भारत में लॉन्च हुआ Aprilia SR 175 का MotoGP एडिशन, जानें क्या है खास

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e में क्या है खास Aprilia SR-GP Replica के डिजाइन की बात करें तो इसमें Aprilia के Moto-GP SR-GP जैसा ही मैट ब्लैक कलर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेड और पर्पल कलर के एक्सेंट भी शामिल किए गए हैं.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia India ने अपने Aprilia SR 175 स्कूटर का नया SR-GP रेप्लिका वर्ज़न बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर लॉन्च किया है. Aprilia SR-GP रेप्लिका 175hp-e, अप्रिलिया के MotoGP प्रतिद्वंदी RS-GP से प्रेरित है.

इसके अलावा, स्कूटर में Aprilia का लोगो भी शामिल किया गया है, जो SR-GP रेप्लिका की पूरी लंबाई में तिरछा लगाया गया है. इसके साथ ही इसमें मैट ब्लैक फ़ुटबोर्ड और पिलियन ग्रैब रेल लगाई गई है. यह डिज़ाइन Aprilia की 2025 MotoGP बाइक, RS-GP से प्रेरित है, जिसे जॉर्ज मार्टिन और मार्को बेज़ेची चलाते थे.

Aprilia की Race GP बाइक की तरह ही, SR-GP में भी ब्लैक कलर व्हील्स के साथ आती है, जिनके आगे के रिम के किनारे पर रेड कलर के एक्सेंट दिए गए हैं. Aprilia Racing टीम के कई प्रायोजकों को भी SR-GP रेप्लिका में शामिल किया गया है, जो पूरे स्कूटर में फैले हुए हैं.

Aprilia SR 175 MotoGP edition (फोटो - Aprilia India)

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e का पावरट्रेन

इन आकर्षक बदलावों के अलावा, SR-GP में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह स्टैंर्ड Aprilia SR 175 स्कूटर जैसा ही है. इसमें वही 174.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 13.1 bhp की पावर और 14.4 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. हर अप्रिलिया स्कूटर की तरह, SR-GP में भी दोनों तरफ 14-इंच के व्हील्स के साथ आता है.

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e की कीमत

इस स्पेशल एडिशन को 1.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है, जो स्टैंडर्ड Aprilia SR 175 HP-e मॉडल की तुलना में 5,000 रुपये ज्यादा है. स्टैंडर्ड स्कूटर की कीमत में हाल ही में 22 सितंबर को GST 2.0 दरें लागू होने के बाद 10,000 रुपये की कटौती की गई थी.