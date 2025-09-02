हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को एप्पल अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है, जिसमें कंपनी iPhone 17 के साथ-साथ iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च कर सकती है. एप्पल ने अपने इस नई आईफोन लाइनअप को लॉन्च करने से ठीक पहले iPhone 8 Plus को अपनी "विंटेज लिस्ट" में डाल दिया है. इसका मतलब है कि अब एप्पल ने इस फोन को आधिकारिक तौर पर पुराना नाम लिया है, लेकिन यह फोन अभी तक obsolete नहीं हुआ है. इसे obsolete होने में थोड़ा टाइम बाकी है.

iPhone 8 Plus हुआ रिटायर

iPhone 8 Plus को साल 2017 में लॉन्च किया गया था. उसके बाद साल 2020 में जब एप्पल ने iPhone SE (2nd Gen) को लॉन्च किया था, जब iPhone 8 Plus को बंद कर दी थी. अब इस फोन की उम्र 7 साल से ऊपर की हो चुकी है. ऐसे में एप्पल इसे अप्रचलित (obsolete) की कैटेगिरी में भी दाल सकता है, लेकिन कंपनी उसने अपने इस फोन को पुराने (Vintage) फोन की कैटेगिरी में डाल दिया है. आपको बता दें कि आमतौर पर विंटेज की कैटेगिरी में उन फोन्स को रखा जाता है, जिनकी बिक्री बंद हो जाती है.

iPhone 8 Plus को विंटेज घोषित करने का मतलब है कि यूज़र्स को इस फोन की कुछ बेसिक सर्विसेज़ अभी भी मिल सकती है, लेकिन रिपेयर जैसे काम करवाने में दिक्कतें आ सकती है. एप्पल ने सिर्फ अपने इस आईफोन को ही नहीं बल्कि कई मैकबुक मॉडल्स को भी अप्रचलित यानी obsolete घोषित कर दिया है. इनमें नीचे लिखे मैकबुक्स शामिल हैं:

11-inch MacBook Air (2015)

13-inch MacBook Pro with 4 Thunderbolt 3 ports (2017)

15-inch MacBook Pro (2017)

इसका मतलब है कि अब इन मैकबुक्स के लिए कोई ऑफिशियल रिपेयरिंग सर्विस नहीं मिलेगी. हालांकि, इन मैकबुक्स की कुछ यूनिट्स को सिर्फ बैटरी सर्विस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उन यूनिट्स की आखिरी सेल डेट पिछले 10 साल के अंदर ही होनी अनिवार्य है.