iOS 26 हुआ लॉन्च, इन iPhones में मिलेगा अपडेट, जानें डाउनलोड करने का तरीका और नए फीचर्स

iOS 26 अपडेट आपको iPhone की Settings में जाकर Software Update सेक्शन में मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को Apple ने आईफोन की नई लाइनअप यानी iPhone 17 Series को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट iOS 26 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट कर दिया है, जो अब iPhone 11 और उससे ऊपर के मॉडल्स में उपलब्ध है. इस बार कंपनी ने सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि पूरे इंटरफेस को नया रूप दिया है. WWDC 2025 में पेश किया गया Liquid Glass UI अब iPhone को एक ट्रांसलूसेंट, ग्लास जैसा लुक देता है, जो visionOS से इंस्पायर्ड है.

iOS 26 अपडेट के खास फीचर्स

इस अपडेट में Apple Intelligence का भी बड़ा रोल है. Messages, FaceTime और Phone ऐप्स में अब ऑन-डिवाइस लाइव ट्रांसलेशन मिलेगा, वो भी बिना इंटरनेट के. शुरुआत में ये फीचर 9 भाषाओं में सपोर्ट करेगा, जिसमें इंग्लिश (US और UK), स्पैनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और कोरियन शामिल हैं.

एक और नया फीचर Visual Intelligence है, जिसमें ‘highlight to search’ का ऑप्शन आता है. यूजर किसी वेबसाइट या स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को हाइलाइट करके उसका सार पढ़ सकते हैं या सीधे कैलेंडर में इवेंट जोड़ सकते हैं. ये फीचर Android के Circle to Search जैसा है, लेकिन एप्पल ने इन्हें अपने स्टाइल में पेश किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि iOS 26 अपडेट किन-किन आईफोन्स में आ रहा है:

मॉडल्स वेरिएंट्स iPhone 17 सीरीज iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone 16 सीरीज iPhone 16 iPhone 16e iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 सीरीज iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 14 सीरीज iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 सीरीज iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 सीरीज iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 सीरीज iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE सीरीज iPhone SE (2nd Generation)

अगर आपके पास ऊपर दिख रही इस लिस्ट में मौजूद आईफोन्स में से कोई सा भी आईफोन है तो आप एप्पल के नए और लेटेस्ट अपडेट का इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, उसके लिए आपको अपने आईफोन में इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करना होगा और उसके लिए आप नीचे दिए गए इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.

पहला तरीका: OTA (Over the Air) से अपडेट करें

स्टेप 1: Settings में जाएं

स्टेप 2: General पर टैप करें

स्टेप 3: Software Update को सिलेक्ट करें