ETV Bharat / technology

2 सितंबर को भारत में खुलेगा तीसरा Apple Store, दिल्ली-मुंबई के बाद अब बेंगलुरु की बारी - APPLE INDIA RETAIL STORE

एप्पल भारत में अपने ऑफलाइन स्टोर्स की संख्या बढ़ाते जा रही है. दिल्ली, मुंबई के बाद कंपनी अब तीसरा स्टोर भी खोलने वाली है.

Representational image of Apple Central World in Thailand
थाईलैंड में एप्पल सेंट्रल वर्ल्ड की रिप्रजेंटेशनल इमेज (फोटो क्रेडिट: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: एप्पल ने गुरुवार को भारत में अपना तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी. एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपने रिटेल यानी ऑफलाइन स्टोर्स खोल दिए हैं और अब कंपनी बेंगलुरु में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. यह स्टोर बेंगलुरु के Phoenix Mall में स्थित होगा. इस नए स्टोर का नाम Apple Hebbal रखा गया है. इस स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर, मंगलवार की दोपहर 1 बजे होगा.

भारत में एप्पल के तीसरे स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025 को होने वाला है. इसका मतलब है कि एप्पल का नया स्टोर एप्पल की नई आईफोन सीरीज यानी iPhone 17 Series के लॉन्च से ठीक पहले होगा. इससे ग्राहकों को ऑफलाइन स्टोर्स में जाकर नए आईफोन्स खरीदने का मौका मिलेगा.

तीसरे एप्पल स्टोर का डिजाइन

21 अगस्त यानी आज एप्पल ने Apple Hebbal स्टोर की बैरिकेड डिज़ाइन का खुलासा किया. इसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित रंग-बिरंगे पंखों की कलाकृति को दिखाया गया. एप्पल ने इसे भारत में अपने तीसरे स्टोर के जश्न के रूप में पेश किया है. बेंगलुरु में खुलने वाले भारत के इस तीसरे एप्पल स्टोर में Apple Specialists, Creatives, Geniuses और बिज़नेस टीम्स मौजूद होंगी, जो ग्राहकों को पर्सनल सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट देंगी. इसके अलावा इस स्टोर में "Today at Apple" नाम की फ्री सेशन्स भी होंगी, जिनमें आर्ट, स्टोरीटेलिंग, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों पर Apple Experts से सीखने का मौका मिलेगा.

आपको बता दें कि भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा में खुला था, जिसका नाम Apple BKC है. यह Jio World Drive Mall में स्थित है. उसके बाद भारत में एप्पल का दूसरा स्टोर दिल्ली के साकेत में स्थित Select Citywalk Mall में खुला था. इन सभी स्टोर्स में ग्राहकों को iPhone, Mac, Apple Watch जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करने, खरीदने और सर्विस लेने की सुविधा मिलती है. इसके साथ-साथ ग्राहक इन स्टोर्स से ट्रेड-इन और सेटअप सपोर्ट भी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Apple पहली बार भारत में बनाएगा iPhone 17 के सभी मॉडल्स, अमेरिका के लिए भी यहीं से होगी सप्लाई!

हैदराबाद: एप्पल ने गुरुवार को भारत में अपना तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी. एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपने रिटेल यानी ऑफलाइन स्टोर्स खोल दिए हैं और अब कंपनी बेंगलुरु में अपना तीसरा रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. यह स्टोर बेंगलुरु के Phoenix Mall में स्थित होगा. इस नए स्टोर का नाम Apple Hebbal रखा गया है. इस स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर, मंगलवार की दोपहर 1 बजे होगा.

भारत में एप्पल के तीसरे स्टोर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025 को होने वाला है. इसका मतलब है कि एप्पल का नया स्टोर एप्पल की नई आईफोन सीरीज यानी iPhone 17 Series के लॉन्च से ठीक पहले होगा. इससे ग्राहकों को ऑफलाइन स्टोर्स में जाकर नए आईफोन्स खरीदने का मौका मिलेगा.

तीसरे एप्पल स्टोर का डिजाइन

21 अगस्त यानी आज एप्पल ने Apple Hebbal स्टोर की बैरिकेड डिज़ाइन का खुलासा किया. इसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित रंग-बिरंगे पंखों की कलाकृति को दिखाया गया. एप्पल ने इसे भारत में अपने तीसरे स्टोर के जश्न के रूप में पेश किया है. बेंगलुरु में खुलने वाले भारत के इस तीसरे एप्पल स्टोर में Apple Specialists, Creatives, Geniuses और बिज़नेस टीम्स मौजूद होंगी, जो ग्राहकों को पर्सनल सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट देंगी. इसके अलावा इस स्टोर में "Today at Apple" नाम की फ्री सेशन्स भी होंगी, जिनमें आर्ट, स्टोरीटेलिंग, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों पर Apple Experts से सीखने का मौका मिलेगा.

आपको बता दें कि भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा में खुला था, जिसका नाम Apple BKC है. यह Jio World Drive Mall में स्थित है. उसके बाद भारत में एप्पल का दूसरा स्टोर दिल्ली के साकेत में स्थित Select Citywalk Mall में खुला था. इन सभी स्टोर्स में ग्राहकों को iPhone, Mac, Apple Watch जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करने, खरीदने और सर्विस लेने की सुविधा मिलती है. इसके साथ-साथ ग्राहक इन स्टोर्स से ट्रेड-इन और सेटअप सपोर्ट भी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Apple पहली बार भारत में बनाएगा iPhone 17 के सभी मॉडल्स, अमेरिका के लिए भी यहीं से होगी सप्लाई!

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE STOREAPPLE HEBBAL STOREAPPLE STORE PHOENIX MALL BENGALURUAPPLE STORE OPENING SEPTEMBER 2APPLE INDIA RETAIL STORE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.