इथेनॉल मिश्रण का बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से पहले किया जाएगा आकलन: पेट्रोलियम मंत्री

हैदराबाद: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार उच्च लक्ष्य निर्धारित करने से पहले इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का 'मूल्यांकन' करेगी. यह बयान E20 ईंधन के कारण इंजनों को नुकसान पहुंचने, ईंधन दक्षता कम होने और ईंधन की कीमतों में कोई कमी न होने को लेकर वाहन मालिकों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच आया है. हालांकि सरकार का कहना है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाना पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन वाहन उपयोगकर्ताओं का मानना ​​इससे उलट है.

ज्यादा मिश्रित इथेनॉल ईंधन की ओर बढ़ने की कोई योजना नहीं: पुरी

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि, "हमारा लक्ष्य 20 प्रतिशत मिश्रण का था, जिसके लिए लक्ष्य तिथि 2030 थी, और हमने इसे छह साल पहले ही पूरा कर लिया है. मैं यहीं विराम लगाता हूं. हम आकलन करेंगे कि हमें कहां जाना है. आप जो भी कहानियां सुनते हैं कि हम अब एक और छलांग लगाने जा रहे हैं, वगैरह, हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "जैव ईंधन के इंजनों के लिए हानिकारक होने के बारे में आप जितनी भी कहानियां सुनते हैं, उनमें बहुत सारी 'BS' होती हैं - 'B' कैपिटल, 'S' कैपिटल. और मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह एक विशेषज्ञ है."

बता दें कि कुछ समय पहले ही रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि सरकार पेट्रोल में 27 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. एक हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को प्राथमिकता के आधार पर E27 ईंधन के लिए मानक तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे लागू करने की योजना फिलहाल टाल दी जाएगी. बता दें कि सरकार ने देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है, जिससे वाहन यूजर्स में भारी नाराजगी है. कुछ समय से वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं कि यह ईंधन वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचाता है और इथेनॉल की संक्षारक नेचर के कारण इंजन की टूट-फूट भी बढ़ जाती है.

वाहन मालिकों ने बताया है कि पुराने वाहनों की ईंधन दक्षता में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई है. इन वाहनों को E20 ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था. इसके विपरीत, सरकार का दावा है कि फ्यूल एफिशिएंसी में यह गिरावट केवल 1-2 प्रतिशत है.