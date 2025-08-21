हैदराबाद: एप्पल ने गुरुवार को भारत में अपना तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी. एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपने रिटेल यानी ऑफलाइन स्टोर्स खोल दिए हैं और अब कंपनी बेंगलुरु में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. यह स्टोर बेंगलुरु के Phoenix Mall में स्थित होगा. इस नए स्टोर का नाम Apple Hebbal रखा गया है. इस स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर, मंगलवार की दोपहर 1 बजे होगा.

भारत में एप्पल के तीसरे स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025 को होने वाला है. इसका मतलब है कि एप्पल का नया स्टोर एप्पल की नई आईफोन सीरीज यानी iPhone 17 Series के लॉन्च से ठीक पहले होगा. इससे ग्राहकों को ऑफलाइन स्टोर्स में जाकर नए आईफोन्स खरीदने का मौका मिलेगा.

तीसरे एप्पल स्टोर का डिजाइन

21 अगस्त यानी आज एप्पल ने Apple Hebbal स्टोर की बैरिकेड डिज़ाइन का खुलासा किया. इसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित रंग-बिरंगे पंखों की कलाकृति को दिखाया गया. एप्पल ने इसे भारत में अपने तीसरे स्टोर के जश्न के रूप में पेश किया है. बेंगलुरु में खुलने वाले भारत के इस तीसरे एप्पल स्टोर में Apple Specialists, Creatives, Geniuses और बिज़नेस टीम्स मौजूद होंगी, जो ग्राहकों को पर्सनल सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट देंगी. इसके अलावा इस स्टोर में "Today at Apple" नाम की फ्री सेशन्स भी होंगी, जिनमें आर्ट, स्टोरीटेलिंग, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों पर Apple Experts से सीखने का मौका मिलेगा.

आपको बता दें कि भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा में खुला था, जिसका नाम Apple BKC है. यह Jio World Drive Mall में स्थित है. उसके बाद भारत में एप्पल का दूसरा स्टोर दिल्ली के साकेत में स्थित Select Citywalk Mall में खुला था. इन सभी स्टोर्स में ग्राहकों को iPhone, Mac, Apple Watch जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करने, खरीदने और सर्विस लेने की सुविधा मिलती है. इसके साथ-साथ ग्राहक इन स्टोर्स से ट्रेड-इन और सेटअप सपोर्ट भी ले सकते हैं.