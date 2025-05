ETV Bharat / technology

कर्ज में डूबी KTM को पुनर्जीवित करेगी Bajaj Auto, कंपनी ने की अधिग्रहण करने की घोषणा - BAJAJ TO TAKE OVER KTM

KTM का अधिग्रहण करेगी Bajaj Auto ( फोटो - WikiPedia )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता KTM कर्ज में डूबी हुई है और कंपनी को 23 मई तक देनदारों को 548 मिलियन यूरो यानी करीब 5,330 करोड़ रुपये जमा करने हैं. लेकिन इससे एक दिन पहले ही Bajaj Auto ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है कि कंपनी KTM का परिचालन अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है. बता दें कि 23 मई की डेडलाइन इस साल फरवरी में घोषित की गई थी, जब KTM Motorcycle की प्रस्तावित पुनर्गठन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इस योजना के तहत यह अपने 2,500 लेनदारों को अपने कुल ऋण का 30 प्रतिशत चुकाएगा. यह राशि 548 मिलियन यूरो है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समयसीमा को पूरा न करने पर ऑस्ट्रियाई कानून के आधार पर KTM को अपरिवर्तनीय रूप से दिवालियापन प्रक्रिया से गुजरना होगा. हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार, Bajaj Auto ने अब KTM को उस प्रक्रिया से बचा लिया है और इससे लगता है कि अब ऑरेंज ब्रांड जीवित रहेगा. KTM में Bajaj Auto की मौजूदा हिस्सेदारी

स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता Bajaj Auto ने जानकारी दी है कि वह KTM में अल्पमत निवेशक से बहुसंख्यक मालिक बन जाएगा. हालांकि, कंपनी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद Bajaj Auto की नई स्वामित्व हिस्सेदारी कितनी होगी. Bajaj Auto का KTM के साथ रिश्ता पिछले कुछ सालों में विकसित हुआ है और वर्तमान स्थिति काफी जटिल और समझने में मुश्किल है. Bajaj Auto द्वारा साझा की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मौजूदा Bajaj-KTM संरचना इस प्रकार आकार लेती है:

Bajaj Auto Ltd की नीदरलैंड में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Bajaj Auto International Holdings BV (BAIHBV) है. BAIHBV के पास ऑस्ट्रिया में अपनी सहयोगी कंपनी Pierer Bajaj AG (PBAG) में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है. PBAG में शेष नियंत्रण हिस्सेदारी Pierer Industry AG के पास है, जिसका स्वामित्व उद्यमी स्टीफन पियरर के पास है. PBAG के पास अपनी सूचीबद्ध सहायक कंपनी, Pierer Mobility AG (PMAG) में ~75 प्रतिशत हिस्सेदारी है. PMAG KTM AG (KTM बिजनेस) की होल्डिंग कंपनी है, जो KTM, Husqvarna और GASGAS जैसे प्रमुख ब्रांडों के तहत ऑफ-रोड और स्ट्रीट मोटरसाइकिलों का अग्रणी निर्माता है. इस लेन-देन से पहले, उपरोक्त श्रृंखला के माध्यम से बजाज के पास PMAG/KTM में ~37.5 प्रतिशत की प्रभावी हिस्सेदारी थी. Bajaj Auto की KTM बचाव रणनीति

KTM को बचाने के लिए BAIHBV ने 800 मिलियन यूरो (7,700 करोड़ रुपये से अधिक) के ऋण वित्तपोषण पैकेज की व्यवस्था की है, ताकि KTM अपना व्यवसाय जारी रख सके. यह वित्तपोषण लेनदारों को भुगतान करने के साथ-साथ कंपनी के संचालन और कार्यशील पूंजी चक्र को पुनर्जीवित करने में किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इस 800 मिलियन यूरो में से, 200 मिलियन यूरो यानी करीब 1,900 करोड़ रुपये से अधिक पिछले कुछ महीनों में परिवर्तनीय बॉन्ड/ऋण के माध्यम से 50 मिलियन यूरो यानी करीब 475 करोड़ रुपये) की चार किस्तों में कंपनी में पहले ही डाले जा चुके हैं. शेष राशि में से 450 मिलियन यानी करीब 4,300 करोड़ रुपये से अधिक BAIHBV द्वारा सुरक्षित अवधि ऋण के रूप में आएगा. शेष 150 मिलियन यूरो यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपये PBAG द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय बॉन्ड के माध्यम से होंगे और BAIHBV द्वारा सब्सक्राइब किए जाएंगे. यह PBAG द्वारा PMAG को ऋण दिया जाएगा, जो अंततः KTM AG को निधि देगा. क्या होगा कंपनी का अगला कदम

Bajaj Auto ने जानकारी दी कि उसका तत्काल पहला कदम ऑस्ट्रिया की अदालत से बाध्यकारी पुनर्गठन आदेश प्राप्त करना है, ताकि स्व-प्रशासन प्रक्रिया का अंत हो और लेनदारों का कोटा तय हो. इसके साथ ही, ऑस्ट्रियाई अधिग्रहण आयोग, विदेशी निवेश नियंत्रण और विलय नियंत्रण प्राधिकरणों को उनकी मंजूरी के लिए आवेदन पहले से ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं. कंपनी ने बताया कि जब तक ये मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक मौजूदा नियंत्रण व्यवस्था लागू रहेगी. महीनों की रुकावट के बाद, बाइक का उत्पादन और बाजारों में पार्ट्स, गारमेंट और एक्सेसरीज की आपूर्ति शुरू हो जाएगी.