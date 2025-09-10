धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल
भारत में साइबर अपराध के मामले 2024 में बढ़कर 20.41 लाख हो गए, जिसमें अकेले 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले 1.23 लाख मामलों को पार कर गए.
नई दिल्ली: एक अरब से ज़्यादा मोबाइल ग्राहकों के साथ, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलिकॉम इकोसिस्टम बन गया है. आज, स्मार्टफ़ोन बैंकिंग, ई-मनोरंजन, ई-लर्निंग, ई-हेल्थकेयर और ई-गवर्नमेंट सेवाओं के प्रवेश द्वार बन गए हैं. जिस तरह कनेक्शनों की संख्या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को दर्शाती है, उसी तरह साइबर खतरों की दुनिया भी उन्हें घेरे हुए है.
तेज़ी से जटिल होते साइबर खतरों से निपटने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) ने संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो एक नागरिक-केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल जीवनरेखा के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित रूप से सशक्त बनाना है.
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साइबर अपराध की घटनाएं 2023 में 15,92,917 से बढ़कर 2024 में 20,41,360 हो गई, जो मज़बूत साइबर सुरक्षा पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किए गए 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटाले और संबंधित साइबर अपराध 2024 में बढ़कर 1,23,672 हो गए, जिनमें से 17,718 से अधिक फरवरी 2025 तक रिपोर्ट किए गए. इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में, दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में संचार साथी पहल को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया गया है.
क्या कहते हैं साइबर विशेषज्ञ?
सूचना सुरक्षा पेशेवर वरुण नायर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "एक साइबर सुरक्षा पेशेवर के रूप में, मैं संचार साथी ऐप को भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं. 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड और 22 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए उपकरणों का पता लगाने के साथ, इसने पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव डाला है."
उन्होंने कहा कि "नागरिकों को Chakshu के माध्यम से उपकरणों को ब्लॉक करने, सिम के दुरुपयोग की जांच करने और संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाकर, यह प्लेटफ़ॉर्म बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा को मज़बूत करता है. ऐसे देश में जहां मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन को सशक्त बनाते हैं, संचार साथी एक डिजिटल सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करता है."
साइबर कानून विशेषज्ञ डॉ. कर्णिका ए. सेठ ने कहा कि, "संचार साथी जैसे ऐप्स का उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाना और उनका मुकाबला करना है. यह नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है और देश में मौजूदा कानून प्रवर्तन तंत्र में दक्षता लाता है. यह चोरी हुए फ़ोनों में जोखिम वाले डेटा सहित डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करता है."
सेठ ने आगे कहा कि, "यह पहचान की चोरी के घोटालों से भी निपटेगा, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी के मामले भी शामिल हैं, जहां घोटालेबाज भोले-भाले नागरिकों को ठगने के लिए संदिग्ध कॉल करते हैं. यह केवाईसी व्यवस्था को मज़बूत करता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जनता तक दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा लाता है."
ऐप को अपनाना और उसका प्रभाव
इस साल जनवरी में लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में, Sanchar Saathi ऐप ने 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हासिल कर लिए हैं - जो डिजिटल आत्म-सुरक्षा उपायों में जनता की गहरी रुचि का संकेत है. संचार साथी ऐप डैशबोर्ड के माध्यम से, कुल 22.76 लाख चोरी या खोए हुए उपकरणों को उनके मालिकों तक वापस पहुंचाया गया है, और इससे भी बेहतर, कुल 37.28 लाख मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है, जिनका बाद में दुरुपयोग किया जा सकता था.
इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने खुलासा किया कि 3 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं, 37.51 लाख डिवाइस ब्लॉक कर दिए गए हैं, 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय कर दिए गए हैं, और 20,000 बल्क SMS भेजने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जो डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता का ठोस सबूत है.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, "Sanchar Saathi सिर्फ़ चोरी हुए फ़ोन वापस पाने के बारे में नहीं है, बल्कि मोबाइल इकोसिस्टम में विश्वास बहाल करने के बारे में है. लाखों भारतीय अपने फ़ोन को बैंक, वॉलेट और पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में खोए हुए डिवाइस को ब्लॉक करने से अपराधियों के लिए दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है. यह पहल एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है, साइबर धोखेबाज़ों से आगे निकलने के लिए आखिरकार तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है."
साइबर कानून विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल कहते हैं कि भारत का दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र निस्संदेह बैंकिंग, शासन और रोज़मर्रा के जीवन की रीढ़ है. Sanchar Saathi एक क्रियाशील साइबर कानून है, जो बड़े पैमाने पर IMEI ब्लॉकिंग, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और KYC सत्यापन को सक्षम करके नागरिकों को शक्ति वापस सौंप रहा है.
वे आगे कहते हैं कि, "एक अरब से ज़्यादा मोबाइल ग्राहकों के साथ, भारत दूरसंचार सुरक्षा के लिए वैश्विक रूपरेखा तैयार कर रहा है, और अगला कदम इस नागरिक-संचालित डेटा को AI-संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने और पूर्वानुमानित पुलिसिंग के साथ एकीकृत करना है, ताकि प्रतिक्रियात्मक बचाव से सक्रिय रोकथाम की ओर कदम बढ़ाया जा सके."
ऐप की मुख्य विशेषताएं
Sanchar Saathi ऐप, यूजर्स के स्मार्टफ़ोन पर सीधे हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है, जिससे मॉड्यूलर पहुंच मिलती है. यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है. इसमें छह नागरिक-केंद्रित टूल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- Chakshu टूल: यह संदिग्ध धोखाधड़ी वाली संचार सेवाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जो नकली KYC-अपडेट संदेश, धोखाधड़ी कॉल या व्हाट्सएप धोखाधड़ी हो सकती हैं.
- IMEI ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग: यह एप्लिकेशन यूजर्स को भारत में अपने चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक करने की अनुमति देता है और यूजर्स को IMEI ब्लॉक करके धोखाधड़ी वाली बिक्री को रोकने की भी सुविधा देता है. देश भर की पुलिस एजेंसियां चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक कर सकती हैं.
- मोबाइल कनेक्शन सत्यापित करने का टूल: यह एप्लिकेशन यूजर को यह देखने की सुविधा देता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं. यदि यूजर को गलत KYC जानकारी का उपयोग करके बनाए गए संदिग्ध कनेक्शन दिखाई देते हैं, तो वे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं.
- अपने मोबाइल हैंडसेट की असलियत जानने का टूल: यह टूल उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले या बाद में यह पुष्टि करने में मदद करता है कि उनका डिवाइस असली है या नहीं.
- भारतीय नंबरों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट करना: एक सार्वजनिक पहुंच प्रणाली जो रिपोर्ट करती है कि क्या उन्हें +91 उपसर्ग वाले अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी कॉल प्राप्त हुए हैं, जो धोखाधड़ी का एक बढ़ता हुआ रूप बन गया है.
- अपने ISP को जानें: एक खोज और डिस्कवरी टूल जो पिन कोड या नाम खोज से भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) का विवरण दिखाता है.
संचार साथी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है?
साइबर विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत का दूरसंचार बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. UPI लेनदेन एक महीने में 1,200 करोड़ के पार पहुंच जाने के साथ, मोबाइल फ़ोन अब संचार उपकरण नहीं, बल्कि डिजिटल वॉलेट और पहचान उपकरण बन गए हैं. ऐप के IMEI ब्लॉकिंग और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग सुविधाएं उन खामियों को दूर करती हैं, जिनका धोखेबाज़ सालों से फायदा उठाते रहे हैं.
यह पहल जनभागीदारी का भी प्रतीक है: शासन में लोगों की भागीदारी. नागरिकों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह ऐप यूजर्स को दूरसंचार सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनाता है. डिजिटल अधिकार शोधकर्ता अनुषा मेनन ने कहा कि, "पहली बार, यूजर धोखाधड़ी के केवल निष्क्रिय शिकार नहीं, बल्कि इसे रोकने में सशक्त भागीदार भी हैं. यह भारत की डिजिटल सुरक्षा रणनीति में एक बुनियादी बदलाव है."
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने अवरुद्ध उपकरणों, निष्क्रिय सिम और पता लगाए गए धोखाधड़ी खातों की संख्या के साथ रियल टाइम डैशबोर्ड प्रदान किया है, जिससे प्रणाली में विश्वास की भावना स्थापित हुई है.
यूजर्स के लिए, यह ऐप पहले से ही उपयोगी साबित हो रहा है. लखनऊ की एक छात्रा नेहा शर्मा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि, "जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, तो मैंने ऐप के IMEI ब्लॉकिंग फ़ीचर का इस्तेमाल किया. कुछ ही घंटों में, डिवाइस ब्लॉक हो गया और मेरा निजी डेटा सुरक्षित हो गया. इसके बिना, मैं पूरी तरह से असहाय हो जाता."
इसी तरह, भोपाल के एक दुकानदार रमेश वर्मा ने कहा कि, "मुझे केवाईसी अपडेट करने के लिए मेरे आधार विवरण मांगने वाले फ़र्ज़ी कॉल आते रहे. मैंने Chakshu के ज़रिए आसानी से उनकी रिपोर्ट की. यह जानकर कि सरकार मेरी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रही है, मुझे आत्मविश्वास मिला है."
प्राइवेसी प्रोटेक्शन
गोपनीयता के मुद्दों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, साथ ही सरकारी निगरानी को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं. गोपनीयता संचार साथी की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है. यह ऐप केवल न्यूनतम आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को केवल तभी जानकारी प्रदान करता है, जब उस जानकारी की कानूनी आवश्यकता हो.
दूरसंचार विभाग के एक प्रवक्ता ने आश्वासन दिया कि, "हमारा लक्ष्य नागरिकों की प्रोफ़ाइल बनाना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करना है. Sanchar Saathi पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप है. गोपनीयता और सुरक्षा इस पहल के दो स्तंभ हैं." विशेषज्ञों का कहना है कि यह दृष्टिकोण यूजर के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
आगे की चुनौतियां
शुरुआती सफलता के बावजूद, Sanchar Saathi को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. साइबर अपराधी लगातार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं, सिम स्वैपिंग और फ़िशिंग से लेकर डीपफेक स्कैम तक. विशेषज्ञों का तर्क है कि आगे बने रहने के लिए इस ऐप को तेज़ी से विकसित होना होगा.
एक और चुनौती जागरूकता की है. हालांकि 50 लाख डाउनलोड प्रभावशाली हैं, लेकिन ये भारत के मोबाइल यूजर्स आधार के केवल एक छोटे से हिस्से को ही कवर करते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बहुत कम है, पहुंच अभी भी कम है.