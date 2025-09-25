GST 2.0 के बावजूद नहीं बढ़ेगी Bajaj Pulsar NS400 और Dominar 400 की कीमत, कंपनी ने की घोषणा
Bajaj Auto ने अपनी बड़ी बाइक्स Bajaj Dominar 400 और Pulsar NS400 की कीमतों में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है.
Published : September 25, 2025 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: बीती 22 सितंबर से 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर GST को संशोधित किया गया है और अब इन मोटरसाइकिलों पर 40 प्रतिशत GST लागू हो गया है. अब कुछ दोपहिया निर्माता अपने पोर्टफोलियो में शामिल कुछ लोकप्रिय मॉडलों पर अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए तैयार हो गए हैं.
इस लिस्ट में, भारतीय बाजार में Bajaj Auto के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली KTM और Triumph, दोनों ने घोषणा की है कि Triumph 400 सीरीज़ और KTM 390 की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. अब Bajaj Auto ने भी अपने इन-हाउस मॉडल - Bajaj Pulsar NS400 और लंबे समय से चल रही Bajaj Dominar 400 के लिए भी यही फैसला किया है.
भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उसकी दो सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. Bajaj Pulsar NS400 की कीमत 1.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि Bajaj Dominar 400 की कीमत 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी.
कंपनी द्वारा की गई इस पोस्ट में GST 2.0 व्यवस्था के तहत मॉडलों की प्रभावी कीमतें भी दिखाई गई हैं. इसमें Bajaj Dominar 400 के लिए 2.57 लाख रुपये और Bajaj Pulsar NS400 के लिए 2.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दिखाया गया है. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि ये कीमतें कब तक प्रभावी रहेंगी.
Bajaj Dominar 400/Pulsar NS400 का इंजन
Bajaj Dominar 400 और Bajaj Pulsar NS400 दोनों के इंजन की बात करें तो इसमें वही 373cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो पुरानी-जनरेशन की KTM 390 में इस्तेमाल किया गया था. Bajaj Dominar में, इस इंजन को लगभग 39 bhp पावर और 35 Nm टॉर्क जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है, जबकि Pulsar में यही इंजन 42.4 bhp की पावर देता है, जबकि अधिकतम टॉर्क वही रहता है.
दोनों मोटरसाइकिलों को इस साल की शुरुआत में अपडेट भी किया गया था, जिसमें Bajaj Pulsar को बेहतर परफॉर्मेंस, नए सॉफ्टवेयर-आधारित क्विकशिफ्टर और बेहतर ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, Bajaj Dominar में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और, सबसे महत्वपूर्ण बात, राइड-बाय-वायर सिस्टम दिया गया है जिसमें राइड मोड्स दिए गए हैं.