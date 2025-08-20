हैदराबाद: अगर आप आईफोन पसंद करते हैं, तो आपको अगले आईफोन सीरीज का इंतजार भी होगा. एप्पल कुछ ही हफ्तों के बाद आईफोन की नई सीरीज यानी iPhone 17 Series को लॉन्च करने वाली है. इस आईफोन सीरीज के बारे में एक नई और बड़ी ख़बर सामने आ रही है. इस ख़बर के मुताबिक, एप्पल पहली बार आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स के सभी यूनिट्स को भारत में ही मैन्यूफैक्चर यानी बना सकता है. यहां तक कि एप्पल के घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में भी भारत में बने हुए ही आईफोन 17 सीरीज के फोन्स बिकेंगे. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.
ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मूताबिक, एप्पल ने भारत में iPhone 17 को बनाने के लिए पांच फैक्ट्रियों को चुना है, जिनमें से कुछ फैक्ट्रियां तो हाल ही में शुरू हुई हैं. इनमें तमिलनाडु के होसुर में Tata Group का नया प्लांट और बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास Foxconn की नई फैक्ट्री शामिल हैं, जिसकी शुरुआत हाल ही में हुई है. भारत के इन दोनों प्लांट्स में अब आईफोन के मौजूदा यूनिट्स के साथ-साथ iPhone 17 के यूनिट्स को भी बनाया जाएगा.
भारत बनेगा आईफोन मैन्यूफैक्चरिंग हब
इस काम में टाटा ग्रुप की भागीदारी इस बात की ओर एक बड़ा इशारा करती है कि टाटा ग्रुप एप्पल का एक बड़ा खास पार्टनर बन सकता है. फिलहाल, टाटा ही एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है, जो iPhone 17 असेंबल कर रही है. हालांकि, अभी तक Foxconn कंपनी ही एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी रही है और फॉक्सन ने भी भारत के बेंगलुरु में अपना प्लांट खोल दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया.
Foxconn has started production of iPhone from devanahalli after completion of 1st phase.— uncle deng ( serious arc ) (@NBaidmehta) August 19, 2025
Spread over an area 13 million Sq.ft This is the largest facility of foxconn outside China
This plant will give
employment to more than 40,000 people.
Dormatories for accommodation of pic.twitter.com/tIO09xX9pR
इनके अलावा, 2023 में टाटा ने कर्नाटक में Wistron Corp का एप्पल प्रोडक्शन प्लांट खरीदा था और चेन्नई के पास Pegatron की फैक्ट्री में भी इसका कंट्रोलिंग स्टेक है. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय कंपनी टाटा अगले दो सालों में भारत में बनने वाले टोटल आईफोन्स का लगभग आधा हिस्सा खुद बना सकती है.
इसके अलावा भारत में आईफोन का निर्यात भी काफी तेजी से बढ़ा है. भारत में बने आईफोन्स अब सिर्फ भारतीय यूज़र्स के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी यूज़र्स के लिए भी निर्यात किए जाते हैं. यहां तक कि एप्पल के घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में भी भारत में बने आईफोन बिकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के पहले पांच महीनों में अमेरिका के स्मार्टफोन इम्पोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 36% हो गई है. वहीं, चीन की हिस्सेदारी 82% हुआ करती थी, जो अब भारत की वजह से घटकर 49% हो गई है.
ट्रंप का भारत पर टैरिफ अटैक
भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनालंड ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ 50% लगा दिया है. इससे पहले अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का भी ऐलान किया था. हालांकि, उसके कुछ ही दिनों के बाद फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स की छूट मिलने शुरू हो गई थी. अब 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद भी एप्पल ने भारत में ही आईफोन 17 के सभी यूनिट्स को बनाने का फैसला लिया है. अगर यह सच है तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भारत में बनने वाले एप्पल के आईफोन पर अमेरिकन टैरिफ लगता है या नहीं.