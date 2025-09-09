ETV Bharat / technology

iPhone 17 Series आज होगी लॉन्च: डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक, जानें क्या कुछ होगा नया

iPhone 17 सीरीज के डिस्प्ले में काफी बदलाव किया जा सकता है. ( फोटो क्रेडिट: X/Apple Hub )

आपको बता दें कि अभी तक iPhones थर्ड-पार्टी चार्जर्स के साथ अधिकतम 15W वायरलेस चार्जिंग तक सीमित हैं, लेकिन Qi 2.2 स्टैंडर्ड 25W तक की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है. इससे नए आईफोन्स को यूज़र्स थर्ड पार्टी चार्जर्स से भी पहले की तुलना में अधिक तेजी से चार्ज कर पाएंगे.

नए आईफोन्स सीरीज के सभी मॉडल्स में बैटरी को आसानी से हटाने वाला नया एडहेसिव दिया जा सकता है, इससे बैटरी रिप्लेसमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी. iPhone 17 मॉडल्स में 25W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जो उन थर्ड-पार्टी चार्जर्स के साथ काम करेगा जो नए Qi 2.2 वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं.

एप्पल कई देशों में अपने नए आईफोन्स से फिज़िकल सिम स्लॉट हटाने की प्लानिंग कर रहा है. वहीं, iPhone 17 Air में पतली बॉडी होने के कारण शायद SIM tray नहीं होगी.

iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडल्स में एप्पल का पहला Wi-Fi 7 सपोर्ट वाला कस्टम चिप दिया जा सकता है. इससे यूज़र्स को 40Gb/s तक की बेहतर स्पीड, कम लेटेंसी और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी दी जा सकती है. एप्पल के सभी नए मॉडल्स में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.3 मॉडल्स दिए जा सकते हैं.

iPhone 17 सीरीज़ में TSMC की 2nm चिप नहीं बल्कि एक नया A19 चिप दिया जा सकता है, जो 3nm (3NP प्रोसेस) पर बेस्ड होगा. iPhone 17 में स्टैंडर्ड A19 चिप दिया जा सकता है, जबकि iPhone 17 Air में A19 या A19 Pro का हल्का वर्जन भी दिया जा सकता है. iPhone 17 Pro और Pro Max में A19 Pro चिप दिए जाने की उम्मीद है. प्रोसेसर के लिए इन चिपसेट्स के साथ iPhone 17 में 8GB RAM दिया जा सकता है, जबकि बाकी के तीनों नए आईफोन मॉडल्स में 12GB RAM दिया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 Air में Apple का खुद का डिज़ाइन किया हुआ 5G मॉडेम दिया जा सकता है. यह मॉडेम mmWave को सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ sub-6GHz बैंड पर काम करेगा. वहीं, अन्य मॉडल्स में Qualcomm मॉडेम को ही कंटीन्यू किया जा सकता है.

आइए अब हम आपको थोड़ी डिटेल्स में बताते हैं कि आज रात में लॉन्च होने वाले आईफोन की नई सीरीज में क्या-क्या खास बदलाव किए जा सकते हैं.

इस साल कंपनी अपने पुराने "Plus" मॉडल को बंद करने जा रही है, क्योंकि वो ग्राहकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा है. एप्पल आईफोन की लाइनअप से इस पुराने मॉडल को बंद करके नए मॉडल को लेकर आ रही है, जिसका नाम iPhone 17 "Air" होगा. हालांकि, आईफोन का नया "Air" मॉडल सीधा "Plus" मॉडल की जगह नहीं लेगा. एयर मॉडल आईफोन यूज़र्स के लिए पूरी तरह एक नया ऑप्शन होगा. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 17 "Air" एप्पल का सबसे स्लिम फोन होगा और इसकी थिकनेस 5.5mm जबकि स्क्रीन साइज़ 6.6 इंच होगी. यह फोन iPhone 17 से महंगा लेकिन प्रो और मैक्स मॉडल से सस्ता हो सकता है.

हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 यानी आज एप्पल इवेंट का आयोजन होगा. इस इवेंट का नाम "Awe Dropping" है. यह भारतीय समयानुसार रात 10:30 IST बजे से शुरू होगा. इस इवेंट में एप्पल अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया जा सकता है. एप्पल ने इस साल आईफोन की नई सीरीज के साथ आईफोन्स के डिजाइन और लाइनअप में बदलाव भी किए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल 2017 के iPhone X के बाद सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है.

डिजाइन में बदलाव होने की उम्मीद

आईफोन 17 सीरीज के साथ एप्पल कंपनी डिज़ाइन में बड़ा बदलाव कर सकती है. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि आईफोन 17 सीरीज में 4 आईफोन्स लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी अपने पुराने प्लस मॉडल को हटा रही है, क्योंकि उसकी बिक्री में कमी देखने को मिल रही थी. दूसरी तरफ, कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करके यूज़र्स को स्लिम आईफोन का एक नया ऑप्शन दे रही है.

iPhone 17 सीरीज के बेस मॉडल यानी iPhone 17 के डिज़ाइन में कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. iPhone 17 का डिज़ाइन iPhone 16 जैसा ही रह सकता है, लेकिन डिस्प्ले साइज़ बढ़ सकती है. iPhone 17 का डिस्प्ले साइज़ 6.3 इंच हो सकता है, जबकि iPhone 16 का डिस्प्ले साइज़ 6.1 इंच था. वहीं, iPhone 16 Pro में 6.3 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि अब आईफोन के बेस मॉडल यानी आईफोन 17 में ही मिल सकती है. हालांकि, एप्पल iPhone 17 Pro को भी 6.3 इंच की स्क्रीन के साथ ही लॉन्च कर सकता है, लेकिन iPhone 17 Air में 6.6 इंच और iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है.

कैमरा डिज़ाइन की बात करें तो iPhone 17 सीरीज का कैमरा डिज़ाइन आईफोन 16 के जैसा ही हो सकता है. इसके पिछले हिस्से पर वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरे हो सकते हैं, जो पिल-शेप्ड कैमरा बम्प में लगे होंगे, जैसे कि iPhone 16 में था. iPhone 17 Air और iPhone 17 Pro में एक नया रेक्टेंगुलर कैमरा बार हो सकता है, जिसके कोने गोल होंगे और यह पूरे बैक पैनल पर फैला होगा. iPhone 17 Pro Max के बैक कैमरा डिज़ाइन में बदलाव होगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है.

CAD रेंडर्स, मॉकअप्स और डमी मॉडल्स के आधार पर, iPhone 17 के कैमरा डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं होगा. iPhone 17 Air में एक सिंगल लेंस रियर कैमरा होगा, जिसमें एक लंबा कैमरा बम्प होगा. वहीं, iPhone 17 Pro और Pro Max में तीन लेंस होंगे, जो मौजूदा डिज़ाइन की तरह होंगे लेकिन एक हॉरिज़ॉन्टल बम्प में फिट होंगे, जिससे लेंस, LiDAR और फ्लैश के बीच ज्यादा जगह मिलेगी.

2025 में आने वाले सभी iPhone 17 मॉडल्स में पतले बेज़ल्स हो सकते हैं, जैसा कि iPhone 16 Pro और Pro Max में देखा गया था. लेकिन इस साल आईफोन के बेस मॉडल यानी आईफोन 17 में भी पतले बेजल्स दिए जा सकते हैं, जो आईफोन के स्टैंडर्ड मॉडल के डिज़ाइन में चार-चांद लगा सकता है.

आईफोन में मिलने वाले Dynamic Island के साइज को लेकर मिली-जुली अफवाहें सुनने को मिल रही हैं. विश्लेषक Jeff Pu का कहना है कि Apple Face ID के लिए मेटालेन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सभी चार मॉडल्स में Dynamic Island का आकार छोटा हो सकता है. वहीं, Apple विश्लेषक Ming-Chi Kuo का मानना है कि Dynamic Island में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसका आकार iPhone 16 जैसा ही रहेगा.

iPhone 17 Air: अब तक का सबसे पतला iPhone?

इस साल होने वाले एप्पल इवेंट से पहले आईफोन लाइनअप में शामिल होने वाले नए मॉडल यानी iPhone 17 Air की काफी चर्चा हो रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 Air अभी तक का सबसे पहला आईफोन हो सकता है. हालांकि, इसका नाम "iPhone 17 Air" या "iPhone 17 Slim" भी हो सकता है. इसके नाम की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

iPhone 17 Air का डिज़ाइन मौजूदा आईफोन्स से काफी पतला होगा. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार इस आईफोन का मोटाई करीब 6.25mm हो सकती है, लेकिन Ming-Chi Kuo के अनुसार इसकी मोटाई 5.5mm हो सकती है. उधर Jeff Pu और The Information की रिपोर्ट की मानें तो iPhone 17 Air की मोटाई 5mm से 6mm के बीच हो सकती है और यह फोन iPhone 6 (6.9mm) से पतला हो सकता है.

iPhone 17 Air का डिस्प्ले साइज़ 6.6 इंच हो सकती है. इसका वजन करीब 145 ग्राम हो सकता है. अगर ऐसा हुआ था यह नया आईफोन iPhone SE 2 और iPhone 13 mini जितना हल्का हो सकता है.

द इंफोर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन का कैमरा बंप बड़ा होगा और यह ऊपर बाएं कोने में होने की बजाय डिवाइस के सेंटर में हो सकता है. इसके अलावा यूएसबी पोर्ट को थोड़ा पीछे की ओर शिफ्ट किया जा सकता है. इसके स्पीकर ग्रिल में सिर्फ दो होल होने की उम्मीद है. इसमें MagSafe चार्जिंग, Action Button और Camera Control बटन दिया जा सकता है और इसे कंपनी ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड और हल्के नीले रंग में लॉन्च कर सकती है.

iPhone 17 Pro और Pro Max: डिज़ाइन में बड़ा बदलाव

2025 में एप्पल अपने हाई-एंड आईफोन्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नए प्रो मॉडल्स वाले आईफोन के लिए टाइटेनियम फ्रेम को हटाकर फिर से एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करेगी, जो 2017 के iPhone X के बाद पहली बार होगा.

प्रो मॉडल्स का बैक डिज़ाइन नया हो सकता है, जिसमें आधा एल्युमिनियम और आधा ग्लास का मिक्स डिज़ाइन हो सकता है. इसका टॉप हिस्सा एल्युमिनियम और नीचे का हिस्सा ग्लास वाला रहने की उम्मीद है, ताकि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट बनी रहे. इस डिज़ाइन से इन दोनों नए मॉडल्स की मजबूती भी बढ़ सकती है.

प्रो मॉडल्स के कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से पर एक नया हॉरिज़ॉन्टल रेक्टेंगुलर कैमरा बम्प दिया जा सकता है, जो एल्युमिनियम से बना होगा. हालांकि, लेंस की पोजिशन अभी भी त्रिकोण यानी ट्राईएंगल शेप में ही रहने की संभावना है. लीक हुए केस डिज़ाइन्स में कैमरा बंप काफी बड़ा दिखाया गया है.

इसके अलावा प्रो मॉडल्स के बैक डिज़ाइन में एप्पल लोगो को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया जा सकता है. इसके अलावा MagSafe मैग्नेट की लेआउट में बदलाव किया जा सकता है. लीक हुई मैग्नेट अरेंजमेंट में लोगो के लिए ओपन बॉटम डिज़ाइन दिखाया गया है. इस फोन को कॉपर जैसे ओरेंज, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर और डार्क ब्लू कलर्स में लॉन्च किया जा सकता है. इंस्टेंट डिजिटल के अनुसार, इन रंगों में से कोई एक स्पेशल रंग iOS 26 के Liquid Glass डिज़ाइन से जुड़ा हो सकता है.

iPhone 17 Series: कीमत

आईफोन 17 सीरीज की संभावित कीमत पर गौर करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 की कीमत 799 डॉलर हो सकती है. पिछले साल एप्पल ने iPhone 16 को भी 799 डॉलर की कीमत के साथ ही लॉन्च किया था. इसके अलावा जीपी मॉर्गन के अनुसार iPhone 17 Air की कीमत 899 डॉलर से 949 डॉलर के बीच हो सकती है. iPhone 17 Pro की कीमत 1,099 डॉलर और iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,199 डॉलर से शुरू हो सकती है. हालांकि, TrendForce के अनुसार iPhone 17 Air की कीमत 1,099 डॉलर, iPhone 17 Pro की कीमत 1,199 डॉलर और iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,299 डॉलर से शुरू हो सकती है.