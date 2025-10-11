ETV Bharat / technology

Battlefield 6 लॉन्च: EA ने कहा – गेम में नहीं है कोई भी जनरेटिव AI कंटेंट

EA ने साफ किया कि Battlefield 6 में कोई जनरेटिव AI कंटेंट नहीं है. पूरा गेम डेवलपर्स ने खुद तैयार किया है.

Battlefield 6 launches in India also
Battlefield 6 को भारत में भी लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: X/@Battlefield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स (EA) ने एक नया लेटेस्ट शूटर गेम लॉन्च किया है, जिसका नाम Battlefield 6 है. इस गेम को PC, PS5 और Xbps Series S/X पर खेलने के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस गेम को भारत में भी लॉन्च किया गया है. भारतीय गेमर्स भी Battlefield 6 को भारत में खेल सकते हैं. आप भारत में रहते हुए दुनियाभर के गेमर्स के साथ इस गेम के रियलिस्टिक बैटलफील्ड्स गेम का मज़ा ले सकता है.

हालांकि, इस गेम के बारे में इसकी डेवलपिंग कंपनी इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स ने एक बड़ा और खास खुलासा किया है. ईए ने कहा है कि Battlefield 6 में कहीं भी जनरेटिव एआई का यूज़ नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि इस गेम में दिखने वाले हरेक कमाल के विजुअल्स और सुनाई देने वाले कमाल के साउंड इफेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मेहनत से बनाई गई है.

EA की एग्जीक्यूटिव Rebecka Coutaz ने बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि गेम के डेवलपमेंट में एआई को सिर्फ शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल किया गया था, ताकि डेवलपिंग टीम को क्रिएटिव होने के लिए ज्यादा टाइम और स्पेस मिल सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल एआई को गेम डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करने का कोई साफ तरीका नहीं है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में एआई का इस्तेमाल गेम में किया जा सकता है.

क्या गेमिंग में एआई का यूज़ होगा?

बहरहाल, ईए के लिए टाइम बड़ा मजेदार चल रहा है. कंपनी करीब $55 बिलियन के एक बड़े leveraged buyout deal के ज़रिए प्राइवेट कंपनी बनने की तैयारी में है. इस डील में कई बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं - जैसे Silver Lake, सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, और Jared Kushner की Affinity Partners जैसे कई प्रमुख नाम शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्वेस्टर्स को भरोसा है कि AI आने वाले टाइम में EA की ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कम कर सकता है, लेकिन EA के क्रिएटिव्स इस वक्त अपने गेम के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.

उनका ऐसा मानना है कि गेमिंग की असली मज़ा ही तब है, जब उसमें इंसानों की मेहनत हो. जब हर सीन में गेमिंग डेवलपर की सोच और आर्टिस्ट का जज़्बा झलकता है तब गेमिंग का असली मज़ा गेमर्स को मिलता है. इसी कारण से Battlefield 6 को बिना किसी AI जेनरेटेड कंटेंट के बनाया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनियाभर की लगभग हरेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होने लगा है, लेकिन गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहां जेनरेटिव एआई को इस्तेमाल करने के बारे में अभी तक बहस चल रही है. कुछ गेमिंग डेवलपर्स को लगता है कि जनरेटिव एआई का यूज़ करने के बाद ह्यूमन क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तो कुछ डेवलपर्स का मानना है कि एआई का यूज़ करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी. हालांकि, फिलहाल EA का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि उनके द्वारा 10 अक्टूब 2025 को लॉन्च किया गया गेम Battlefield 6 पूरी तरह इंसानों द्वारा बनाया गया गेम है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BATTLEFIELD 6BATTLEFIELD 6 INDIA LAUNCHBATTLEFIELD 6 GENERATIVE AIBATTLEFIELD 6 AI NEWSBATTLEFIELD 6 NO AI CONTENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.