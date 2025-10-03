Apple Watch Ultra ने बचाई मुंबई के टेक एक्सपर्ट की जान, जानें टिम कुक ने क्या कहा
एप्पल वॉच अल्ट्रा ने मुंबई के टेक एक्सपर्ट की जान तब बचाई जब वो स्कूबा डाइविंग के दौरान अपना कंट्रोल खो बैठे थे.
Published : October 3, 2025 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: आजकल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर बीते दिन के साथ ज्यादा मॉर्डन हो जा रहा है. आजकल मॉर्डन टेक्नोलॉजी वाली गैजेट्स यानी वियरबल्स को लोग सिर्फ एक आम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट समझकर ही यूज़ करते हैं, जिनका इस्तेमाल वो फिटनेस ट्रैक करने या नोटिफिकेशन देखने जैसे कामों के लिए ही करते हैं, लेकिन कई बार ये गैजेट्स लोगों की जिंदगी बचाने वाला अमूल्य काम भी कर जाता है, जिसके बारे में आम लोग कभी सोचते भी नहीं है. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई के 26 साल के एक टेक एक्सपर्ट क्षितिज जोदापे की जान Apple Watch Ultra के खास फीचर की वजह से बच गई. आइए हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और एप्पल वॉच के उस खास फीचर के बारे में भी बताते हैं, जिसकी वजह से क्षितिज की जान बची थी.
पानी के अंदर हुआ हादसा
मुंबई के रहने वाले क्षितिज पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग (Scuba Diving) कर रहे थे. इस दौरान जब क्षितिज लगभग पानी में करीब 36 मीटर की गहराई में गए, तब अचानक उनका वेट बेल्ट ढीला हो गया, जिसकी वजह से उनका डाइविंग कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया और वो तेजी से ऊपर की ओर उछलने लगे. रिपोर्ट के मुताबिक, पानी उस वक्त काफी चॉपी था और वहां विज़िबिलिटी भी कम थी, इसलिए क्षितिज खुद को संभाल नहीं पा रहे थे.
क्षितिज ने बताया, "मैं अचानक ऊपर की तरफ, खुद के कंट्रोल के बिना उठने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है." उसके बाद ही एप्पल वॉच अल्ट्रा ने एक्टिव होकर उनकी जान बचाई.
एप्पल वॉच अल्ट्रा में Emergency Siren नाम का एक फीचर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल यूज़र्स काफी कम करते हैं, लेकिन इसी फीचर ने क्षितिज को समुद्र में डूबने से बचा लिया. एप्पल वॉच अल्ट्रा ने जैसे ही नोटिस किया कि Ascent (ऊपर उठने की स्पीड) खतरनाक लेवल पर हैं तो वॉच ने पहले अपने यूज़र यानी क्षितिज को वॉर्निंग दी लेकिन जब क्षितिज ने वॉच की वॉर्निंग पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसने अपनी हाई-पिच सायरन आवाज़ ऑन कर दी.
एप्पल वॉच अल्ट्रा इतना लाउड था कि वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद इंस्ट्रक्टर तुरंत अलर्ट हो गए और उनकी मदद के लिए दौड़े. उसके बाद क्षितिज को बचाया गया. अगर एप्पल वॉच का साइरन नहीं बचता तो तेजी से ऊपर आने के कारण उन्हें lung over-expansion का खतरा था, जो जानलेवा साबित हो सकता था.
क्षितिज ने बताया, “मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी वॉच में ऐसा कोई सायरन फीचर है."
इस घटना के बाद क्षितिज ने एप्पल की सीईओ टिम कुक को ईमेल करके पूरी स्टोरी शेयर की. उनके इस मेल पर एप्पल की सीईओ टिम कुक ने क्षितिज को रिप्लाई भी किया.
उन्होंने लिखा, “मुझे बहुत खुशी है कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अलार्म सुना और तुरंत आपकी मदद की. अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद. स्वस्थ रहें.”
टिम कुक का यह छोटा रिप्लाई उनकी कंपनी की ओर से एक मैसेज भी भेजता है कि एप्पल सिर्फ सिर्फ प्रॉडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि सेफ्टी और हेल्थ को लेकर भी सीरियस है.
Apple Watch Ultra 3: नेक्स्ट लेवल की सेफ्टी
एप्पल ने हाल ही में Apple Watch Ultra 3 लॉन्च किया है जो क्षितिज की एप्पल वॉच से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. इसमें सेफ्टी फीचर को काफी अपग्रेड किया गया है. आइए हम आपको Apple Watch Ultra 3 के फीचर्स बताते हैं:
|Feature
|Details
|Emergency SOS via Satellite
|बिना मोबाइल नेटवर्क या Wi-Fi के भी इमरजेंसी सर्विसेज को मैसेज भेज सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर सकते हैं.
|Messages via Satellite
|ऑफ-ग्रिड होने पर भी दोस्तों और फैमिली को टेक्स्ट, इमोजी और लोकेशन भेज सकते हैं.
|Find My via Satellite
|हर 15 मिनट पर अपनी लोकेशन शेयर करने की सुविधा, ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैकिंग आसान हो.
|Crash Detection
|अगर गंभीर कार एक्सीडेंट या हार्ड फॉल होता है और यूज़र अनरेस्पॉन्सिव है तो ऑटोमैटिकली इमरजेंसी सर्विसेज और कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेजता है.
|Connection Assistant
|सैटेलाइट फीचर्स ऑन करने में गाइडेंस देता है ताकि इमरजेंसी मोमेंट्स में आसानी से यूज़ कर पाएं.
|24/7 Relay Centres
|Apple ने ग्लोबली सेफ्टी प्रोफेशनल्स की टीम रखी है जो इमरजेंसी कॉल्स को तुरंत रिस्पॉन्स करती है.
|Advanced Antenna & Radio Design
|रीइंजीनियर्ड रेडियो और एंटेना सैटेलाइट से 800 माइल्स दूर तक और 15,000 mph की स्पीड से भी कनेक्ट कर सकता है.
|Hypertension Notifications
|हाई ब्लड प्रेशर के संकेत मिलने पर अलर्ट देता है ताकि समय रहते हेल्थ रिस्क को मैनेज किया जा सके.
|Fall Detection
|हार्ड फॉल होने पर तुरंत SOS अलर्ट ट्रिगर करता है.
|Long Battery Backup in Emergencies
|लो पावर मोड में 72 घंटे तक की बैटरी लाइफ ताकि लंबी इमरजेंसी सिचुएशन में भी वॉच एक्टिव रहे.