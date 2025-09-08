ETV Bharat / technology

iPhone 17 लॉन्च के साथ Apple बंद करेगा iPhone 15 समेत 8 प्रोडक्ट्स: रिपोर्ट

एप्पल ने इस साल की शुरुआत में अपने पुराने iPhone SE को रिप्लेस करके नया iPhone 16e लॉन्च किया था, जो अब एंट्री-लेवल iPhone की जगह ले चुका है. अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह मॉडल एप्पल की लाइनअप में मौजूद रहेगा और हर साल अपडेट होगा यानी हर साल नए और अप्रेगेडेड वर्ज़न लॉन्च होंगे. इसका मतलब है कि अगले साल यानी 2026 में एप्पल iPhone 17e को भी लॉन्च कर सकता है.

हैदराबाद: iPhone के दिवाने हर साल सितंबर के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस महीने एप्पल अपने नई आईफोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस साल एप्पल अपने नए आईफोन सीरीज यानी iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है. इसके लिए कंपनी 9 सितंबर को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम “Awe Dropping” है. इस इवेंट में कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के साथ-साथ कई अन्य एप्पल प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकती है. अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अपने इन नए आईफोन्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के साथ-साथ अपने कुछ पुराने प्रोडक्ट्स को बंद भी कर सकती है, जिसमें iPhone 15 और iPhone 16 Pro भी शामिल होंगे. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

हालांकि, 9टू5 मैक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 Series के लॉन्च के साथ एप्पल अपने 8 पुराने प्रोडक्ट्स को रिटायर कर सकता है. इसका मतलब है कि एप्पल स्टोर से 8 पुराने प्रोडक्ट्स को हटा दिया जाएगा और फिर यूज़र्स उन प्रोडक्ट्स को एप्पल की ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स से नहीं खरीद पाएंगे. ये प्रोडक्ट्स Apple की ऑफिशियल साइट और स्टोर्स से ये गायब हो जाएंगे. हालांकि, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे थर्ड पार्टी रिटेलर्स इन 8 प्रोडक्ट्स को आने वाले कुछ समय तक बेचते रहेंगे. बंद होने वाले एप्पल प्रोडक्ट्स में iPhone 15, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 10, और AirPods Pro 2 भी शामिल हैं.

एप्पल के बंद होने वाले 8 प्रोडक्ट्स

बंद होने वाले मॉडल्स iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Apple Watch Series 10 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch SE 2 AirPods Pro 2

इस रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 16 के प्रो मॉडल्स को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन iPhone 16 और iPhone 16 Plus अभी लाइनअप में रहेंगे, लेकिन इनकी कीमतों में $100 (करीब 8 हजार रुपये) तक की कटौती की जा सकती है. iPhone 16 के प्रो मॉडल्स की जगह iPhone 17 के प्रो मॉडल्स यानी iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max आ जाएंगे. इसके अलावा Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2, Watch SE 2 और AirPods Pro 2 भी अब कंपनी की वेबसाइट से हटाए जा सकते हैं. इन प्रोडक्ट्स को बंद करने के बाद आईफोन्स की नई लाइनअप कुछ इस तरह की हो सकती है:

मॉडल संभावित शुरुआती कीमत iPhone 16e $599 iPhone 16 $699 iPhone 16 Plus $799 iPhone 17 $799 iPhone 17 Air $949 iPhone 17 Pro $1,049 iPhone 17 Pro Max $1,199

एप्पल की इस नए कदम के साथ एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर पर मौजूद सभी नए डिवाइस में Apple Intelligence का सपोर्ट मिलेगा. अब देखना होगा कि 9 सितंबर को एप्पल किन-किन नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है. आप इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए एप्पल के सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं.