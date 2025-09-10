ETV Bharat / technology

धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल

संचार साथी द्वारा 3 करोड़ फर्जी सिम बंद किए गए, 37 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए, 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए गए ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: एक अरब से ज़्यादा मोबाइल ग्राहकों के साथ, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलिकॉम इकोसिस्टम बन गया है. आज, स्मार्टफ़ोन बैंकिंग, ई-मनोरंजन, ई-लर्निंग, ई-हेल्थकेयर और ई-गवर्नमेंट सेवाओं के प्रवेश द्वार बन गए हैं. जिस तरह कनेक्शनों की संख्या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को दर्शाती है, उसी तरह साइबर खतरों की दुनिया भी उन्हें घेरे हुए है.

तेज़ी से जटिल होते साइबर खतरों से निपटने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) ने संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो एक नागरिक-केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल जीवनरेखा के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित रूप से सशक्त बनाना है.

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साइबर अपराध की घटनाएं 2023 में 15,92,917 से बढ़कर 2024 में 20,41,360 हो गई, जो मज़बूत साइबर सुरक्षा पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किए गए 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटाले और संबंधित साइबर अपराध 2024 में बढ़कर 1,23,672 हो गए, जिनमें से 17,718 से अधिक फरवरी 2025 तक रिपोर्ट किए गए. इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में, दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में संचार साथी पहल को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया गया है.

क्या कहते हैं साइबर विशेषज्ञ?

सूचना सुरक्षा पेशेवर वरुण नायर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "एक साइबर सुरक्षा पेशेवर के रूप में, मैं संचार साथी ऐप को भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं. 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड और 22 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए उपकरणों का पता लगाने के साथ, इसने पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव डाला है."

उन्होंने कहा कि "नागरिकों को Chakshu के माध्यम से उपकरणों को ब्लॉक करने, सिम के दुरुपयोग की जांच करने और संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाकर, यह प्लेटफ़ॉर्म बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा को मज़बूत करता है. ऐसे देश में जहां मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन को सशक्त बनाते हैं, संचार साथी एक डिजिटल सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करता है."

साइबर कानून विशेषज्ञ डॉ. कर्णिका ए. सेठ ने कहा कि, "संचार साथी जैसे ऐप्स का उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाना और उनका मुकाबला करना है. यह नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है और देश में मौजूदा कानून प्रवर्तन तंत्र में दक्षता लाता है. यह चोरी हुए फ़ोनों में जोखिम वाले डेटा सहित डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करता है."

सेठ ने आगे कहा कि, "यह पहचान की चोरी के घोटालों से भी निपटेगा, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी के मामले भी शामिल हैं, जहां घोटालेबाज भोले-भाले नागरिकों को ठगने के लिए संदिग्ध कॉल करते हैं. यह केवाईसी व्यवस्था को मज़बूत करता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जनता तक दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा लाता है."

ऐप को अपनाना और उसका प्रभाव

इस साल जनवरी में लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में, Sanchar Saathi ऐप ने 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हासिल कर लिए हैं - जो डिजिटल आत्म-सुरक्षा उपायों में जनता की गहरी रुचि का संकेत है. संचार साथी ऐप डैशबोर्ड के माध्यम से, कुल 22.76 लाख चोरी या खोए हुए उपकरणों को उनके मालिकों तक वापस पहुंचाया गया है, और इससे भी बेहतर, कुल 37.28 लाख मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है, जिनका बाद में दुरुपयोग किया जा सकता था.

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने खुलासा किया कि 3 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं, 37.51 लाख डिवाइस ब्लॉक कर दिए गए हैं, 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय कर दिए गए हैं, और 20,000 बल्क SMS भेजने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जो डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता का ठोस सबूत है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

