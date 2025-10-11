ETV Bharat / technology

Battlefield 6 लॉन्च: EA ने कहा – गेम में नहीं है कोई भी जनरेटिव AI कंटेंट

हैदराबाद: इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स (EA) ने एक नया लेटेस्ट शूटर गेम लॉन्च किया है, जिसका नाम Battlefield 6 है. इस गेम को PC, PS5 और Xbps Series S/X पर खेलने के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस गेम को भारत में भी लॉन्च किया गया है. भारतीय गेमर्स भी Battlefield 6 को भारत में खेल सकते हैं. आप भारत में रहते हुए दुनियाभर के गेमर्स के साथ इस गेम के रियलिस्टिक बैटलफील्ड्स गेम का मज़ा ले सकता है. हालांकि, इस गेम के बारे में इसकी डेवलपिंग कंपनी इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स ने एक बड़ा और खास खुलासा किया है. ईए ने कहा है कि Battlefield 6 में कहीं भी जनरेटिव एआई का यूज़ नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि इस गेम में दिखने वाले हरेक कमाल के विजुअल्स और सुनाई देने वाले कमाल के साउंड इफेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मेहनत से बनाई गई है. EA की एग्जीक्यूटिव Rebecka Coutaz ने बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि गेम के डेवलपमेंट में एआई को सिर्फ शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल किया गया था, ताकि डेवलपिंग टीम को क्रिएटिव होने के लिए ज्यादा टाइम और स्पेस मिल सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल एआई को गेम डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करने का कोई साफ तरीका नहीं है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में एआई का इस्तेमाल गेम में किया जा सकता है.