iPhone 17 सीरीज लॉन्च, Samsung ने उड़ाया मज़ाक: कहा – “48MP x 3 ≠ 200MP”

एप्पल के iPhone 17 Series लॉन्च का सैमसंग ने मजाक उड़ाया है. सैमसंग ने कहा "हाइप नहीं, इनोवेशन दिखाओ."

iPhone 17 Air is the slimmest phone of the world.
iPhone 17 Air की थिकनेस Samsung S25 Edge से भी कम है. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 10:51 AM IST

हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को Apple ने भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone 17 Series है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए आईफोन्स को लॉन्च किया, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. इन चारों स्मार्टफोन्स के लिए एप्पल ने कई बड़े-बड़े दावे किए हैं. इस साल एप्पल ने एयर नाम का एक नया मॉडल लाइनअप में एड किया है. इस नए फोन का नाम iPhone 17 Air है, जो एप्पल का सबसे पतला आईफोन है और दुनिया का सबसे पतला फोन भी है.

इस फोन की मोटाई 5.6 मिलीमीटर है, जबकि इसके लॉन्च से पहले तक दुनिया का सबसे पतला फोन Samsung Galaxy S25 Edge था, जिसकी मोटाई 5.8 मिलीमीटर थी. अब एप्पल के iPhone 17 Air ने दुनिया के सबसे पतले फोन के मामले में Samsung Galaxy S25 Edge को तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सैमसंग ने एप्पल का मज़ाक उड़ाया है. आइए हम आपको बताते हैं कि सैमसंग ने आईफोन 17 लॉन्च का मज़ाक उड़ाते हुए एप्पल को क्या-क्या कहा है.

सैमसंग ने एप्पल पर कसा तंज

एप्पल के इस नई आईफोन सीरीज लॉन्च के बाद सैमसंग ने सोशल मीडिया पर #iCant हैशटैग के जरिए कई पोस्ट करके एप्पल पर तंज कसे. सैमसंग मोबाइल यूएस ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा, “#iCant believe this is still relevant” (हिंदी अनुवाद - यकीन नहीं होता कि ये अब भी इतना मायने रखता है). सैमसंग ने इस पोस्ट को 2022 में किए गए अपनी एक पुरानी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा था. सैमसंग ने उस तीन साल पुरानी पोस्ट में एप्पल पर तंज कंसते हुए लिखा था कि, “Let us know it when it folds” (हिंदी अनुवाद - जब यह फोल्ड हो जाए, तब मुझे बता देना). इस पोस्ट के जरिए सैमसंग ने एप्पल के पहले फोल्डेबल फोन के लॉन्च हो रही देरी का मजाक उड़ाया था, जबकि सैमसंग ने इस साल Samsung Galaxy Z Fold 7 Series को भी लॉन्च कर दिया है.

2022 के पोस्ट को रीपोस्ट करके सैमसंग ने एप्पल का इस बात पर मजाक उड़ाया है कि उन्होंने 3 साल पहले एप्पल के फोल्डेबल फोन के बारे में पूछा था लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है. इसके अलावा सैमसंग ने एप्पल के नए iPhone 17 Series के कैमरा सेटअप का भी मज़ाक उड़ाया है. सैमसंग ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “48MP x 3 still doesn't equal 200MP” (हिंदी अनुवाद - 48MP के तीन कैमरों के मिलाकर भी 200MP के बराबर नहीं होते). इस पोस्ट के जरिए सैमसंग ने एप्पल के iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के पिछले हिस्से पर मिलने वाले ट्रिपल कैमरा सेटअप पर सीधा तंज कंसा है. एप्पल के इन दोनों फोन में 48-48MP की तीन बैक कैमरे दिए गए हैं, जबकि Samsung Galaxy S25 Ultra के पिछले हिस्से पर 200MP + 50MP + 50MP + 10MP का कैमरा सेटअप दिया गया है.

स्लिप स्कोर फीचर पर उड़ाया मज़ाक

इसके अलावा स्लिप स्कोर और लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स को लेकर भी सैमसंग ने एप्पल की देरी पर तंज कसते हुए कहा, “#iCant believe some people had to wait 5 years for Sleep Score” और “Welcome to the party” (हिंदी अनुवाद - स्लिप स्कोर को देरी से लॉन्च करने पर सैमसंग ने एप्पल से कहा कि यकीन नहीं होता कि कुछ लोगों को स्लिप स्कोर के लिए 5 सालों का इंतजार करना पड़ा और लाइव ट्रांसलेशन फीचर के लिए सैमसंग ने कहा चलो, अब पार्टी में तुम्हारा भी स्वागत है).

इसके अलावा सैमसंग ने एक अन्य पोस्ट में एप्पल पर तंज कसते हुए लिखा कि एप्पल इनोवेशन कम और हाइप ज्यादा करती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह ट्रोलिंग सैमसंग और एप्पल के बीच एक बार फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर बहस गर्म कर रही है. जहां एप्पल अपने डिज़ाइन और प्रोसेसर पावर को लेकर चर्चा में हैं, वहीं, सैमसंग इन फीचर्स को पहले से उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है.

