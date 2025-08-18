ETV Bharat / technology

सस्ता मैकबुक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा Apple, iPhone 16 Pro की चिप से होगा लैस - LOW COST MACBOOK

एप्पल छात्रों के लिए एक सस्ता मैकबुक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. आइए हम आपको इसकी संभावित कीमत बताते हैं.

This Macbook features Apple M4 chip
यह मैकबुक Apple M4 chip के साथ आता है. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: एप्पल के लैपटॉप्स को मैकबुक बोला जाता है. मैकबुक की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ज्यादातर आम यूज़र्स मैकबुक नहीं खरीद पाते हैं. खासतौर पर छात्रों के लिए मैकबुक खरीदना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है. अब एप्पल इस परेशानी को दूर करने की प्लानिंग कर रही है.

DigiTimes की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल एक सस्ता मैकबुक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसकी कीमत 61,000 रुपये (699 डॉलर) होगी. हालांकि, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसी मैकबुक को करीब 52,000 यानी 599 डॉलर में खरीद सकते हैं. अगर एप्पल इस सस्ते मैकबुक को लॉन्च करता है, तो ऐसा पहली बार होगा कि एप्पल एक लाख रुपये से कम कीमत में मैकबुक लॉन्च करेगा.

एप्पल के सस्ते मैकबुक में क्या-क्या होगा

एप्पल के सस्ते मैकबुक में 12.9 इंच की स्क्रीन होगी, जो कि M4 Chip वाले मैकबुक की स्क्रीन साइज की तुलना में थोड़ी छोटी होगी. इस मैकबुक की कीमत को कम करने के लिए सबसे बड़ा बदलाव इसकी चिपसेट में किया गया है. एप्पल अपने इस सस्ते और अपकमिंग मैकबुक में A18 Pro चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि iPhone 16 Pro में भी इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा एप्पल के इस मैकबुक में यूज़र्स को एप्पल इंटेलीजेंस (Apple Intelligence) का सपोर्ट भी मिलेदा. इस मैकबुक में यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरा macOS सपोर्ट और फीचर मिलेगा. इसमें यूज़र्स को iPad जैसा सीमित फीचर नहीं मिलेगा.

मार्केट में कब आएगा सस्ता मैकबुक

रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल अपने इस सस्ते मैकबुक का प्रोडक्शन अगले महीने शुरू कर सकता है, जो इस साल के अंत तक खत्म भी हो सकता है. इसका मतलब है कि इस मैकबुक को 2025 के अंत तक में लॉन्च किया जा सकता है. इस मैकबुक को चार रंगों में उपलब्ध कराया जाएगा - नीला, गुलाबी, सिल्वर और पीला. इसके रंग पुराने iBook G3 की याद दिलाते हैं, जो मज़ेदार और कैंडी जैसे रंगों में आता था.

Apple विश्लेषक मिंग-ची कूओ पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी विकासशील देशों के लिए एक बजट MacBook पर काम कर रही है.एप्पल पिछले काफी वक्त से सस्ते मैकबुक को लॉन्च करने का विचार कर रहा था, लेकिन कंपनी को डर था कि सस्ते मैकबुक को लॉन्च करने पर iPad की बिक्री पर असर पड़ सकता है. हालांकि, अक्टूबर 2025 में Windows 10 का सपोर्ट खत्म हो रहा है. इस कारण बहुत सारे लोगों को नए लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी और इसी टाइम का फायदा उठाकर एप्पल अपना सस्ता मैकबुक लॉन्च कर सकता है और उससे फायदा उठा सकता है. हालांकि, फिर भी एप्पल का सस्ता मैकबुक आईपैड और MacBook Air की बिक्री को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां ग्राहकों को पूरा macOS चलाने वाला एक सस्ता मैकबुक खरीदने का विकल्प मिलेगा.

