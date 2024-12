ETV Bharat / technology

Apple ने दिया नए साल का शानदार गिफ्ट, फर्स्ट वीकेंड पर फ्री मिलेगी Apple TV+ की स्ट्रीमिंग - APPLE TV PLUS FREE STREAMING OFFER

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: Apple TV+ जनवरी 2025 के पहले वीकेंड यानी 4 और 5 जनवरी, 2025 के दौरान स्ट्रीमिंग के लिए फ्री में उपलब्ध होगा. एप्पल ने बीते सोमवार यानी 30 दिसंबर 2024 को इस बात का ऐलान किया है. टेक कंपनी ने बताया कि इस स्पेशल वीकेंड प्रमोशन के दौरान, यूज़र्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के Apple Originals के शोज और मूवीज़ देख सकते हैं. यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब एप्पल ओरिजिनल की कई पॉपुलर कंटेंट सीरीज जैसे Severance Season 2, Mythic Quest और Prime Target, जनवरी 2025 में रिलीज़ होने वाली हैं.

एप्पल टीवी प्लस की फ्री स्ट्रीमिंग

इसका मतलब है कि यूज़र्स साल 2025 के पहले वीकेंड के दौरान मुफ्त में एप्पल टीवी प्लस के कंटेंट देख पाएंगे. इसके लिए यूज़र्स को कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं होगी. यूज़र्स को सिर्फ अपने एप्पल डिवाइस में एप्पल टीवी प्लस खोलना है और उसके बाद अपने पसंदीदा कंटेंट को देखना है.

इन दो दिनों के दौरान एप्पल यूज़र्स एप्पल ओरिजिनल के अवॉर्ड विनिंग वेब सीरीज, सीरियल, ग्राउंडब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, बच्चों का मनोरंजन, कॉमेडी आदि का एक्सेस पा सकते हैं. The Morning Show, Ted Lasso, Severance, Dark Matter, और For All Mankind जैसे कई शोज़ बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.