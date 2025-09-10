ETV Bharat / technology

Apple ने लॉन्च की Watch Series 11, Ultra 3 और SE 3, अब मिलेगी 5G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी

हैदराबाद: हैदराबाद: एप्पल ने अपने एनुअल इवेंट Apple Event 2025 में नई आईफोन 17 सीरीज के साथ स्मार्टवॉच की नई सीरीज भी लॉन्च की है. इनमें Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, और Apple Watch SE 3 शामिल हैं. इन तीनों नए स्मार्टवॉच में बहुत सारे नए फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इन सभी को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इनकी बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी. आइए हम आपको एप्पल की नई स्मार्टवॉच सीरीज के बारे में बताते हैं.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 में नया WatchOS 26 दिया गया है, जिसमें Liquid Glass डिज़ाइन और हेल्थ से जुड़ी कई नई सुविधाएँ शामिल हैं. इसमें Smart Stack hints, इशारों से कंट्रोल, Live Translation, AirPods के साथ Workout Buddy, और ECG के साथ हाई ब्लड प्रेशर व अनियमित हार्ट रिदम की नोटिफिकेशन मिलती है.

नया Sleep Score फीचर यूज़र की नींद को ट्रैक करता है और सोते समय हार्ट रेट, कलाई का तापमान, ब्लड ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी रेट जैसे हेल्थ मेट्रिक्स को मापता है.

यह घड़ी 100% रिसाइकल्ड टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनी है और अब तक की सबसे पतली डिज़ाइन में आई है.

बैटरी लाइफ 24 घंटे तक की है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Apple का दावा है कि यह दो गुना ज्यादा स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है, जिसमें सिरेमिक कोटिंग और Ion-X ग्लास की मजबूती शामिल है.

कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है. अब यह 5G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करती है, जो पहले की 4G LTE से एक बड़ा अपग्रेड है.

कीमत: भारत में ₹46,900 से शुरू होती है, जबकि अमेरिका में $399 से शुरू होती है.

रंग: Jet Black, Silver, Rose Gold और नया Space Grey