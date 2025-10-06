सितंबर 2025 में Tata Motors ने हासिल किया दूसरा स्थान, Maruti Suzuki की घरेलू बिक्री गिरी
सितंबर 2025 में कारों की बिक्री मिली-जुली रही. यहां हम आपको टॉप-5 कार कंपनियों की बिक्री के बारे बता रहे हैं.
Published : October 6, 2025 at 11:11 AM IST
हैदराबाद: सितंबर 2025 खत्म हो चुका है और बीते महीने कारों की बिक्री मिली-जुली रही. बीते महीने से ही जहां भारत सरकार द्वारा घोषित की गई GST 2.0 दरें लागू हुईं, वहीं बीते माह कुछ त्योहार भी रहे. जहां श्राद्ध माह के दौरान कारों की बिक्री रुकी रही, वहीं शुभ नवरात्रि में कारों की बिक्री एक बार फिर शुरू हुई. यहां हम आपको बीते माह हुई कार निर्माता कंपनियों की बिक्री के बारे में बता रहे हैं.
Maruti Suzuki की बिक्री
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की बात करें तो कंपनी बिक्री में लगातार अग्रणी बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में थोक बिक्री पिछले साल सितंबर की तुलना में काफी कम रही. कंपनी की घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 1,32,820 यूनिट्स की रही, जबकि सितंबर 2024 में यह बिक्री 1,44,962 यूनिट्स की थी.
कार निर्माता को एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में लगातार कम मांग और यूटिलिटी व्हीकल रेंज की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. निर्यात की बात करें तो यह पिछले साल के 27,728 यूनिट्स से बढ़कर सितंबर 2025 में 42,204 यूनिट्स हो गया. कुल मिलाकर, कार निर्माता ने मामूली बढ़ोतरी दर्ज की है.
Tata Motors की बिक्री
साल 2025 में दूसरे स्थान के लिए काफी संघर्ष देखने को मिला है. इस स्थान के लिए Tata Motors लगातार दावेदारी पेश कर रही है. घरेलू कार निर्माता ने बीते माह घरेलू बाज़ार में 59,667 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो साल-दर-साल 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.
वहीं निर्यात के मामले में पिछले साल के 250 यूनिट्स से लगभग 400 प्रतिशत बढ़कर 1,240 यूनिट्स हो गया. बीते माह कुल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 60,907 इकाई रही, जो पिछले साल की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 9,191 यूनिट्स रही, जो 96 प्रतिशत ज्यादा है.
Mahindra & Mahindra की बिक्री
एक अन्य घरेलू कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने 56,233 यूनिट्स की घरेलू बिक्री के साथ सितंबर माह में तीसरा स्थान हासिल किया, जो सितंबर 2024 की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है. इसके अलावा, कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 58,714 यूनिट्स की रही.
कंपनी ने नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान मांग में बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे 2024 में नवरात्रि की तुलना में ग्राहक खुदरा बिक्री में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कंपनी ने डीलर शिपमेंट में भी कुछ चुनौतियों का सामना किया, जिसमें देश भर के डीलरशिप तक मॉडल भेजने के लिए वाहन ट्रेलरों की कमी का हवाला दिया गया है.
Hyundai Motor India की बिक्री
सितंबर में Hyundai Motor ने 51,547 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की है, जिसके चलते यह Mahindra और Tata Motors के बाद चौथे स्थान पर रही. सितंबर 2024 की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री अपेक्षाकृत स्थिर रही. बीते साल कार निर्माता कंपनी ने 51,101 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी. हालांकि, निर्यात में 13,100 यूनिट्स से बढ़कर 18,800 यूनिट्स हो गया.
Hyundai Creta ने 18,861 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है, जबकि आने वाले महीनों में रिप्लेस होने वाली नई Hyundai Venue की मांग में भी फिर से उछाल देखने को मिल रहा है. इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की 11,484 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले 20 महीनों में सबसे ज़्यादा है.
Toyota Kirloskar की बिक्री
जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor की बात करें तो सितंबर 2025 में 27,089 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी महीने में 23,802 यूनिट्स से अधिक है. वहीं निर्यात की बात करें तो बीते साल 3,045 यूनिट्स के मुकाबले इस साल सितंबर में 4,002 यूनिट्स का रहा.
कुल मिलाकर, Toyota Kirloskar ने 31,091 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की - जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है. वित्तीय वर्ष की बात करें तो Toyota ने अप्रैल से सितंबर 2025 तक छह महीनों में 1,84,959 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,62,623 यूनिट्स से अधिक है.