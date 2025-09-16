ETV Bharat / technology

iPad Pro से लेकर Apple TV तक, इन 10 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी में Apple

आने वाले कुछ महीनों में कई नए एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च करेगा एप्पल ( फोटो क्रेडिट: Apple )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 16, 2025 at 5:08 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज़ और iOS 26 Update को लॉन्च किया है. नई आईफोन सीरीज में कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था. इसके अलावा कंपनी ने Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 और AirPods Pro 3 को भी लॉन्च किया है. इसके अलावा आज ही कंपनी ने iPhone 11 सीरीज और उससे ऊपर वाली सीरीज के आईफोन्स के लिए नया iOS 26 अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को Liquid Glass UI यानी ट्रांसलूसेंट, ग्लास जैसा लुक देने वाला डिज़ाइन मिलेगा. अब ऐसी ख़बर आ रही है कि एप्पल जल्द ही अपने दस नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें iPad Pro, Vision Pro हेडसेट, iPhone 17e, M5 चिप के साथ MacBook Pro और MacBook Air समेत कई खास फीचर्स दिए जाएंगे. आइए हम आपको एप्पल के इन सभी संभावित अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल 2025 के आखिरी महीनों से लेकर 2026 की शुरुआत तक में करीब 10 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है. एप्पल के दस अपकमिंग प्रोडक्ट्स iPad Pro: रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल M5 चिप के साथ iPad Pro को लॉन्च कर सकता है. इस आईपैड को अक्टूबर में यानी अगले महीने ही लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है. इस आईपैड की खास बात होगी कि इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए दो फ्रंट कैमरे दिए जा सकते हैं, जिनमें से एक कैमरा पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप मोड के लिए होगा. Apple TV: इस लिस्ट में एप्पल टीवी का नाम भी शामिल है. एप्पल जल्द ही A17 Pro के साथ एप्पल टीवी को लॉन्च कर सकती है, जो यूज़र्स को तेज़ परफॉर्मेंस देगा. इसमें एक नया N1 वायरलेस चिप का इस्तेमाल किया जाएगा. यह Wi-Fi सपोर्ट, Apple Intelligence से लैस नए Siri समेत कई नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. एप्पल टीवी समेत कई प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की उम्मीद (फोटो क्रेडिट: Apple) HomePod mini: इस लिस्ट में HomePod mini का नाम भी शामिल है. इसमें नया S9 या उससे आगे का चिप दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें यूज़र्स को पहले से बेहतर साउंड क्वालिटी, Ultra Wideband चिप की दूसरी जनरेशन और लाल जैसे नए रंगों का विकल्प मिल सकता है.