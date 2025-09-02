हैदराबाद: अगस्त का महीना देश में कार निर्माताओं के लिए मिला-जुला रहा. जहां कुछ कार निर्माताओं बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं महीने-दर-महीने गिरावट का मिश्रण भी देखने को मिला. चूंकि भारत सरकार वाहनों पर लगने वाली GST दरों को रीवाइज करने वाली है, ऐसे में Mahindra Automotive जैसी कुछ कार कंपनियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने डीलरों को वाहनों की डिलीवरी बंद कर दी है, और वे GST दरों में युक्तिकरण की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका असर सभी कार निर्माताओं पर पड़ेगा. चलिए नजर डालते हैं कि बीते माह कार निर्माता कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा.

Maruti Suzuki की बिक्री

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बीते माह घाटे में रही. घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अगस्त 2025 में अगस्त 2024 के मुकाबले 1,31,278 यूनिट्स रह गई, जबकि बीते साल इसी माह यह बिक्री 1,43,075 यूनिट्स की थी. कार निर्माता ने सभी श्रेणियों में बिक्री में गिरावट दर्ज की है. Maruti Suzuki की छोटी कारों (मिनी और कॉम्पैक्ट) की बिक्री पिछले साल की 68,699 यूनिट्स के घटकर 66,450 यूनिट्स रह गई है.

Maruti Suzuki Grand Vitara (फोटो - Maruti Suzuki)

वहीं कंपनी की प्रीमियम सेडान Maruti Ciaz की बिक्री लगातार एक महीने तक शून्य रही, जबकि यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री 62,684 यूनिट्स से घटकर 54,043 यूनिट्स रह गई है. इसके अलावा कंपनी की एकमात्र वैन Maruti Eeco की बिक्री पिछले साल की 10,985 यूनिट्स की तुलना में मामूली रूप से घटकर 10,785 यूनिट्स रह गई है.

Tata Motors की बिक्री

स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors की बात करें तो अगस्त 2025 में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में साल-दर-साल 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. बीते माह कंपनी ने 43,315 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि बीते साल इसी समय के दौरान कंपनी ने 44,486 यूनिट्स की बिक्री की थी.

Tata Curvv (फोटो - Tata Motors)

कंपनी की घरेलू बाजार में बिक्री 41,001 यूनिट्स की रही, जिससे कार निर्माता कंपनी अपनी प्रतिद्वंद्वी Mahindra Automotive से आगे रही. Mahindra ने कुल 39,399 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की. वहीं Tata Motors का निर्यात 2,314 यूनिट्स का रहा, जो पिछले साल की 344 यूनिट्स से 573 प्रतिशत ज्यादा है.

Tata Motors ने यह भी बताया कि अगस्त 2025 का महीना उसके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा. कंपनी ने बीते माह भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 8,540 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की, जो अगस्त 2024 की तुलना में 44 प्रतिशत ज्यादा है.

Mahindra Automotive की बिक्री

एक अन्य घरेलू कंपनी Mahindra की बात करें तो बीते माह घरेलू बाजार में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और कंपनी ने 39,399 यूनिट्स वाहन बेचे. यह मासिक आधार पर भी उल्लेखनीय गिरावट है, क्योंकि कार निर्माता ने जुलाई 2025 में घरेलू बाजार में 49,871 व्हीकल्स की बिक्री की थी. अगस्त 2025 में निर्यात सहित कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 40,846 यूनिट्स रही.

Mahindra Thar Roxx (फोटो - Mahindra Automotive)

कंपनी के बिक्री परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए, M&M लिमिटेड में ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि, "GST की अंतिम घोषणा के करीब आने के साथ, हमने अपने डीलरों द्वारा रखे जा रहे स्टॉक को कम करने के लिए थोक बिलिंग को कम करने का जानबूझकर फैसला किया है. हम GST के युक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो त्योहारी सीज़न में मांग को बढ़ाने में सहायक होगा."

Hyundai Motor की बिक्री

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता Hyundai के पैसेंजर व्हीकल्स की भारत में बिक्री की बात करें तो कंपनी ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है. अगस्त 2025 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 44,001 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल इसी महीने में 49,525 यूनिट्स की थी. इसके अलावा कंपनी का निर्यात 13,650 यूनिट्स से बढ़कर 16,500 यूनिट्स हो गया.

Hyundai Creta (फोटो - Hyundai Motor)

कंपनी ने कुल 60,501 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की. ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई 2025 की तुलना में Hyundai की मासिक बिक्री में मामूली सुधार हुआ है, जो 60,073 यूनिट्स से अधिक है. जुलाई में कंपनी की घरेलू बिक्री 42,973 यूनिट्स की थी, जबकि निर्यात 15,550 यूनिट्स का था.

JSW MG Motor की बिक्री

JSW MG Motor की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी ने अगस्त 2025 में कुल 6,578 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो कंपनी की एक महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री है. कंपनी ने जानकारी दी है कि यह अगस्त 2024 की तुलना में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जब कंपनी ने 4,323 यूनिट्स की बिक्री की थी. हालांकि, बिक्री जुलाई 2025 में कंपनी ने 6,678 वाहन बेचे थे, जिसकी तुलना में बीते माह की बिक्री थोड़ी कम है.

MG Hector Blackstorm (फोटो - MG Motor India)

अलग-अलग मॉडलों की बात करें तो, MG Motor ने कहा कि Windsor EV की बिक्री जुलाई 2025 की तुलना में 5 प्रतिशत बढ़ी है, जो एक महीने में उसकी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री है. इसी तरह, कंपनी ने कहा कि उसने छोटी इलेक्ट्रिक कार Comet EV की भी मांग बढ़ी है, और इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. हालांकि, कंपनी ने दोनों EV की अलग-अलग बिक्री के आंकड़े नहीं दिए हैं.

Toyota Kirloskar Motor की बिक्री

जापानी कार निर्माता ने अगस्त महीने में साल-दर-साल बिक्री में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है, और बीते माह कुल मिलाकर 34,236 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. अगस्त 2024 में कंपनी की कुल बिक्री 30,879 यूनिट्स की थी. घरेलू बाजार में कंपनी ने 29,302 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि निर्यात 4,934 यूनिट्स का रहा.

Toyota Innova Hycross (फोटो - Toyota Kirloskar)

महीने-दर-महीने बिक्री की बात करें तो अगस्त में बिक्री जुलाई 2025 की तुलना में ज्यादा रही. जुलाई 2025 में कंपनी ने 32,575 यूनिट्स की संचयी बिक्री दर्ज की थी. कंपनी की घरेलू बाजार में बिक्री 29,159 यूनिट्स की रही, जो मामूली रूप से कम है, जबकि जुलाई में कंपनी का निर्यात 3,416 यूनिट्स का रहा.