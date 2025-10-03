ETV Bharat / technology

Apple Watch Ultra ने बचाई मुंबई के टेक एक्सपर्ट की जान, जानें टिम कुक ने क्या कहा

हैदराबाद: आजकल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर बीते दिन के साथ ज्यादा मॉर्डन हो जा रहा है. आजकल मॉर्डन टेक्नोलॉजी वाली गैजेट्स यानी वियरबल्स को लोग सिर्फ एक आम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट समझकर ही यूज़ करते हैं, जिनका इस्तेमाल वो फिटनेस ट्रैक करने या नोटिफिकेशन देखने जैसे कामों के लिए ही करते हैं, लेकिन कई बार ये गैजेट्स लोगों की जिंदगी बचाने वाला अमूल्य काम भी कर जाता है, जिसके बारे में आम लोग कभी सोचते भी नहीं है. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई के 26 साल के एक टेक एक्सपर्ट क्षितिज जोदापे की जान Apple Watch Ultra के खास फीचर की वजह से बच गई. आइए हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और एप्पल वॉच के उस खास फीचर के बारे में भी बताते हैं, जिसकी वजह से क्षितिज की जान बची थी.

पानी के अंदर हुआ हादसा

मुंबई के रहने वाले क्षितिज पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग (Scuba Diving) कर रहे थे. इस दौरान जब क्षितिज लगभग पानी में करीब 36 मीटर की गहराई में गए, तब अचानक उनका वेट बेल्ट ढीला हो गया, जिसकी वजह से उनका डाइविंग कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया और वो तेजी से ऊपर की ओर उछलने लगे. रिपोर्ट के मुताबिक, पानी उस वक्त काफी चॉपी था और वहां विज़िबिलिटी भी कम थी, इसलिए क्षितिज खुद को संभाल नहीं पा रहे थे.

क्षितिज ने बताया, "मैं अचानक ऊपर की तरफ, खुद के कंट्रोल के बिना उठने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है." उसके बाद ही एप्पल वॉच अल्ट्रा ने एक्टिव होकर उनकी जान बचाई.

एप्पल वॉच अल्ट्रा में Emergency Siren नाम का एक फीचर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल यूज़र्स काफी कम करते हैं, लेकिन इसी फीचर ने क्षितिज को समुद्र में डूबने से बचा लिया. एप्पल वॉच अल्ट्रा ने जैसे ही नोटिस किया कि Ascent (ऊपर उठने की स्पीड) खतरनाक लेवल पर हैं तो वॉच ने पहले अपने यूज़र यानी क्षितिज को वॉर्निंग दी लेकिन जब क्षितिज ने वॉच की वॉर्निंग पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसने अपनी हाई-पिच सायरन आवाज़ ऑन कर दी.