ETV Bharat / technology

Top Phones under 20K: ₹20,000 से कम कीमत वाले फोन, जिनपर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट!

अगर आप 20,000 रुपये से कम कीमत में, सेल का फायदा उठाकर एक अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको टॉप-5 ऑप्शन्स बताते हैं.

Realme P4 Pro 5G
Realme P4 Pro 5G की तस्वीर (फोटो क्रेडिट: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 8:39 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत में फेस्टिवल सेल (Festival Sale 2025) की शुरुआत हो चुकी है. फ्लिपकार्ट (Flipkart Big Billion Days 2025) और अमेज़न (Amazon Great Indian Festival Sale 2025) समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल की शुरुआत हो चुकी है. इन सेल्स में आपको फोन से लेकर लैपटॉप तक और कपड़ों से लेकर फैशन तक की तमाम कैटेगिरी के कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेंगे. अगर आप इस सेल का फायदा उठाकर 20,000 रुपये से कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आइए हम आपको इस रेंज के टॉप-5 फोन्स के बारे में बताते हैं.

Realme P4 Pro 5G

इस फोन की एमआरपी 28,999 रुपये है और कंपनी ने इसे 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल में 22,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. इसमें ICICI, SBI, HDFC, AXIS, और KOTAK बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 3,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इस फोन की कीमत सिर्फ 19,799 रुपये रह जाएगी. इसके अलावा इस फोन को आप 7,667 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. हालांकि, ऐसे में आपको फोन की कुल कीमत 22,999 रुपये की पड़ेगी.

इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें Snapdragon 7 Gen 4 मोबाइल ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.8 GHz है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन के अगले हिस्से पर भी 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. इन दोनों कैमरों से 4K Video Recording की जा सकती है.

इस फोन में 6.8 इंच की 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 4D कर्व्ड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसीक पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 1000 से ज्यादा लोगों ने औसतन 4.4 रेटिंग दी है.

Motorola Edge 60 Fusion

इस लिस्ट में दूसरे फोन का नाम Motorola Edge 60 Fusion है. इस फोन की एमआरपी 25,999 रुपये है और इसे कंपनी ने 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब फ्लिपकार्ट सेल में इस फोन को 20,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है.

इसके अलावा इसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये का छूट मिल रही है. इस डिस्काउंट को मिलाकर आप इस फोन को कम से कम 18,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस फोन पर 3,500 रुपये की 6 महीने वाली नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है, लेकिन इससे फोन की कुल कीमत 20,999 रुपये ही पड़ेगी.

Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Fusion (फोटो क्रेडिट: Motorola)

इस फोन में 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.5 GHz क्लॉक स्पीड, 50MP + 13MP कैमरा सेटअप, 32MP का फ्रंट कैमरा, 6.67 इंच की सुपर एचडी प्लस 1.5K डिस्प्ले, 5500mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 56,000 से भी ज्यादा लोगों ने औसतन 4.5K रेटिंग दी है.

iQOO Z10R 5G

अमेज़न पर चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप आइकू के इस फोन को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. इस फोन की एमआरपी 23,499 रुपये है, लेकिन इस वक्त सेल में इसे 19,498 रुपये में लिस्टेड किया गया है. इस पर एसबीआई समेत कई बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिन्हें मिलाकर आप इस फोन को कम से कम 17,499 रुपये में भी खरीद सकते हैं.

iQOO Z10R 5G
iQOO Z10R 5G (फोटो क्रेडिट:iQOO)

इस फोन में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, Mediatek Dimensity 7400 प्रोसेसर, क्वॉड-कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, अगले और पिछले दोनों कैमरों से 4K Video रिकॉर्ड करने की क्षमता, 5700mAh बैटरी और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस फोन को अमेज़न पर 1000 से ज्यादा लोगों ने औसतन 4.3 रेटिंग्स दी है.

Samsung Galaxy M35 5G

सैमसंग के इस फोन की एमआरपी 25,999 रुपये है, लेकिन अमेज़न पर चल रहे सेल में इस फोन को 18,499 रुपये में लिस्टेड किया गया है. इसके अलावा इस फोन पर कई बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. अमेज़न के मुताबिक, इस फोन को यूज़र्स कम से कम 15,499 रुपये में भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस फोन को 2,055 रुपये प्रति महीने की 9 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy M35 5G
Samsung Galaxy M35 5G (फोटो क्रेडिट: Samsung)

इस फोन में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वेपर कूलिंग टैंबर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन, 4 जनरेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट, 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट, सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर्स, 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप, 13MP का फ्रंट कैमरा, 6000mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है. हालांकि, इस फोन के साथ में चार्जर नहीं मिलता है.

इस फोन को अमेज़न पर 14,000 से ज्यादा लोगों ने औसतन 4.2 रेटिंग दी है. लिहाजा, अगर आप सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है.

Nothing Phone 3a Pro

नथिंग के इस फोन की एमआरपी 27,999 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस फोन को मौजूदा सेल में 23,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. हालांकि, इस फोन को HDFC Bank कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,050 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. फ्लिपकार्ट वेबसाइट के मुताबिक, इस फोन को 20,999 रुपये की न्यूनतम कीमत पर खरीदा जा सकता है. हालांकि, इस फोन को खरीदने में आपका बजट 20,000 रुपये से थोड़ा ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन यह एक अच्छी डील हो सकती है.

Nothing Phone 3a Pro
Nothing Phone 3a Pro (फोटो क्रेडिट: Nothing)

इस फोन 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, Snapdragon 7s Gen 3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.5 GHz है. इस फोन के पिछले हिस्से पर तीन कैमरों का सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 50MP के 2x Telephoto लेंस के साथ आता है. वहीं, इस फोन का तीसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आता है. इस फोन के अगले और पिछले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED फ्लेक्सिबल LTPS डिस्प्ले दी गई है. इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी भी दी गई है. इस फोन को फ्लिपकार्ट पर 35 हजार लोगों ने औसतन 4.5K रेटिंग्स दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOP PHONES UNDER 20000TOP PHONE UNDER 20000 IN BDFLIPKART BIG BILLION DAYS 2025AMAZON SALE 2025BEST SMARPTHONE UNDER 20000

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.