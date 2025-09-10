iPhone 17 लॉन्च के साथ Apple ने बंद किए iPhone 16 Pro, iPhone 15 समेत 8 प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट
एप्पल ने iPhone 17 Series लॉन्च के बाद iPhone 16 Pro और iPhone 15 समेत कई पुराने मॉडल्स को बंद कर दिया है.
Published : September 10, 2025 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: एप्पल ने आज iPhone 17 Series को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में एप्पल ने चार नए आईफोन्स, एप्पल स्मार्टवॉच सीरीज और एयरपॉड्स लॉन्च किए हैं. इनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 हैं. एप्पल ने अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद कई पुराने प्रोडक्ट्स को बंद भी कर दिया है, यानी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर से हटा दिया है. इस लिस्ट में iPhone 15, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max के साथ-साथ एप्पल की पुरानी स्मार्टवॉच भी शामिल हैं. आइए हम आपको उन डिवाइस की लिस्ट दिखाते हैं, जिन्हें अब एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है.
एप्पल ने iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को बंद कर दिया है. इसके अलावा एप्पल ने Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2 और AirPods Pro 2 को अपनी वेबसाइट और स्टोर से हटा दिया हैं. इसका मतलब है कि अब आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट्स को एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट या एप्पल स्टोर से नहीं खरीद पाएंगे. हालांकि, आप इन्हें कुछ वक्त तक थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल जैसे अन्य प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे. हालांकि, ये भी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.
8 प्रोडक्ट्स को किया बंद
1. iPhone 15
2. iPhone 15 Plus
3. iPhone 16 Pro
4. iPhone 16 Pro Max
5. Apple Watch SE 2
6. Apple Watch Series 10
7. Apple Watch Ultra 2
8. AirPods Pro 2
iPhones की नई लाइनअप
अब एप्पल की वेबसाइट पर आईफोन्स की एकदम नई लाइनअप आ गई है, जिसमें लेटेस्ट आईफोन सीरीज के फोन्स के साथ कुछ पुराने आईफोन्स भी शामिल हैं. आइए हम आपको नई लाइनअप की पूरी लिस्ट दिखाते हैं.
1. iPhone 17
2. iPhone 17 Air
3. iPhone 17 Pro
4. iPhone 17 Pro Max
5. iPhone 16
6. iPhone 16 Plus
7. iPhone 16e
iPhone 16 की कीमत में हुई भारी कटौती
एप्पल ने अपनी वेबसाइट से कई पुराने प्रोडक्ट्स को तो हटा ही दिया लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को नहीं हटाया है, उनके दाम भी कम करने शुरू कर दिए हैं. एप्पल ने iPhone 16 की शुरुआती कीमत को 10,000 रुपये कम कर दिया है और अब वो 69,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस कीमत में 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. कंपनी ने ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत भी कम की है. iPhone 16 Plus के 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत कम होकर 79,990 रुपये हो गई है, जबकि 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 89,990 रुपये हो गई है.
बहरहाल, आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपये है, जिसमें इसका बेस मॉडल मिलता है और वो 256GB स्टोरेज के साथ आता है. iPhone 17 Air की कीमत 1,19,000 रुपये, iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. नई आईफोन सीरीज के सभी मॉडल्स के सभी वेरिएंट्स की कीमत कुछ इस प्रकार हैं:
|मॉडल
|स्टोरेज
|कीमत (भारतीय रुपये में)
|iPhone 17
|256GB
|₹82,900
|512GB
|₹1,02,900
|iPhone Air
|256GB
|₹1,19,900
|512GB
|₹1,39,900
|1TB
|₹1,59,900
|iPhone 17 Pro
|256GB
|₹1,34,900
|512GB
|₹1,54,900
|1TB
|₹1,74,900
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|₹1,49,900
|512GB
|₹1,69,900
|1TB
|₹1,89,900
|2TB
|₹2,29,900