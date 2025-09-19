ETV Bharat / technology

Ather Energy के देशभर में खुले 500 शोरूम, कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि

इसके अलावा, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न बाज़ारों में रणनीतिक विस्तार ने भी इसमें योगदान दिया है. कुछ साल पहले तक, Ether Energy के शोरूम भारत के प्रमुख महानगरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब कंपनी ने छोटे शहरों में भी अपने डीलरशिप खोल दिए हैं, जिससे इसकी उत्पाद श्रृंखला देश भर में आसानी से उपलब्ध हो गई है.

Ather Rizta और 450 कंपनी के 500-मजबूत डीलर नेटवर्क पर उपलब्ध इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता Ather Energy उन कुछ भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों में से एक है, जिन्होंने स्थापित OEM और अन्य नए ज़माने के स्टार्टअप्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय बाजार में स्थायी सफलता हासिल की है. अपने इलेक्ट्रिक वाहनों और सर्विस को लेकर कंपनी का श्रमसाध्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण इसकी सफलता का एक बड़ा कारण है.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ether Energy ने जानकारी दी है कि अब पूरे देश में उसके 500 से ज़्यादा शोरूम सक्रिय हो गए हैं. यह शोरूम विस्तार कंपनी द्वारा महीने-दर-महीने बेहतर बिक्री दर्ज करने और न केवल प्रमुख महानगरों में, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के बाद हुआ है.

Ather Energy का कहना है कि जून-अगस्त 2025 के बीच कंपनी ने 101 नए शोरूम खोले हैं. इनमें से 58 से ज़्यादा शोरूम मध्य और उत्तर भारत में खोले गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां इसकी उपस्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत जितनी व्यापक नहीं थी.

Ather 450 (फोटो - Ather Energy)

इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, जहां Ether Energy इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में अग्रणी है, कंपनी ने अपनी बाज़ार स्थिति मज़बूत करने के लिए लगातार विस्तार किया है. इसके अलावा, Ather टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक, कंपनी का लक्ष्य देशभर में 700 से ज़्यादा शोरूम खोलना है.

मौजूदा समय में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में Ather Energy के 50 से ज्यादा शोरूम हैं. Ather Energy का मुख्य केंद्र बेंगलुरु 18-टच पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है, उसके बाद कंपनी ने पुणे और हैदराबाद में 13-13 टच पॉइंट्स स्थापित किए हैं, जबकि दिल्ली में 13, मुंबई और चेन्नई में आठ-आठ टच पॉइंट्स स्थापित किए हैं.

Ather Rizta (फोटो - Ather Energy)

Ather Energy का कहना है कि उसका रीटेल विस्तार मजबूत उपभोक्ता मांग और बढ़ती बाजार हिस्सेदारी से समर्थित है, जो उसके लगातार बढ़ते बाजार हिस्सेदारी में परिलक्षित होता है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में Ather Energy की राष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 7.6 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है.

जहां एक ओर, Ather Energy के पास मौजूदा समय में केवल स्पोर्टी Ather 450 और फैमिली केंद्रित Ather Rizta ही बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म से 2026 तक इसके मॉडल लाइन-अप में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.