन 4.5K रेटिंग दी है.