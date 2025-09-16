ETV Bharat / technology

iOS 26 हुआ लॉन्च, इन iPhones में मिलेगा अपडेट, जानें डाउनलोड करने का तरीका और नए फीचर्स

Apple का iOS 26 अपडेट Liquid Glass UI, ऑफ़लाइन लाइव ट्रांसलेशन और स्मार्ट विज़ुअल टूल्स के साथ आपके iPhone को और ज़्यादा स्मार्ट बनाता है.

The iOS 26 update can be found under the Software Update in Settings.
iOS 26 अपडेट आपको iPhone की Settings में जाकर Software Update सेक्शन में मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को Apple ने आईफोन की नई लाइनअप यानी iPhone 17 Series को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट iOS 26 अपडेट को ग्लोबली रोलआउट कर दिया है, जो अब iPhone 11 और उससे ऊपर के मॉडल्स में उपलब्ध है. इस बार कंपनी ने सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि पूरे इंटरफेस को नया रूप दिया है. WWDC 2025 में पेश किया गया Liquid Glass UI अब iPhone को एक ट्रांसलूसेंट, ग्लास जैसा लुक देता है, जो visionOS से इंस्पायर्ड है.

iOS 26 अपडेट के खास फीचर्स

इस अपडेट में Apple Intelligence का भी बड़ा रोल है. Messages, FaceTime और Phone ऐप्स में अब ऑन-डिवाइस लाइव ट्रांसलेशन मिलेगा, वो भी बिना इंटरनेट के. शुरुआत में ये फीचर 9 भाषाओं में सपोर्ट करेगा, जिसमें इंग्लिश (US और UK), स्पैनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और कोरियन शामिल हैं.

एक और नया फीचर Visual Intelligence है, जिसमें ‘highlight to search’ का ऑप्शन आता है. यूजर किसी वेबसाइट या स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को हाइलाइट करके उसका सार पढ़ सकते हैं या सीधे कैलेंडर में इवेंट जोड़ सकते हैं. ये फीचर Android के Circle to Search जैसा है, लेकिन एप्पल ने इन्हें अपने स्टाइल में पेश किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि iOS 26 अपडेट किन-किन आईफोन्स में आ रहा है:

मॉडल्सवेरिएंट्स
iPhone 17 सीरीजiPhone 17
iPhone 17 Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 सीरीजiPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 सीरीजiPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 सीरीजiPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 सीरीजiPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 सीरीजiPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 सीरीजiPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE सीरीजiPhone SE (2nd Generation)

अगर आपके पास ऊपर दिख रही इस लिस्ट में मौजूद आईफोन्स में से कोई सा भी आईफोन है तो आप एप्पल के नए और लेटेस्ट अपडेट का इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, उसके लिए आपको अपने आईफोन में इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करना होगा और उसके लिए आप नीचे दिए गए इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.

पहला तरीका: OTA (Over the Air) से अपडेट करें

स्टेप 1: Settings में जाएं

स्टेप 2: General पर टैप करें

स्टेप 3: Software Update को सिलेक्ट करें

स्टेप 4: iOS 26 अपडेट को चुनें और Update Now पर टैप करें

स्टेप 5: डाउनलोड पूरा होने के बाद Install पर टैप करें

दूसरा तरीका: iTunes से मैनुअली इंस्टॉल करें

स्टेप 1: Mac या PC पर iTunes ऐप लॉन्च करें

स्टेप 2: iPhone को USB या Wi-Fi से कनेक्ट करें

स्टेप 3: iTunes में ऊपर बाएं ‘iPhone’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप 4: Summary टैब पर जाएं

स्टेप 5: Check for Update पर क्लिक करें

स्टेप 6: अपडेट मिलने पर Download और फिर Update पर क्लिक करें

स्टेप 7: Terms & Conditions को एक्सेप्ट करें और इंस्टॉलेशन शुरू करें

इन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आईफोन में लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद Liquid Glass UI और एआई-बेस्ट लाइव फीचर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे.

