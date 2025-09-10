Apple ने लॉन्च की Watch Series 11, Ultra 3 और SE 3, अब मिलेगी 5G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी
Apple की नई स्मार्टवॉच सीरीज़ में अब हेल्थ ट्रैकिंग, सैटेलाइट SOS और Workout Buddy जैसे फीचर्स मिलेंगे. आइए इनकी कीमत जानते हैं.
Published : September 10, 2025 at 7:58 AM IST
हैदराबाद: हैदराबाद: एप्पल ने अपने एनुअल इवेंट Apple Event 2025 में नई आईफोन 17 सीरीज के साथ स्मार्टवॉच की नई सीरीज भी लॉन्च की है. इनमें Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, और Apple Watch SE 3 शामिल हैं. इन तीनों नए स्मार्टवॉच में बहुत सारे नए फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इन सभी को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इनकी बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी. आइए हम आपको एप्पल की नई स्मार्टवॉच सीरीज के बारे में बताते हैं.
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 में नया WatchOS 26 दिया गया है, जिसमें Liquid Glass डिज़ाइन और हेल्थ से जुड़ी कई नई सुविधाएँ शामिल हैं. इसमें Smart Stack hints, इशारों से कंट्रोल, Live Translation, AirPods के साथ Workout Buddy, और ECG के साथ हाई ब्लड प्रेशर व अनियमित हार्ट रिदम की नोटिफिकेशन मिलती है.
- नया Sleep Score फीचर यूज़र की नींद को ट्रैक करता है और सोते समय हार्ट रेट, कलाई का तापमान, ब्लड ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी रेट जैसे हेल्थ मेट्रिक्स को मापता है.
- यह घड़ी 100% रिसाइकल्ड टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनी है और अब तक की सबसे पतली डिज़ाइन में आई है.
- बैटरी लाइफ 24 घंटे तक की है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
- Apple का दावा है कि यह दो गुना ज्यादा स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है, जिसमें सिरेमिक कोटिंग और Ion-X ग्लास की मजबूती शामिल है.
- कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है. अब यह 5G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करती है, जो पहले की 4G LTE से एक बड़ा अपग्रेड है.
कीमत: भारत में ₹46,900 से शुरू होती है, जबकि अमेरिका में $399 से शुरू होती है.
रंग: Jet Black, Silver, Rose Gold और नया Space Grey
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 42 घंटे की बैटरी लाइफ (Low Power Mode में 72 घंटे तक). इसमें अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जो 1Hz Always-On रिफ्रेश रेट के साथ आती है.
- LTPO3 और वाइड-एंगल OLED टेक्नोलॉजी से लैस स्क्रीन कम पावर खपत करती है और 24% पतली बॉर्डर देती है.
- Satellite कनेक्टिविटी के ज़रिए यूज़र ऑफ-ग्रिड रहते हुए Emergency SOS भेज सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं.
- 5G सपोर्ट और "सबसे सटीक GPS" का दावा इसे एक स्पोर्ट वॉच के रूप में और भी बेहतर बनाता है.
- हेल्थ फीचर्स में Sleep Score, Hypertension और हार्ट रिदम नोटिफिकेशन, ECG, Blood Oxygen, Sleep Apnea नोटिफिकेशन आदि शामिल हैं.
- नया Workout Buddy फीचर Apple Intelligence द्वारा पावर्ड है, जो यूज़र के फिटनेस डेटा के आधार पर पर्सनलाइज्ड मोटिवेशन देता है.
- यह घड़ी खासतौर पर रनिंग, साइकलिंग, स्विमिंग, हाइकिंग, डाइविंग और गोल्फ जैसे खेलों के लिए डिज़ाइन की गई है.
- WatchOS 26 के साथ Liquid Glass डिज़ाइन, Smart Stack hints और Live Translation जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
कीमत: भारत में कीमत ₹89,900 से शुरू जबकि अमेरिका में कीमत $799 से शुरू होती है.
रंग: Natural और Black Titanium, नए बैंड कलेक्शन के साथ
Apple Watch SE 3
- Apple Watch SE 3 में नया S10 चिप दिया गया है, जो पहले से बेहतर हेल्थ फीचर्स प्रदान करता है.
- Sleep Score, Sleep Apnea नोटिफिकेशन, Wrist Temperature सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं.
- Always-On डिस्प्ले, डबल-टैप और कलाई घुमाने वाले इशारे, ऑन-डिवाइस Siri और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
- 5G सेलुलर कनेक्टिविटी भी इसमें मौजूद है.
- WatchOS 26 के साथ इसमें Liquid Glass डिज़ाइन और नया Workout Buddy फीचर भी मिलता है.
- पहले से मौजूद फीचर्स जैसे हार्ट हेल्थ नोटिफिकेशन, Cycle Tracking, कार्डियो फिटनेस, Fall Detection, Crash Detection, Emergency SOS और Check In भी इसमें शामिल हैं.
कीमत: भारत में कीमत ₹25,900 से शुरू जबकि अमेरिका में कीमत $249 से शुरू होती है.
रंग: Midnight और Starlight (एल्युमिनियम केस)