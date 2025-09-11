ETV Bharat / technology

iPhone 17 सीरीज लॉन्च, Samsung ने उड़ाया मज़ाक: कहा – “48MP x 3 ≠ 200MP”

iPhone 17 Air की थिकनेस Samsung S25 Edge से भी कम है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 11, 2025 at 10:51 AM IST 4 Min Read